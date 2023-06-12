Член МОК Паунд о допинг-деле Валиевой: «Русские фактически показали средний палец»

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

– Довольны ли вы тем, как МОК отреагировал на положительный тест российской фигуристки Камилы Валиевой?

– Это никого не устраивает. Русские фактически показали средний палец. А МОК не в состоянии следить за их высказываниями.

Мы не собираемся раздавать олимпийские медали, пока не определимся, кто на самом деле победил, – сказал Паунд, ранее возглавлявший Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

На данный момент дело Валиевой зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).