«ПСЖ» узнал о нежелании Мбаппе продлевать контракт от журналистов – они получили копию письма раньше, чем клуб
«ПСЖ» не знал о нежелании Килиана Мбаппе продлевать контракт.
Ранее стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.
Как сообщил The New York Times источник, близкий к переговорам, руководство «ПСЖ» было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.
По данным L’Equipe, катарские владельцы «ПСЖ» были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента.
Мбаппе со всякими Солерами и Руисами даже из группы лч не выйдет
🤡
Это ведь не Месси..
Как говорил Стетхэм: если хочешь идти-иди, если хочешь забыть-забудь.
Такие вопросы можно решить за закрытой комнатой. Письмо лично передать. Похоже на шантаж руководства и направление конфликта в нужном русле. А СМИ как дополнительный козырь.