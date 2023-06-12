«Бордо» получил техническое поражение и остался в Лиге 2 – фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола в решающем матче. «Метц» поднялся в Лигу 1
«Бордо» засчитали техническое поражение в недоигранном матче Лиги 2 с «Родезом».
Напомним, матч заключительного тура французской Лиги 2 был остановлен в первом тайме. После гола хавбека «Родеза» Люка Бюаде фанат «Бордо» прорвался с трибун в момент празднования гола и толкнул футболиста, после чего игрока унесли на носилках.
Дисциплинарная комиссия приняла решение засчитать «Бордо» техническое поражение. Отметим, что «Бордо» необходимо было побеждать в матче, чтобы выйти в Лигу 1 на следующий сезон.
Таким образом, в следующем сезоне в Лиге 1 будут выступать «Метц», занявший 2-е место, и победитель второго дивизиона «Гавр». Оставшийся на 3-м месте «Бордо» продолжит играть в Лиге 2. Кроме того, «Родез» поднялся из зоны вылета Лиги 2 благодаря этому вердикту, а «Аннеси» понизился в классе.
Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2
https://youtu.be/GITBa0ph0TA
так что он сам будет рад в тюрьме по сидеть год, пока команда не выйдет в первую лигу)
Фанат - идиот, подставил и себя, и клуб.
Клуб "Бордо" - не умеет обеспечивать безопасность игроков.
Футболисты "Родеза" - клоуны-дельфины, от толчка фаната упали как кегли, хотя моя бабушка при таком толчке осталась бы на ногах, да еще бы накостыляла бы в ответ. https://youtu.be/GITBa0ph0TA
Судья - 321, повелся на симуляцию игроков Родеза и остановил игру.
Представители дисциплинарного комитета тоже хороши. У них было не так уж много вариантов действий и потакать выбеганию фанатов на поле они не могли, но технарь за такое - это явный перебор.
И да, вся эта история завершилась все равно благополучно. Бордо к этому моменту уже проигрывал, а в параллельном матче Метц победил, так что за оставшееся время Бордо нужно было бы забивать минимум 4 штуки, да еще и ни разу не пропустить. Так что они все равно остались бы в Лиге 2.