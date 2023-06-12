Винисиус взял 7-й номер в «Реале» после ухода Азара. Родриго будет играть под 11-м
Винисиус стал новой «семеркой» мадридского «Реала».
Бразилец взял седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший из клуба Эден Азар. До бельгийца этот номер принадлежал Криштиану Роналду.
Родриго взял 11-й номер, который освободился после ухода Марко Асенсио.
20-й номер, под которым ранее играл Винисиус, отдали Франу Гарсии, выкупленному из «Райо Вальекано».
все таки 7 это большая ответственность.
Криштиану
Рауль
Кокорин
джорд Бест
играли под 7