«Милан», Анчелотти, «Реал» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони

Карло Анчелотти и «Милан» опубликовали сообщения по поводу смерти Сильвио Берлускони.

Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в в возрасте 86 лет.

«Глубоко опечаленный, «Милан» скорбит о кончине незабываемого и хочет обратиться к семье, коллегам и самым дорогим друзьям, чтобы выразить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», – говорится в сообщении «Милана».

«Сегодняшняя печаль не стирает счастливых моментов, проведенных вместе. Остается бесконечная благодарность президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному, искреннему человеку, который сыграл основополагающую роль в моем путешествии сначала как футболиста, а затем как тренера. Спасибо, президент», – написал тренер «Реала» , возглавлявший «Милан».

«Реал» , президент клуба и совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Сильвио Берлускони, легендарного президента «Милана» и президента «Монцы».

«Реал» Мадрид хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также итальянским футбольным болельщикам, особенно болельщикам «Милана» и «Монцы». Да упокоится он с миром», – говорится в сообщении «Реала».

«Адриано Галлиани и вся « » оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить, навсегда с нами. Спасибо вам за все, президент», – сообщается в твиттере «Монцы».