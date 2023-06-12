Начо о нападающем для «Реала»: «Кейн идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим. Если бы все зависело от меня, я бы привел Килиана в этом году»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Начо Фернандес Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Начо Фернандес рассказал, как усилил бы линию атаки «Реала».

«Такие важные игроки, как Карим [Бензема], покинули нас, и нам нужны голы. Мбаппе? Если бы все зависело от меня, я бы привел его этим летом. Логично.

Харри Кейн идеально подошел бы этим летом, а Мбаппе – следующим», – сказал защитник мадридской команды в интервью El Chiringuito.

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18 комментариев

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raiska123
Ответ GuruFutbola
От создателей: «реал мадрид это короли лиги чемпионов» 🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️
5 Лч за 9 лет это конечно не 5 лч за всю историю существования
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Иван Баланар
Ответ Имя Фамилия
Честно говоря вот так со стороны звучит всё это ущербненько. Ни разу такого не было, чтобы в ПСЖ или Сити в слух мечтали о каких-то игроках реала (кому они вообще нужны?), своих всегда хватало. Собстно пока реал пускает слюни у витрины ПСЖ и Сити спокойно заходят в магазин и берут что хотели.
Ущербненько звучат твои потуги преподнести абсолютно нейтральные рассуждения о лучших футболистах мира как что-то зазорное.
+5
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ZA.RMA
Всё сложно, Начо, всё очень сложно))
+2
-1
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Имя Фамилия
Честно говоря вот так со стороны звучит всё это ущербненько. Ни разу такого не было, чтобы в ПСЖ или Сити в слух мечтали о каких-то игроках реала (кому они вообще нужны?), своих всегда хватало. Собстно пока реал пускает слюни у витрины ПСЖ и Сити спокойно заходят в магазин и берут что хотели.
+9
-8
+1
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raiska123
Ответ rigobersong
И в их составе играет Мбаппе и Холанд:)) Всегда ору со сказочников:))
Господи, такое ощущение что фанаты барсы никогда ничего не говорили и не надеялись ни на что🤣

Когда больше нечем упрекнуть
+4
-3
+1
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raiska123
Ответ GuruFutbola
От создателей: «реал мадрид это короли лиги чемпионов» 🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Прости, вакантное место для новых фанаток пока не освободись),
В принципе я и без этого вычислила твой профиль *_*
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Жду сообщение)
Обязательно напишу
Сэм , пойми отсылку &
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Сложный ребус
Связан с твоим ником , сэм т…:) не прикидывайся
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GuruFutbola
Ответ raiska123
Связан с твоим ником , сэм т…:) не прикидывайся
Я Сэм?
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