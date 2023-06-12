Панарин побрился налысо – хоккеиста «Рейнджерс» сфотографировали в Коркино. Артемий пытается «убрать злые силы»

Теги Рейнджерс фото НХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Артемий Панарин изменил имидж и остриг все волосы.

Нападающего «Рейнджерс» сфотографировали в родном Коркино. Хоккеист решил подстричься налысо, расставшись с длинными кудрявыми волосами.

«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей‑офф.

Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», – передает «Матч ТВ» слова собеседника, близкого к Артемию Панарину.

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Панарин набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» в семи матчах серии.

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
вот теперь похож на настоящего коркинца)
+72
0
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
так это ж актер стычкин
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жан-Жак Руссо
Лысый из Рейнджерс
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Стал похож на коркинского гопника, а был такой романтичный парнишка)
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
"Попытка убрать злые силы" — 🤦‍♂️
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Получилась скрытая реклама коркинского магазина "Диваны-Кресла-Кухни".
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Мы - рыцари-джедаи, мы борцы со злом
Тёмную Силу завяжем узлом! (с)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ TravenS
"Попытка убрать злые силы" — 🤦‍♂️
шутка же, ну. Может, не самая удачная, да
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
Ответ Максим Макеев
щас без обид но товарищ возможно немного поехал
госпАди да шутят они
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guizzy
Я когда в ТГ увидел это фото с шуткой про причёску даже не понял, что там есть Панарин...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почтенный эльф
Полторахи Жигулей в руках не хватает )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Теперь он не хлебушек , теперь он - корка : жёсткий и бескомпромиссный .
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
Ответ Почтенный эльф
Полторахи Жигулей в руках не хватает )
полторах уже давно не существует - сейчас если там 1.35 уже хорошо - всякие жигули вроде давно по 1.25 или 1.15 продают(( эх сейчас бы снова попробовать очаково 2.25 в синей бутылке))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар М
Забавно, что о лысом Панарине первым сообщил Лысенков) Совпадение?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Ответ Ильдар М
Забавно, что о лысом Панарине первым сообщил Лысенков) Совпадение?
Тонкий расчёт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon_khv
ST, ты ли это?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Максим Макеев
щас без обид но товарищ возможно немного поехал
Да не "возможно", а точно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Х
Ответ Павел Светлов
он же в Коркино побрился
А откуда его принесло?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Х
Вот что Америка с людьми делает!😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moonwa1ker
Клюшкари,да и вообще спортсмены,весьма суеверны.Вполне возможно изгонял злых духов)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Читатель
Похож на Михалка (бывш Ляпис Трубецкой)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Ответ 9_volk
так это ж актер стычкин
У того рост полтора метра
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Новокщенов
Ответ Caerly
Мы - рыцари-джедаи, мы борцы со злом Тёмную Силу завяжем узлом! (с)
вчера пели её в караоке!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Чисто Мэтт Дэймон из Евротура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
Радует, что не забывает родной город
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий