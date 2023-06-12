Гвардиола планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го. Боссы клуба обеспечат ему трансферы (The Times)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не уйдет с поста тренера «Манчестер Сити» в ближайшие два сезона.

По информации The Times, испанский специалист намерен продолжить работу в клубе до 2025 года, то есть до завершения нынешнего контракта. В то же время он вряд ли останется в команде по истечении срока этого соглашения.

Руководство «горожан» поддерживает тренера и намерено подписать для Гвардиолы необходимых ему игроков.

52-летний тренер работает в клубе 7 лет. За это время Гвардиола взял с «Ман Сити» 14 трофеев, оформив требл в завершившемся сезоне.

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

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87 комментариев

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jepp ebriloff
Ответ Barca_mania
Возможно Гвардиола и Сити станут первыми кто сможет защитить титул ЛЧ:) С такой игрой можно выигрывать каждый год) P.S. честно защитить
Как это первыми? Реала разве не существует?
+83
-10
+73
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Marcus-light
Ответ Temo Sokhadze
Мне кажется, что после требла нужно уходть, по сути добился всего с Сити, было бы интересно посмотреть на него в другом клубе
Да уже смотрели, пусть работает. У него в Сити теперь явно меньше давления, свобода и удовольствие. Как у Клоппа в Ливерпуле. Одна пакость - жизнь в Манчестере
+42
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Vićtor Diaź
Пеп создан для Сити!
Это прекрасно
+32
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+24
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Vovker
Ответ Barca_mania
То, не считается
В дурке не считается, наверное, да. В реальном мире Реал выиграл ЛЧ три раза подряд.
+21
-5
+16
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Benner
Еще два сезона будет карать чукотку
+24
-9
+15
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Arima Baki
Ответ jepp ebriloff
Как это первыми? Реала разве не существует?
реал не только защищал титул он даже зищащал защиту титула
+14
-2
+12
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Кино Музыка
На самом деле все испытывают облегчение. Два года соперники могут и потерпеть. Главное что увиделся свет в конце тоннеля.
+11
-1
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jepp ebriloff
Ответ Barca_mania
То, не считается
И почему же, очень любопытно?
+9
-1
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MK
Пока Пеп у руля, другие клубы будет бороться за ТОП2 АПЛ
+9
-2
+7
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gangstarr
У красной половины манчестера замечена повышенная склонность к инфарктам после этой новости
+13
-7
+6
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Вазген, друг Мхитаряна.
Беда для хейтеров и ещё два сезона борьбы за второе место
+7
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Артём Толоконников
Ответ Arima Baki
где ещё есть такие условия когда на затраты вообще не смотришь
псж
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Temo Sokhadze
Мне кажется, что после требла нужно уходть, по сути добился всего с Сити, было бы интересно посмотреть на него в другом клубе
+10
-5
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NartApsua
А потом домой в Барсу! Эх, мечты..
+4
0
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Lionel Andres Messi 10
Так преподнесено, будто раньше они ограничивали себя в тратах.
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qiqe
бедные глорики лесопилок
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QWertY
Ответ gangstarr
У красной половины манчестера замечена повышенная склонность к инфарктам после этой новости
Больше у ливеров. Их лучшая команда в 21 веке сумела взять лишь один титул. И все из за Гвардиолы😂
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Verhovn
Ответ DolJun
еще трансферы?) опять боятся что опозорится в следующем сезоне?)
Тебе бы переживать? Месси в МЛС. А мог бы быть в Барселоне.
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Акира_1
Ответ Benner
Еще два сезона будет карать чукотку
С таким же успехом, как и 19 других команд АПЛ, с чукоткой мотивация только мстить за слитый финал ЛЧ. Но такое событие вряд ли отыграется.
+4
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Возможно Гвардиола и Сити станут первыми кто сможет защитить титул ЛЧ:) С такой игрой можно выигрывать каждый год) P.S. честно защитить
«Реал Мадрид» - первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб в мире, который смог не просто защитить титул победителя ЛЧ, но сделал это дважды подряд! Ни «Барса», ни «Бавария», ни кто-либо ещё не смог повторить успех «Мадрида»!
Так что Ержан, проснись, вставай давай )))
+4
-2
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Bayern-fan
Манчестер Сити - чемпион Англии 2024 и 2025 гг
+5
-3
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Илнур Кара
Ответ JENNINGS
«Реал Мадрид» - первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб в мире, который смог не просто защитить титул победителя ЛЧ, но сделал это дважды подряд! Ни «Барса», ни «Бавария», ни кто-либо ещё не смог повторить успех «Мадрида»! Так что Ержан, проснись, вставай давай )))
А Аякс ? А Бавария?
+2
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Demyan Grachev
Ответ jepp ebriloff
Нормальный город. Это стереотип про пакость
нормальный город-это там где пальмы и закаты, а Манчестер -УГ
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werley
Ответ gangstarr
У красной половины манчестера замечена повышенная склонность к инфарктам после этой новости
Скорее у красной половины Ливерпуля. У МЮ и так затянувшееся безвременье, а вот Ливерпуль Клоппа, похоже, недоберет огромное количество титулов.
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0
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SaH4r.
Ответ jepp ebriloff
Как это первыми? Реала разве не существует?
где честность и где Реал?)
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