Смолов о главной ошибке: «Я бы наручниками пристегнулся к батарее, если бы мог вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд». По меркам России я окей, в звезду европейского футбола не вырос»

Теги Федор Смолов высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Герман Ткаченко Миодраг Божович Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов рассказал о главных ошибках своей футбольной карьеры.

– Мне говорил Герман [Ткаченко], что одна из его ошибок – он не уговорил тебя, чтобы ты остался в «Фейеноорде». Ты согласен?

– Да.

– Ты понимаешь, что это была роковая ошибка?

– Да, я с ним согласен, ну это прямо была большая ошибка с точки зрения, наверное, продолжения карьеры. И карьера в принципе могла пойти по-другому точно. Притом, что он меня пытался переубедить, но как будто бы тогда было сложно настоять.

– А почему ты решил вернуться-то?

– Не знаю, ну основная причина в том, что я в то время в принципе не был готов пытаться преодолеть трудности. Как только я с ними столкнулся там, я нашел для себя кучу причин и оправданий для того, чтобы уехать. Ну и плюс звонок Божовича, который стал тренером, он такой: да, ты будешь у меня играть. О, «Динамо»!

– На твой взгляд, насколько ты сумел свой потенциал реализовать?

– Я бы сказал, где-то между 60 и 70 [процентами].

– То есть, ты мог быть почти в два раза круче?

– Ну в полтора точно.

– Три самых главных ошибки, которые ты совершил до того, как повзрослел?

– Ошибка, присущая, наверное, всем молодым ребятам – это ощущение, что впереди еще столько времени и лет карьеры, что «да все я успею». Кстати, вот исходя из этого, в плюс отнести нынешнему поколению молодых ребят, что они более серьезно относятся, они в футболе. Ну их и количественно стало больше, молодых игроков, и они по-взрослому как-то играют. Мне кажется, когда я попал в первую команду, я был пацан-пацан, детский футбол.

Желание уехать из «Фейеноорда». И, наверное, нежелание пойти в аренду в какой-то клуб типа «Урала» раньше. В 24 года я вынужден был пойти в «Урал», а если бы это произошло... условно, после «Фейеноорда» я приехал, полгода побыл, не стал бы играть и в 21 ушел бы в аренду куда-то.

– Талалаев говорил: «Потенциал Смолова огромен, но пока он его использует процентов на 50. Чтобы расти, ему нужно стать более дисциплинированным. Смолов либо  вырастет в звезду европейского уровня, либо зачахнет во второй лиге. Такие игроки середняками не становятся». Как ты считаешь, ты в итоге все-таки вырос в звезду европейского футбола или все же стал середняком?

– Нет, европейского футбола я не вырос в звезду. Но, наверное, по меркам России в целом я окей.

– Ну, ты середняк, получается?

– Если мы берем...

– Европейский футбол.

– Ну, да.

– Не больно, что ты мог стать звездой европейского футбола?

– Больно, а что я могу сделать? Типа если бы у меня сейчас была возможность вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд», я бы не уехал, я тебе сразу говорю. Я бы наручниками пристегнулся к батарее, меня бы оттуда не вывезли, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Смолов у Нобеля: осмысление паненки на ЧМ, срыв трансфера в «МЮ» и что с Захаряном

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Признание собственных ошибок может послужить добрым советом для перспективной молодежи
+84
-5
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Стёпин
Ответ Ashot Ayrapetov
Мне кажется что и для РПЛ он середняк, не?
да ну нет, конечно, чел сотню голов забил в высшем дивизионе, это все-таки не комар чихнул.
+54
-2
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Язычок Дзюбы
Слежу за Смоловым еще со времен его дебюта в Динамо, когда его все гнобили, но мне почему-то он нравился сразу. Видно было что парень техничный и с головой.
Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался.
Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил.
Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
+36
-10
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega862
Ответ Тиджани Бабангида
Признание собственных ошибок может послужить добрым советом для перспективной молодежи
Федька при всех его промахах (долголетние про.бы и насмешки над ним, «Джордан» и т.д.) все-таки смог собраться и провести в России несколько топовых сезонов. Есть характер. Лучше десятков и сотен «сапоговых».
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Что-то у меня большие сомнения насчет рассказов про перспективы Смолова в Фейеноорде "при другом подходе". Я напомню, если вдруг кто не знает, над Федором еще через пару лет смеялась вся страна, что он в 25 лет забил какое-то микроскопическое число голов и после молодежки никак не проявил себя. Он и в Фейеноорде был никаким, и в Динамо, и в Анжи. И только в Урале, а потом в Краснодаре он прожил пик 3-4 года, а потом снова сдал. Это как раз и есть настоящий уровень, а не 60-70 процентов. В РПЛ ему все прощали из-за лимита и за "хорошие тренировки", а Фейеноорд скорее бы сделал из него Митрюшкина.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ответ selso99
Ни одного запоминающегося матча на уровне сборной/еврокубков, ни одного значимого титула. Середняк даже по меркам России. Другое дело, что толковый агент, пиарил его всю карьеру, денег заработал на переходах прилично.
Бросьте. Он в «Клубе 100» занимает 12 место со 146 голами. Обгоняя Сычева, Погребняка, Колыванова, Кокорина. Участвовал на ЧЕ и ЧМ. Выиграл 2 кубка. Хорошая у него для России карьера. Другое дело что потенциально могла быть лучше
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
Ты и в российскую звезду то не вырос
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Ни одного запоминающегося матча на уровне сборной/еврокубков, ни одного значимого титула. Середняк даже по меркам России. Другое дело, что толковый агент, пиарил его всю карьеру, денег заработал на переходах прилично.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Ashot Ayrapetov
Мне кажется что и для РПЛ он середняк, не?
Да ну бросьте, один из лучших бомбардиров за всю историю РПЛ. Точно не середняк. Но думаю и европейской карьеры у него бы не было.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Новокщенов
Ответ luu
Ты и в российскую звезду то не вырос
Ну разве что если считать российскими звездами только Халка, Промеса и Акинфеева, то да, не вырос. А в топ-30 игроков РПЛ в истории он точно входит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Messi
По меркам чего он окей? Он даже в матчах как против Факела или НН уже тупо бежать в контратаку не может, а тупо пуляет по воротам
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ходжа Насреддин
не оправдываю Смолова, но правды ради, Фейенорд 2010 года был кошмарен. До сих пор помню их 0:10 от ПСВ

