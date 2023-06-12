Начо о нападающем для «Реала»: «Кейн идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим. Если бы все зависело от меня, я бы привел Килиана в этом году»
Начо Фернандес рассказал, как усилил бы линию атаки «Реала».
«Такие важные игроки, как Карим [Бензема], покинули нас, и нам нужны голы. Мбаппе? Если бы все зависело от меня, я бы привел его этим летом. Логично.
Харри Кейн идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим», – сказал защитник мадридской команды в интервью El Chiringuito.
Когда больше нечем упрекнуть
Сэм , пойми отсылку &