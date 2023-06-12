Член МОК Паунд о допинг-деле Валиевой: «Русские фактически показали средний палец»

Теги сборная России допинг МОК Ричард Паунд женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

– Довольны ли вы тем, как МОК отреагировал на положительный тест российской фигуристки Камилы Валиевой?

– Это никого не устраивает. Русские фактически показали средний палец. А МОК не в состоянии следить за их высказываниями.

Мы не собираемся раздавать олимпийские медали, пока не определимся, кто на самом деле победил, – сказал Паунд, ранее возглавлявший Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

На данный момент дело Валиевой зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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53 комментария

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Savarona25
Больше всего жаль участников командных соревнований, которые ло сих пор спустя 1.5 года не могут определить свой олимпийский статус. А самой Валиевой, по-моему, все равно, судя по ее высказываниям.
+69
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+45
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Ramzzes
Ответ Анатолий Magicbrain
Расследование молодое совсем, только ведь начали по сути! Дело сложное, неординарное, тут лет 10-12 надо, только чтобы с регламентом определиться, спешка подобна смерти!)
Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
– Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
– Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил.
+39
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Сэйлор Мун
русские показали то, чего вы достойны, когда МОК легли под американцев и их повестку.

ОИ уже себя полностью дескредетировали, геи, трансы, лгбт, допинги. Это позор а не игры.
+71
-55
+16
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Анатолий Magicbrain
Расследование молодое совсем, только ведь начали по сути! Дело сложное, неординарное, тут лет 10-12 надо, только чтобы с регламентом определиться, спешка подобна смерти!)
+21
-10
+11
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Андрей Балабаев
Ответ 6583
Да уж. Любители поласоваться мельдонием.
Самое смешное это когда украинцы с семидесятых мест в лыжах на допинге оказались. Без допинга наверное вообще не доехали бы😂
+15
-7
+8
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Olga.t
Есть КАС, который вынесет решение независимо от чьих-то пальцев и жестов.
А МОКу и нам остаётся только ждать.
Процедуру не Россия же придумала, какие к нам претензии?
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Любитель_ФК
Сам Паунд, вместе со своим МОКом, после всех действий, связанных с отстранением российских атлетов, а потом неуклюжей попыткой их возвращения, показали себя во всей красе, что являются полноправными представителями самой древнейшей профессии, только древние женщины торговали телом, а эти деятели от спорта, торгуют своими принципами, нарушая главное правило, спорт вне политики. Поэтому Паунд и МОК по истине заслужили для себя жест со средним пальцем и это еще выглядит культурно, надо было послать их словесно на несколько букв.
+13
-6
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Елена Ивашутина
Ответ Сэйлор Мун
русские показали то, чего вы достойны, когда МОК легли под американцев и их повестку. ОИ уже себя полностью дескредетировали, геи, трансы, лгбт, допинги. Это позор а не игры.
Так не участвуйте, забудьте и успокойтесь наконец.
+31
-25
+6
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Валерий Петров
Ответ Savarona25
Больше всего жаль участников командных соревнований, которые ло сих пор спустя 1.5 года не могут определить свой олимпийский статус. А самой Валиевой, по-моему, все равно, судя по ее высказываниям.
А что она по этому поводу говорила? А то я как-то пропустил
+7
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Додик Аксель
Средний палец -- не кулак, потерпите. Нашим спортсменам приходится терпеть все ваши выходки и санкции. Будет окончательное решение САS, будут и олимпийские медали вручены.
+8
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Роман Волков
Сами придумали Подставу и теперь им что-то не нравится. 😠🤬
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fewral
Ответ Bombur35
Когда у Шараровой обнаружили "допинг", на неё всех собак спустили, она там чуть не плача изаинялась, к тому же провели всё быстро. А тут прям решить никак не монут, был допинг или нет
Абсолютно разные случаи. Машка сама сразу же созналась, и стала сотрудничать со следствием, а здесь наши признали Камилу невиновной.
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Айхалец
По больше надо средних пальцев в сторону запада.
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PolarBear
Если русские показали средний палец, то астманорвежцы с тоннами узаконенного допинга вообще фистинг устроили МОКу
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Bombur35
Ответ Анатолий Magicbrain
Расследование молодое совсем, только ведь начали по сути! Дело сложное, неординарное, тут лет 10-12 надо, только чтобы с регламентом определиться, спешка подобна смерти!)
Когда у Шараровой обнаружили "допинг", на неё всех собак спустили, она там чуть не плача изаинялась, к тому же провели всё быстро. А тут прям решить никак не монут, был допинг или нет
+3
-2
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Владислава Крюкова
Ответ 6583
Всем любителям попить с дедушкиного стакана, надо показьІвать не только средний палец.
А можете привести выдержку из КАС где она заявляла про дедушкин стакан?
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Olga.t
Ответ 6583
Да уж. Любители поласоваться мельдонием.
Как мельдоний связан с кейсом Камилы?
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Анастасия Прудникова
Быстрее уже расследуйте. Спортсмены медалей ждут.
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Гаммаглобулин
Вручат, когда Валиевой будет 70 лет.
+2
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VDX00
Хм, ну а что тебе не нравится? Заслуженная награда для вас
+7
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Kuryanin
Давненько доктора Дика не было слышно.
+3
-2
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
Savsparona25, так Валиеву и так везде ОЧ провозглашают и благами закидали, ей эта медаль не нужна. Уродство.
Одну Валиеву провозглашают ОЧ? Или всю нашу команду?
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aalto
Ответ Сэйлор Мун
русские показали то, чего вы достойны, когда МОК легли под американцев и их повестку. ОИ уже себя полностью дескредетировали, геи, трансы, лгбт, допинги. Это позор а не игры.
один вопрос только остался невыясненным: зачем вы так рветесь на этот позор?
+13
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imaxim
Ответ Сэйлор Мун
русские показали то, чего вы достойны, когда МОК легли под американцев и их повестку. ОИ уже себя полностью дескредетировали, геи, трансы, лгбт, допинги. Это позор а не игры.
А чего тогда рвёмся участвовать? Выходите из МОК и забудьте про международный спорт. Кругом же враги
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
Ой, раньше полно раз, последнее время их вообще не видно.
Хоть один раз приведите. Когда такое было? Их даже до завершения командника ОЧ называли
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