«ПСЖ» узнал о нежелании Мбаппе продлевать контракт от журналистов – они получили копию письма раньше, чем клуб

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не знал о нежелании Килиана Мбаппе продлевать контракт.

Ранее стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Как сообщил The New York Times источник, близкий к переговорам, руководство «ПСЖ» было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

По данным L’Equipe, катарские владельцы «ПСЖ» были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента.

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41 комментарий

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Nikhad
Мбаппе не глупый, понимает, что после чм все внимание перешло на Холанда. Месси ушел, есть шанс что и Неймар уйдет.
Мбаппе со всякими Солерами и Руисами даже из группы лч не выйдет
+36
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+32
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Прекрасная РФПЛ будущего
«ПСЖ» узнал о нежелании Мбаппе продлевать контракт, когда в стартовом составе в первом туре на поле вышло 10 футболистов
+31
-2
+29
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Что на это скажут 🤡-фанаты псж? Будут ли они освистывать Килиана?
Будут освистывать Солера:)🤣🤣🤣
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Golos Razuma
А теперь вопрос, стоило ли строить проект вокруг игрока, который уже хотел уйти и у которого остался год контракта??
+12
-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Golos Razuma
А теперь вопрос, стоило ли строить проект вокруг игрока, который уже хотел уйти и у которого остался год контракта??
Главный вопрос - насколько нужно было быть наивным, чтобы думать, что он решил остаться надолго, а не срубить денег на год-два?
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+9
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Фут.Боль
Интересные у них отношения. Письмами с клубом общаются. Не удивлюсь, если у Мбаппе есть личный гонец, который письма в ПСЖ носит.
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Vinnipukh Vinni
Ответ VERBLYUD
Что на это скажут 🤡-фанаты псж? Будут ли они освистывать Килиана?
Самое смешное в рассуждениях клоунов было то, что "команду не надо строить вокруг старенького Месси, а надо вокруг молодого Мбаппе". Не могли додуматься, что делать акцент на возрасте не имеет смысла - ведь оба уйдут либо одновременно, либо с разницей в год.
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London.is.blue
Фанаты ПСЖ - «Мы любим тебя Мбаппе, молодец, не то что гном 👏👏👏👏»

🤡
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VERBLYUD
Что на это скажут 🤡-фанаты псж? Будут ли они освистывать Килиана?
+13
-6
+7
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Golos Razuma
А теперь вопрос, стоило ли строить проект вокруг игрока, который уже хотел уйти и у которого остался год контракта??
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Гамарджоба Генацвале
Мбаппе отправлял письмо в ПСЖ, но случайно отправил журналистам. Обычное дело.
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Товарищ Наркотик
Ответ Golos Razuma
А теперь вопрос, стоило ли строить проект вокруг игрока, который уже хотел уйти и у которого остался год контракта??
А ты веришь, что шейхам важна рациональность? Их любимая игрушка не должна была уйти в Мадрид, вот и всё. Да и с Пересом терем видимо. Это было дело принципа
+4
0
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Muhammad Juraev
Надо встретить овациями!
Это ведь не Месси..
+11
-8
+3
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M93
Уже все ведущие СМИ сообщают, что он выставлен на продажу. Реал пошел за заначкой.
+3
0
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Коробкин
С жиру бесятся, это всего лишь футбол, какие нахер доли в гос инвестициях для футболистов??
+4
-1
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Men77
Руководство ПСЖ конечно днари ,им не Мбаппе нужно заваливать деньгами, а пытаться найти/переманить топ тренера и уже ему полность довериться. А топ тренера просто так не переманешь, это сложная работа. Те же Сити мечтали о Гвардиоле, но на тот момент это было нереально. Они наняли Бегиристайна спорт диром, зная, что они дружат с Пепом. И он уже несколько лет окучивал Гвардиолу и в конце концов тот согласился. А они вцепились в этого Мбаппе, но один игрок ЛЧ не выиграет.
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Франческо Тотти
Киллиан занимается херней. Вот и все.
Как говорил Стетхэм: если хочешь идти-иди, если хочешь забыть-забудь.
Такие вопросы можно решить за закрытой комнатой. Письмо лично передать. Похоже на шантаж руководства и направление конфликта в нужном русле. А СМИ как дополнительный козырь.
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Los Galácticos
Фабрицио Романо всегда получает все раньше остальных :)
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Собиратель хаоса
У - уважение! Где там болельщики ПСЖ, Ротен и прочие Дюгарри?
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Redmurza
Уйдет Мбаппе, Неймар, Хакими, и ПСЖ превратится в команду уровня ЛЕ, без шуток
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Андрей Кастуев
Ничего, сейчас Ротен всем расскажет, как залетный Месси не уважает великий ПСЖ!
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f0rmoceft
Начинается новая сага, надеюсь уже решится этим летом, а то надоело
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Lucky Luciano
Думаю тут будет как и с Холландом , перейдёт в районе за 100ку , вспомните как Дортмунд 150 просил до последнего
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Hell MASTER
Ответ Men77
Руководство ПСЖ конечно днари ,им не Мбаппе нужно заваливать деньгами, а пытаться найти/переманить топ тренера и уже ему полность довериться. А топ тренера просто так не переманешь, это сложная работа. Те же Сити мечтали о Гвардиоле, но на тот момент это было нереально. Они наняли Бегиристайна спорт диром, зная, что они дружат с Пепом. И он уже несколько лет окучивал Гвардиолу и в конце концов тот согласился. А они вцепились в этого Мбаппе, но один игрок ЛЧ не выиграет.
Есть только Клопп,но ему надо давать время на постройку команды.Кто может стать тренером псж и и сделать клуб сильным?Поэтому собственно и вливают в игроков,тренеров попросту нет и не хотят идти на риск отдавая условному Нагельсману три года на постройку команды
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Арсен Венгер (копия)
Ротэн: «набрался бунтарского опыта рядом с месси и разрушает команду»
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