Гвардиола планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го. Боссы клуба обеспечат ему трансферы (The Times)

Пеп Гвардиола не уйдет с поста тренера «Манчестер Сити» в ближайшие два сезона.

По информации The Times, испанский специалист намерен продолжить работу в клубе до 2025 года, то есть до завершения нынешнего контракта. В то же время он вряд ли останется в команде по истечении срока этого соглашения.

Руководство «горожан» поддерживает тренера и намерено подписать для Гвардиолы необходимых ему игроков.

52-летний тренер работает в клубе 7 лет. За это время Гвардиола взял с « » 14 трофеев, оформив требл в завершившемся сезоне.

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы