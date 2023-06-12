«Бордо» получил техническое поражение и остался в Лиге 2 – фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола в решающем матче. «Метц» поднялся в Лигу 1

«Бордо» засчитали техническое поражение в недоигранном матче Лиги 2 с «Родезом».

Напомним, матч заключительного тура французской Лиги 2 был остановлен в первом тайме. После гола хавбека « » Люка Бюаде фанат « » прорвался с трибун в момент празднования гола и толкнул футболиста, после чего игрока унесли на носилках.

Дисциплинарная комиссия приняла решение засчитать «Бордо» техническое поражение. Отметим, что «Бордо» необходимо было побеждать в матче, чтобы выйти в Лигу 1 на следующий сезон.

Таким образом, в следующем сезоне в Лиге 1 будут выступать « », занявший 2-е место, и победитель второго дивизиона «Гавр». Оставшийся на 3-м месте «Бордо» продолжит играть в Лиге 2. Кроме того, «Родез» поднялся из зоны вылета Лиги 2 благодаря этому вердикту, а «Аннеси» понизился в классе.

Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2