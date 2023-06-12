Панарин побрился налысо – хоккеиста «Рейнджерс» сфотографировали в Коркино. Артемий пытается «убрать злые силы»
Артемий Панарин изменил имидж и остриг все волосы.
Нападающего «Рейнджерс» сфотографировали в родном Коркино. Хоккеист решил подстричься налысо, расставшись с длинными кудрявыми волосами.
«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей‑офф.
Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах», – передает «Матч ТВ» слова собеседника, близкого к Артемию Панарину.
В нынешнем сезоне «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
Панарин набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» в семи матчах серии.
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