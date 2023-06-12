«Милан», Анчелотти, «Реал» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони
Карло Анчелотти и «Милан» опубликовали сообщения по поводу смерти Сильвио Берлускони.
Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет.
«Глубоко опечаленный, «Милан» скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хочет обратиться к семье, коллегам и самым дорогим друзьям, чтобы выразить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», – говорится в сообщении «Милана».
«Сегодняшняя печаль не стирает счастливых моментов, проведенных вместе. Остается бесконечная благодарность президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному, искреннему человеку, который сыграл основополагающую роль в моем путешествии сначала как футболиста, а затем как тренера. Спасибо, президент», – написал тренер «Реала» Карло Анчелотти, возглавлявший «Милан».
«Реал» Мадрид, президент клуба и совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Сильвио Берлускони, легендарного президента «Милана» и президента «Монцы».
«Реал» Мадрид хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также итальянским футбольным болельщикам, особенно болельщикам «Милана» и «Монцы». Да упокоится он с миром», – говорится в сообщении «Реала».
«Адриано Галлиани и вся «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить, навсегда с нами. Спасибо вам за все, президент», – сообщается в твиттере «Монцы».
"Лучше любить красивых женщин, чем быть геем"
"Италия – прекрасная страна для инвестиций. На сегодняшний день у нас почти не осталось коммунистов, а те, кто остался, отрицают, что они коммунисты. Еще одна причина, ради которой в Италию следует инвестировать – это наши красивые секретарши, классные девчонки".
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Ну и классика
В начале президентства Италии в ЕС в 2003 году, обращаясь к члену Европарламента от Германии Мартину Шульцу: "Я знаю, что в Италии снимается фильм о нацистских концлагерях. Я предложу вас на роль капо [охранника из числа заключенных], вы на нее очень подходите".
Покойся с миром, Сильвио
Наверное, кто-то его ненавидел, но я такого не слышал.
Харизматичный, правильный, умный, дальневидный.
Думаю, Европа многое выиграло бы, имей в каждой из стран ЕС такого руководителя.
По крайней мере, было бы лучше, чем сейчас.
Сильвио большой дипломат и политик.
Не видно, что такой где-то есть, какие то мелкие и мерзкие везде у власти, что странно.