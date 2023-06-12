Винисиус взял 7-й номер в «Реале» после ухода Азара. Родриго будет играть под 11-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар игровая форма Марко Асенсио Фран Гарсия Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Винисиус стал новой «семеркой» мадридского «Реала».

Бразилец взял седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший из клуба Эден Азар. До бельгийца этот номер принадлежал Криштиану Роналду.

Родриго взял 11-й номер, который освободился после ухода Марко Асенсио.

20-й номер, под которым ранее играл Винисиус, отдали Франу Гарсии, выкупленному из «Райо Вальекано».

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57 комментариев

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Дядя ТУРА
надеюсь на него номер не повлияет.
все таки 7 это большая ответственность.
Криштиану
Рауль
Кокорин
джорд Бест
играли под 7
+137
-10
+127
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Виталина Максимова
Ответ Дядя ТУРА
надеюсь на него номер не повлияет. все таки 7 это большая ответственность. Криштиану Рауль Кокорин джорд Бест играли под 7
забыл Василия Баранова, он сразу после Беста идет
+62
-1
+61
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M93
Ответ Golden Valley
А когда ушел Азар? Чё то я проспал новости
Тогда же, когда и Мариано. Клуб и игрок нашли обоюдное решение и расторгли контракт.
+28
-1
+27
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IVDIM ru
Вот он, наследник Роналду, и не какие черепахи не нужны, Винисиус любит мадрид и готов продолжить дело Рауля и Криша
+14
-5
+9
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IVDIM ru
Ответ Muhammad Juraev
Средненький игрок! 24 гола за весь сезон во всех турнирах это смешно
Поддерживаю, до уровня Кокорина ему ещё далеко...
+4
0
+4
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Nurzhan Assubayev
Ответ Golden Valley
А когда ушел Азар? Чё то я проспал новости
Он добровольно ушел.
+4
0
+4
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Андрей Хенто
Винисиус заслужил 7-ку своим влиянием на игру, лидер команды ответственность надеюсь скажется на нем с положительной стороны и он больше будет сконцентрирован на самой игре, а не на происходящем вокруг. Надеюсь в будущем сможет вставь в ряд с такими легендами Раймоном Копа, Амансио, Бутрагеньо ,Хуанито, Раулем и Роналду.
+8
-4
+4
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Zaur1993
До Азара под 7 был Мариано))
+4
0
+4
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белошип
Надеюсь с 7 номером на спине выйдет на новый крутой уровень)
+14
-11
+3
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Тилек Абибиллаев
Ответ Дядя ТУРА
надеюсь на него номер не повлияет. все таки 7 это большая ответственность. Криштиану Рауль Кокорин джорд Бест играли под 7
😆😆😂😂😂😂
+3
0
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Zerocool789
Он же не Осман Демебеле
Дембеле кто угодно, но не нытик
+4
-1
+3
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robbaggio
Прощелкал Биллингем своё счастье, пока гонялся на 22 номером
+3
0
+3
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tumas
Ответ Meren
А 9 кто возьмёт или взял?
кейн
+6
-4
+2
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Meren
А 9 кто возьмёт или взял?
+2
0
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Muhammad Juraev
Ну если убрать сливоглоризм, то Мбаппе на две головы выше БЛМшика)
На две головы он выше Мессе, а с Винисиусом они одного роста 🤣
+3
-1
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TheCreator
Ответ Дядя ТУРА
надеюсь на него номер не повлияет. все таки 7 это большая ответственность. Криштиану Рауль Кокорин джорд Бест играли под 7
конечно, ждем ещё больше слез о расизме. Одним словом, легендарная 7 Реала в будущем.
+1
0
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Zaur1993
Ответ robbaggio
Прощелкал Биллингем своё счастье, пока гонялся на 22 номером
Для ЦП 7 номер не идет в Мадриде, все таки за Реал под эти номер выступают форварды
+1
0
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Xxx zzz
Ответ Рамиль Валиев
Мбаппе значит не ждём?) Через год то трудно будет отобрать уже у Вини 7ку, или расчет на 10ку Модрича уже после его ухода.
Ну теперь уже на 10 только расчет )) Вини спустя год думаю не отдаст
+1
0
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Рамиль Валиев
Мбаппе значит не ждём?) Через год то трудно будет отобрать уже у Вини 7ку, или расчет на 10ку Модрича уже после его ухода.
+3
-2
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robbaggio
Ответ Zaur1993
Для ЦП 7 номер не идет в Мадриде, все таки за Реал под эти номер выступают форварды
со времён Рауля. а так это номер полузащиты
+1
0
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добрый грек
Ответ Meren
А 9 кто возьмёт или взял?
Вывели из оборота после ухода Карима.
+2
-1
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M93
Ответ Meren
А 9 кто возьмёт или взял?
Ждёт ещё 9-ка.
+1
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добрый грек
Ответ Виталина Максимова
забыл Василия Баранова, он сразу после Беста идет
тогда Кокорин сразу после Криштиану
+1
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Спартак Уокер
Наконец-то номер перейдёт тому кто его заслуживает
0
0
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Bonebrake
Так то до Азара 7-ка была у Мариано, уже после бельгиец ее у него отжал
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