Начо о нападающем для «Реала»: «Кейн идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим. Если бы все зависело от меня, я бы привел Килиана в этом году»

Начо Фернандес рассказал, как усилил бы линию атаки «Реала».

«Такие важные игроки, как Карим [Бензема], покинули нас, и нам нужны голы. ? Если бы все зависело от меня, я бы привел его этим летом. Логично.

идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим», – сказал защитник мадридской команды в интервью El Chiringuito.