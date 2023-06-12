«Милан», Анчелотти, «Реал» и «Монца» выразили соболезнования в связи со смертью Берлускони

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Сильвио Берлускони Адриано Галлиани Монца Футбол

Карло Анчелотти и «Милан» опубликовали сообщения по поводу смерти Сильвио Берлускони.

Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет.

«Глубоко опечаленный, «Милан» скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хочет обратиться к семье, коллегам и самым дорогим друзьям, чтобы выразить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», – говорится в сообщении «Милана».

«Сегодняшняя печаль не стирает счастливых моментов, проведенных вместе. Остается бесконечная благодарность президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному, искреннему человеку, который сыграл основополагающую роль в моем путешествии сначала как футболиста, а затем как тренера. Спасибо, президент», – написал тренер «Реала» Карло Анчелотти, возглавлявший «Милан».

«Реал» Мадрид, президент клуба и совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Сильвио Берлускони, легендарного президента «Милана» и президента «Монцы».

«Реал» Мадрид хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также итальянским футбольным болельщикам, особенно болельщикам «Милана» и «Монцы». Да упокоится он с миром», – говорится в сообщении «Реала».

«Адриано Галлиани и вся «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить, навсегда с нами. Спасибо вам за все, президент», – сообщается в твиттере «Монцы».

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12 комментариев

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Артем Андреев
Один из лучших президентов в истории футбола. Архитектор великого Милана, открывший миру Сакки, Капелло и Анчелотти.
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Барыга блинами
Как человек конечно был неоднозначный ,но при этом любящий свое дело и уж харизматичный тоже ,Итальянец во всей красе. Покойся с миром Сильвио
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Тиджани Бабангида
Берлускони можно назвать эпохальным управленцем футбольной Италии. Сделал многое . R.I.P
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dr. cage
Ушёл один из творцов современного футбола..
+3
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инок
Примите и наши соболезнования. Вечная память выдающемуся человеку. Сильвио, покойся с миром...
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Милан137
Великий человек и президент Милана, 5 кубков ЛЧ при нем мы не забудем никогда ...
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Hitgoe Himgob
Ответ Барыга блинами
Как человек конечно был неоднозначный ,но при этом любящий свое дело и уж харизматичный тоже ,Итальянец во всей красе. Покойся с миром Сильвио
А уж его великие цитаты вызвавшие резонанс:
"Лучше любить красивых женщин, чем быть геем"

"Италия – прекрасная страна для инвестиций. На сегодняшний день у нас почти не осталось коммунистов, а те, кто остался, отрицают, что они коммунисты. Еще одна причина, ради которой в Италию следует инвестировать – это наши красивые секретарши, классные девчонки".

"Я не святой, вы все уже в этом убедились"

"У левых напрочь отсутствует вкус, даже в том, что касается женщин"

На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин отвечает "Да!", а 70% говорят – "Что, опять?"

Ну и классика
В начале президентства Италии в ЕС в 2003 году, обращаясь к члену Европарламента от Германии Мартину Шульцу: "Я знаю, что в Италии снимается фильм о нацистских концлагерях. Я предложу вас на роль капо [охранника из числа заключенных], вы на нее очень подходите".

Покойся с миром, Сильвио
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А.Э.РАСИМ
Сильвио Берлускони безусловно был великим человеком, великим.
Наверное, кто-то его ненавидел, но я такого не слышал.
Харизматичный, правильный, умный, дальневидный.
Думаю, Европа многое выиграло бы, имей в каждой из стран ЕС такого руководителя.
По крайней мере, было бы лучше, чем сейчас.
Сильвио большой дипломат и политик.
Не видно, что такой где-то есть, какие то мелкие и мерзкие везде у власти, что странно.
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Андрей Хенто
Наряду с доном Бернабеу и Флорентино Пересом один из лучших футбольных президентов, огромное наследие, кучу трофеев принес клубу и привел великих игроков, которые стали легендами Милана.
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Platon Bukanov
Уходят великии. Остаются бездарные
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Спартак Уокер
Легенда Милана очень жаль
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Милан137
Берлускони помимо 5 ЛЧ подарил Милану и 5 обладателей ЗМ - Гуллит, Ван Бастен, Веа, Шевченко, Кака ...
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