Артемий Панарин изменил имидж и остриг все волосы.

Нападающего «Рейнджерс» сфотографировали в родном Коркино. Хоккеист решил подстричься налысо, расставшись с длинными кудрявыми волосами.

«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда « » вылетели в первом раунде плей‑офф.

Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», – передает «Матч ТВ» слова собеседника, близкого к Артемию Панарину.

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Панарин набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» в семи матчах серии.

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова