Гвардиола планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го. Боссы клуба обеспечат ему трансферы (The Times)
Пеп Гвардиола не уйдет с поста тренера «Манчестер Сити» в ближайшие два сезона.
По информации The Times, испанский специалист намерен продолжить работу в клубе до 2025 года, то есть до завершения нынешнего контракта. В то же время он вряд ли останется в команде по истечении срока этого соглашения.
Руководство «горожан» поддерживает тренера и намерено подписать для Гвардиолы необходимых ему игроков.
52-летний тренер работает в клубе 7 лет. За это время Гвардиола взял с «Ман Сити» 14 трофеев, оформив требл в завершившемся сезоне.
Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
Это прекрасно
Так что Ержан, проснись, вставай давай )))