Смолов о главной ошибке: «Я бы наручниками пристегнулся к батарее, если бы мог вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд». По меркам России я окей, в звезду европейского футбола не вырос»
Федор Смолов рассказал о главных ошибках своей футбольной карьеры.
– Мне говорил Герман [Ткаченко], что одна из его ошибок – он не уговорил тебя, чтобы ты остался в «Фейеноорде». Ты согласен?
– Да.
– Ты понимаешь, что это была роковая ошибка?
– Да, я с ним согласен, ну это прямо была большая ошибка с точки зрения, наверное, продолжения карьеры. И карьера в принципе могла пойти по-другому точно. Притом, что он меня пытался переубедить, но как будто бы тогда было сложно настоять.
– А почему ты решил вернуться-то?
– Не знаю, ну основная причина в том, что я в то время в принципе не был готов пытаться преодолеть трудности. Как только я с ними столкнулся там, я нашел для себя кучу причин и оправданий для того, чтобы уехать. Ну и плюс звонок Божовича, который стал тренером, он такой: да, ты будешь у меня играть. О, «Динамо»!
– На твой взгляд, насколько ты сумел свой потенциал реализовать?
– Я бы сказал, где-то между 60 и 70 [процентами].
– То есть, ты мог быть почти в два раза круче?
– Ну в полтора точно.
– Три самых главных ошибки, которые ты совершил до того, как повзрослел?
– Ошибка, присущая, наверное, всем молодым ребятам – это ощущение, что впереди еще столько времени и лет карьеры, что «да все я успею». Кстати, вот исходя из этого, в плюс отнести нынешнему поколению молодых ребят, что они более серьезно относятся, они в футболе. Ну их и количественно стало больше, молодых игроков, и они по-взрослому как-то играют. Мне кажется, когда я попал в первую команду, я был пацан-пацан, детский футбол.
Желание уехать из «Фейеноорда». И, наверное, нежелание пойти в аренду в какой-то клуб типа «Урала» раньше. В 24 года я вынужден был пойти в «Урал», а если бы это произошло... условно, после «Фейеноорда» я приехал, полгода побыл, не стал бы играть и в 21 ушел бы в аренду куда-то.
– Талалаев говорил: «Потенциал Смолова огромен, но пока он его использует процентов на 50. Чтобы расти, ему нужно стать более дисциплинированным. Смолов либо вырастет в звезду европейского уровня, либо зачахнет во второй лиге. Такие игроки середняками не становятся». Как ты считаешь, ты в итоге все-таки вырос в звезду европейского футбола или все же стал середняком?
– Нет, европейского футбола я не вырос в звезду. Но, наверное, по меркам России в целом я окей.
– Ну, ты середняк, получается?
– Если мы берем...
– Европейский футбол.
– Ну, да.
– Не больно, что ты мог стать звездой европейского футбола?
– Больно, а что я могу сделать? Типа если бы у меня сейчас была возможность вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд», я бы не уехал, я тебе сразу говорю. Я бы наручниками пристегнулся к батарее, меня бы оттуда не вывезли, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
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Когда он раскрылся в Краснодаре / Урале - очень за него радовался.
Один из самых сильных и умных наших форвардов последнего поколения. И, судя по интервью, очень неплохой и разносторонний человек. Жаль, что не полностью реализовал свой потенциал и оба своих шанса, где он был в старте (че-16 и чм-18) провалил.
Почему-то кажется, что с его интеллектом у него могло бы получиться в Европе
Уход из клуба вполне был логичен по тем временам
после каждого интервью верят в него, только вот на поле выходит бревно-бревном
Кокорин вообще не показатель никакой