Уход из клуба вполне был логичен по тем временам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ответ vaslover
Вырос бы и в Фейноорде в европейского середняка. В 14 матчах там забил 1 гол. Никто в Голландии не кричал что у нас играет будущий топ европейского футбола, отпустили его обратно в Россию не напрягаясь. Просто цену себе очередной раз набивает.
Да и никто не должен был кричать. Он же признает что должен был остаться там и работать - стараться вырости. Это он говорит, а не Фейеноорд сожалеет что его отпустили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Бревно заговорило
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Ответ Язычок Дзюбы
Слежу за Смоловым еще со времен его дебюта в Динамо, когда его все гнобили, но мне почему-то он нравился сразу. Видно было что парень техничный и с головой. Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался. Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил. Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
В каком месте Смолов умный? Он и по жизни дурак и на поле всегда тупил. Единственное, что у него было это прием мяча и поставленный удар. На этом все. Дзюба, который у тебя в нике играл и играет на порядок умнее этого тупаря.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan ivanov
Ответ Язычок Дзюбы
Слежу за Смоловым еще со времен его дебюта в Динамо, когда его все гнобили, но мне почему-то он нравился сразу. Видно было что парень техничный и с головой. Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался. Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил. Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
так и есть, но возможно его разносторонность и есть корень зла, ведь такая хорошая Москва, много разных друзей, хорошая зарплата
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Вырос бы и в Фейноорде в европейского середняка. В 14 матчах там забил 1 гол. Никто в Голландии не кричал что у нас играет будущий топ европейского футбола, отпустили его обратно в Россию не напрягаясь. Просто цену себе очередной раз набивает.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimaPudge
Ответ SeRgE23
Комментарий удален модератором
Всем бы так профукивать карьеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ Язычок Дзюбы
Слежу за Смоловым еще со времен его дебюта в Динамо, когда его все гнобили, но мне почему-то он нравился сразу. Видно было что парень техничный и с головой. Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался. Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил. Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
да играл он в Европе,ничего не получилось .
после каждого интервью верят в него, только вот на поле выходит бревно-бревном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Язычок Дзюбы
Слежу за Смоловым еще со времен его дебюта в Динамо, когда его все гнобили, но мне почему-то он нравился сразу. Видно было что парень техничный и с головой. Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался. Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил. Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
Схожее ощущение за исключением разве что никогда не видел в нём потенциала делать больше. Очевидно, что он не так зажат как почти все наши игроки, но при этом ограничен в плане техники и физики, чтобы добиться большего. Даже в Краснодаре, когда "шло", хорошие защитники его закрывали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlton Palmer
Ответ Северный болельщик
У Смолова есть какой-то комплекс неудачника и глупца. Всегда это ощущалось, правда, были прорывы 2-3 сезона. Поэтому, его карьера какая-то недоделанная, практически, без трофеев. И это при огромном таланте.
Где там талант, в татуировках закодирован?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
У Смолова есть какой-то комплекс неудачника и глупца. Всегда это ощущалось, правда, были прорывы 2-3 сезона. Поэтому, его карьера какая-то недоделанная, практически, без трофеев. И это при огромном таланте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правдоруб Денисов
Смолов классный форвард по меркам РПЛ, но на европейском уровне по-моему вообще себя никак не проявлял. Только Новой Зеландии забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Irk
Ответ TaR
Бросьте. Он в «Клубе 100» занимает 12 место со 146 голами. Обгоняя Сычева, Погребняка, Колыванова, Кокорина. Участвовал на ЧЕ и ЧМ. Выиграл 2 кубка. Хорошая у него для России карьера. Другое дело что потенциально могла быть лучше
Погребняк обладатель кубка и Суперкубка УЕФА, неплохо пылил в Европе, его значимость для отечественного футбола несоизмеримо выше чем у Смолова, можно забивать Амкарам и Томям, но все значимые матчи своей жизни он просрал, а это и определяет уровень. Середняк.
Кокорин вообще не показатель никакой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ Великий Алонсо
Бревно заговорило
нет, говорит Смолов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий