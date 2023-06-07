Бензема в «Аль-Иттихаде», «Ювентус» вышел из Суперлиги, Соболенко не поддерживает Лукашенко, Овечкин награжден Благодарностью Путина, Хачанов проиграл Джоковичу и другие новости

1. Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад», подписав с саудовским клубом 3-летний контракт с хорошей такой зарплатой. Француза, впрочем, привлекла не только она, но и «удивительная история и большие амбиции».

«Реал» ищет замену ушедшему нападающему: Хавертца в «Мадриде» не будет, а вот трансфер Харри Кейна вполне реален. Такие на карандеше у «сливочных» вингер «Вильярреала» Чуквуэзе.

2. «Ювентус» выходит из проекта Суперлиги и сообщил об этом «Барселоне» и «Реалу». Но Суперлига считает, что на туринцев надавил УЕФА, и готова судиться. Хавьер Тебас не мог пройти мимо и не посмеяться.

3. Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала «Ролан Гаррос», Карлос Алькарас вынес Стефаноса Циципаса и в полуфинале (втором для него на турнирах «Большого шлема») встретится с сербом.

У женщин Анастасия Павлюченкова уступила Каролине Муховой, Арина Соболенко победила Элину Свитолину. Белоруска вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд.

4. После матча Свитолина не пожала руку Соболенко, хотя Арина ждала соперницу у сетки. Украинку освистали, белоруска сказала, что решила подойти, потому что «это просто инстинкт». На пресс-конференции Соболенко спросили о поддержке Александра Лукашенко – теннисистка ответила, что сейчас президента Беларуси не поддерживает.

5. Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского. Александр Овечкин награжден Благодарностью президента России.

6. «Барса» считает, что сможет подписать Месси в ближайшие недели, если Лео подождет с решением. Лео устал ждать конкретики от каталонцев, однако в Саудовскую Аравию не собирается – как минимум до следующего года.

7. Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске, участие Щербаковой пока под вопросом.

8. Большая сделка в НХЛ: Иван Проворов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус». «Флайерс» в рамках трехстороннего обмена получили трех игроков и три драфт-пика.

9. Бывшая подруга Антони обвинила игрока «МЮ» в домашнем насилии и угрозах. Бразилец не пожалел даже силиконовый имплантат девушки.

10. «Формула-1» прекратила переговоры о возвращении Гран-при ЮАР из-за сотрудничества страны с Россией.

11. Эрлинг Холанд стал самым дорогим игроком мира по оценке CIES Football Observatory, а Килиан Мбаппе занял лишь 10-е место.

12. Супруга Дмитрия Бивола сообщила, что рассталась с боксером два месяца назад.

13. «Манчестер Сити» вышел на первое место в рейтинге футбольных брендов консалтинговой компании Brand Finance.

14. Главный тренером «Тоттенхэма» назначен Эндж Постекоглу, работавший ранее в «Селтике».

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Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»

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