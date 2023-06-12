Смолов о главной ошибке: «Я бы наручниками пристегнулся к батарее, если бы мог вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд». По меркам России я окей, в звезду европейского футбола не вырос»

Федор Смолов рассказал о главных ошибках своей футбольной карьеры.

– Мне говорил [Ткаченко], что одна из его ошибок – он не уговорил тебя, чтобы ты остался в « ». Ты согласен?

– Да.

– Ты понимаешь, что это была роковая ошибка?

– Да, я с ним согласен, ну это прямо была большая ошибка с точки зрения, наверное, продолжения карьеры. И карьера в принципе могла пойти по-другому точно. Притом, что он меня пытался переубедить, но как будто бы тогда было сложно настоять.

– А почему ты решил вернуться-то?

– Не знаю, ну основная причина в том, что я в то время в принципе не был готов пытаться преодолеть трудности. Как только я с ними столкнулся там, я нашел для себя кучу причин и оправданий для того, чтобы уехать. Ну и плюс звонок , который стал тренером, он такой: да, ты будешь у меня играть. О, «Динамо»!

– На твой взгляд, насколько ты сумел свой потенциал реализовать?

– Я бы сказал, где-то между 60 и 70 [процентами].

– То есть, ты мог быть почти в два раза круче?

– Ну в полтора точно.

– Три самых главных ошибки, которые ты совершил до того, как повзрослел?

– Ошибка, присущая, наверное, всем молодым ребятам – это ощущение, что впереди еще столько времени и лет карьеры, что «да все я успею». Кстати, вот исходя из этого, в плюс отнести нынешнему поколению молодых ребят, что они более серьезно относятся, они в футболе. Ну их и количественно стало больше, молодых игроков, и они по-взрослому как-то играют. Мне кажется, когда я попал в первую команду, я был пацан-пацан, детский футбол.

Желание уехать из «Фейеноорда». И, наверное, нежелание пойти в аренду в какой-то клуб типа « » раньше. В 24 года я вынужден был пойти в «Урал», а если бы это произошло... условно, после «Фейеноорда» я приехал, полгода побыл, не стал бы играть и в 21 ушел бы в аренду куда-то.

– Талалаев говорил: «Потенциал Смолова огромен, но пока он его использует процентов на 50. Чтобы расти, ему нужно стать более дисциплинированным. Смолов либо вырастет в звезду европейского уровня, либо зачахнет во второй лиге. Такие игроки середняками не становятся». Как ты считаешь, ты в итоге все-таки вырос в звезду европейского футбола или все же стал середняком?

– Нет, европейского футбола я не вырос в звезду. Но, наверное, по меркам России в целом я окей.

– Ну, ты середняк, получается?

– Если мы берем...

– Европейский футбол.

– Ну, да.

– Не больно, что ты мог стать звездой европейского футбола?

– Больно, а что я могу сделать? Типа если бы у меня сейчас была возможность вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд», я бы не уехал, я тебе сразу говорю. Я бы наручниками пристегнулся к батарее, меня бы оттуда не вывезли, – сказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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