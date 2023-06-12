«Бордо» получил техническое поражение и остался в Лиге 2 – фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола в решающем матче. «Метц» поднялся в Лигу 1

Теги Бордо лига 1 Франция происшествия болельщики Метц Д2 Франция Родез Аннеси Люка Бюаде Футбол

«Бордо» засчитали техническое поражение в недоигранном матче Лиги 2 с «Родезом».

Напомним, матч заключительного тура французской Лиги 2 был остановлен в первом тайме. После гола хавбека «Родеза» Люка Бюаде фанат «Бордо» прорвался с трибун в момент празднования гола и толкнул футболиста, после чего игрока унесли на носилках.

Дисциплинарная комиссия приняла решение засчитать «Бордо» техническое поражение. Отметим, что «Бордо» необходимо было побеждать в матче, чтобы выйти в Лигу 1 на следующий сезон.

Таким образом, в следующем сезоне в Лиге 1 будут выступать «Метц», занявший 2-е место, и победитель второго дивизиона «Гавр». Оставшийся на 3-м месте «Бордо» продолжит играть в Лиге 2. Кроме того, «Родез» поднялся из зоны вылета Лиги 2 благодаря этому вердикту, а «Аннеси» понизился в классе.

Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2

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33 комментария

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доктор Ливси
Прикольно. Это же какой простор для злоупотреблений в будущем. Нанимаешь чувака, чтобы он выбежал на поле и толкнул любого твоего игрока. Готово! Твой клуб в дамках.
+30
-4
+26
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RAMIK
Ответ Джорджио Че
Где спортивная справедливость? Бордо был сильнее на поле.
Клуб и болельщики это не одно целое? Отвечать вместе должны.
+27
-6
+21
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Игорь Игорев
Вину с болельщика не снимаю, но Бюаде - тот ещё Соболев. Все же видели видео с этим дельфином?

https://youtu.be/GITBa0ph0TA
+21
-5
+16
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HI MARS
Фанат там живой?Свои не убили?)
+14
-3
+11
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rigobersong
Ответ Джорджио Че
Где спортивная справедливость? Бордо был сильнее на поле.
Бордо проигрывали в решающем матче, не обеспечили бесопасность на своем поле, за что и поплатились:) Все справедливо:)
+11
-4
+7
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Beloded2007
В следующем телефонном разговоре с Макроном дед расскажет о Fan ID
+11
-7
+4
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Тюменский медвежонок
ну и неадекваты конечно в комиссии сидят... там же на видео отчетливо видно что этот "мужичок в возрасте" который толкнул празднующих футболистов даже не на трибуне был, он был в технической зоне стадиона "за воротами", причем он был всего лишь ОДИН и в добавок даже не ударил никого и т.д. а просто подтолкнул футболистов которые театрально и смешно упали вместе, как будто их подстрелили на охоте... по такому принципу можно в каждой игре "технические поражения" оформлять, подкупить местного работника(местного в плане из города соперника) из СМИ который получает аккредитацию на игру и получает доступ находится в технической зоне стадиона "за воротами", дать ему денег и чтоб он бежал и толкал празднующих футболистов или вовсе подбежал к вратарю и толкнул его и вуаля "технарь сопернику" и легчайшие 3 очка в копилке, это даже дешевле выйдет чем подкупать судью или договориться с соперником о договорняке
+7
-4
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Marky777
Ответ доктор Ливси
Прикольно. Это же какой простор для злоупотреблений в будущем. Нанимаешь чувака, чтобы он выбежал на поле и толкнул любого твоего игрока. Готово! Твой клуб в дамках.
Все будут ставить заборы как в Италии и усилят охрану. Все, сказка кончилась.
+3
-1
+2
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demonstator
этому бегуну теперь другие фанаты Бордо будет очень благодарны)
так что он сам будет рад в тюрьме по сидеть год, пока команда не выйдет в первую лигу)
+1
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Джорджио Че
Где спортивная справедливость? Бордо был сильнее на поле.
+8
-7
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Boolkin
Ответ Игорь Игорев
Вину с болельщика не снимаю, но Бюаде - тот ещё Соболев. Все же видели видео с этим дельфином? https://youtu.be/GITBa0ph0TA
Болельщик вообще Чак Норрис - двоих разом завалил)
+1
0
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Джорджио Че
Ответ RAMIK
Клуб и болельщики это не одно целое? Отвечать вместе должны.
Не одно, клуб не может нести отвеггза каждого купившего билет
+2
-1
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Андрей Кузнецов
Ответ Джорджио Че
Где спортивная справедливость? Бордо был сильнее на поле.
Справедливость как раз таки восторжествовала
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xoms
Цирк, (дельфинарий) провокация игроков явная
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Игорь Пичугин
Короче толкать нельзя, а стаканами бросаться можно, где игроку реально кровь пустили.
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vadned
Ситуация некрасивая со всех сторон. Абсолютно со всех.

Фанат - идиот, подставил и себя, и клуб.

Клуб "Бордо" - не умеет обеспечивать безопасность игроков.

Футболисты "Родеза" - клоуны-дельфины, от толчка фаната упали как кегли, хотя моя бабушка при таком толчке осталась бы на ногах, да еще бы накостыляла бы в ответ. https://youtu.be/GITBa0ph0TA

Судья - 321, повелся на симуляцию игроков Родеза и остановил игру.

Представители дисциплинарного комитета тоже хороши. У них было не так уж много вариантов действий и потакать выбеганию фанатов на поле они не могли, но технарь за такое - это явный перебор.

И да, вся эта история завершилась все равно благополучно. Бордо к этому моменту уже проигрывал, а в параллельном матче Метц победил, так что за оставшееся время Бордо нужно было бы забивать минимум 4 штуки, да еще и ни разу не пропустить. Так что они все равно остались бы в Лиге 2.
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U
Во Франции не первая такая история.
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Хызыр
Игрок Родеза такая мразь, позорнее рухнули только игроки барсы от пластиковой бутылки.
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-5
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Павел павел
Бордо в лиге2? опупеть. а ведь когда то я их в Волгограде смотрел на матче с моим Ротором. там еще тогда Зидан молодой бегал
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Люби Зенит Побольше Побед
Французский Гулливер
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Arti Astakhov
Ответ RAMIK
Клуб и болельщики это не одно целое? Отвечать вместе должны.
А если этого болельщика нанял Метц или Родез?)
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Фан Рубина
Ответ vadned
Ситуация некрасивая со всех сторон. Абсолютно со всех. Фанат - идиот, подставил и себя, и клуб. Клуб "Бордо" - не умеет обеспечивать безопасность игроков. Футболисты "Родеза" - клоуны-дельфины, от толчка фаната упали как кегли, хотя моя бабушка при таком толчке осталась бы на ногах, да еще бы накостыляла бы в ответ. https://youtu.be/GITBa0ph0TA Судья - 321, повелся на симуляцию игроков Родеза и остановил игру. Представители дисциплинарного комитета тоже хороши. У них было не так уж много вариантов действий и потакать выбеганию фанатов на поле они не могли, но технарь за такое - это явный перебор. И да, вся эта история завершилась все равно благополучно. Бордо к этому моменту уже проигрывал, а в параллельном матче Метц победил, так что за оставшееся время Бордо нужно было бы забивать минимум 4 штуки, да еще и ни разу не пропустить. Так что они все равно остались бы в Лиге 2.
В этом вся Франция.
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Виктор Никитин
Ответ RAMIK
Клуб и болельщики это не одно целое? Отвечать вместе должны.
клуб болельщиков не выбирает
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yumurta
Ответ Джорджио Че
Где спортивная справедливость? Бордо был сильнее на поле.
Даже победа 2-1 или 3-1 не гарантировать бы повышения. А уж тем более Бордо горел
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olander
Ответ RAMIK
Клуб и болельщики это не одно целое? Отвечать вместе должны.
Какое «одно целое»? 🤣🤦🏻 Вы в своем уме?
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