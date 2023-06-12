Винисиус стал новой «семеркой» мадридского «Реала».

Бразилец взял седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший из клуба . До бельгийца этот номер принадлежал Криштиану Роналду.

взял 11-й номер, который освободился после ухода .

20-й номер, под которым ранее играл , отдали , выкупленному из «Райо Вальекано».