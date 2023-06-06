«Тоттенхэм» назначил Постекоглу главным тренером. Контракт – на 4 года

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу возглавил «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на 4 года. Постекоглу начнет работать с командой 1 июля.

Последним клубом тренера был «Селтик». В сезоне-2022/23 команда под руководством Постекоглу выиграла три трофея – чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок лиги. 

Постекоглу стал первым австралийским тренером, возглавившим клуб АПЛ

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44 комментария

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Amroyan
Разобьют мечты фанатов Тоттенхэма, как камнем Постекоглу
+73
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**Iscander**
Это кандидат в президенты, который проиграл Эрдогану?
+58
-2
+56
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ОттоДракула
Ответ Peter Parker
Ну вот, другое дело. А то какие-то Конте да Моуриньо. Так и титулы можно начать выигрывать было
Ну да. Ведь с Конте и Моуриньо трофеи было некуда складывать.
+38
-5
+33
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Peter Parker
Ну вот, другое дело. А то какие-то Конте да Моуриньо. Так и титулы можно начать выигрывать было
+37
-13
+24
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Oleg Nikolaev
Первым трансфером будет о’Райли из Селтика
+6
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arspurs9
Схема с назначением просто именитых тренеров, полностью неподходящих под состав провалилась (Жозик, Конте). Настало время попробовать что-то новое. Радует, что все же это тренер, позиционирующий свой футбол как атакующий, плюс Леви готов поддержать его финансово.
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Shadow1882
Посмотрим на трансферное окно. Мэйсону удачи в карьере
Пока говорить не о чем - Постекоглу (ударение на Е) мужик взрывной, команду завести может. По тактике доминатор весь из себя, ну узнаем...
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arspurs9
Ответ Shadow1882
Посмотрим на трансферное окно. Мэйсону удачи в карьере Пока говорить не о чем - Постекоглу (ударение на Е) мужик взрывной, команду завести может. По тактике доминатор весь из себя, ну узнаем...
Ну на Мейсона никто не рассчитывал. За ним наблюдали некоторые иностранные клубы и команды из Шипа, пусть на пару лет пойдет главным, набирается опыта, а там будет видно.
А Постекоглу да, интересно. Хотя бы потому, что после ухода Поча это полностью противоположный персонаж всем, кого назначал Моур. Там были именитые оборонительные водители (Нуну хоть и без какого-то имени, но такой же водитель автобуса), тут решили вернуться к атакующим (на бумаге) корням.
Вот и посмотрим.
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Maxximus
Как бы он шпор в чемпионшип не вывел 😂
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Shadow1882
Ответ arspurs9
Ну на Мейсона никто не рассчитывал. За ним наблюдали некоторые иностранные клубы и команды из Шипа, пусть на пару лет пойдет главным, набирается опыта, а там будет видно. А Постекоглу да, интересно. Хотя бы потому, что после ухода Поча это полностью противоположный персонаж всем, кого назначал Моур. Там были именитые оборонительные водители (Нуну хоть и без какого-то имени, но такой же водитель автобуса), тут решили вернуться к атакующим (на бумаге) корням. Вот и посмотрим.
Ждём Мэддисона, Уорд-Проуза и какого-нибудь вратаря, а там и Кейна отобьют от нападок Реала)
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Очередной физрук хуже мостового
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Дмитрий Сотников
Грузим хаты на победу шпор в следующем сезоне АПЛ
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Branshtain
Ответ Луизао фром мексика
Очередной физрук хуже мостового
Еще и лайкают персонажа.
Человек везде титулы брал. Но хуже Мостового.
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Tydeus
Ответ arspurs9
Ну на Мейсона никто не рассчитывал. За ним наблюдали некоторые иностранные клубы и команды из Шипа, пусть на пару лет пойдет главным, набирается опыта, а там будет видно. А Постекоглу да, интересно. Хотя бы потому, что после ухода Поча это полностью противоположный персонаж всем, кого назначал Моур. Там были именитые оборонительные водители (Нуну хоть и без какого-то имени, но такой же водитель автобуса), тут решили вернуться к атакующим (на бумаге) корням. Вот и посмотрим.
А кого назначал Моур? Леви имеется в виду?
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Momos
Ответ Igor Pivovarov
Не, тот Кыргыгоглу был. Ой, Дырдыроглу. (no racism, если что) Я уже и все названия партий в Турции успел выучить, все расклады. Но сложить в слово буквы фамилии его главного оппонента так и не смог :(
Держите наркомана!
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Waiway
Просто Талалаев отказался
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А.В.Бубнов
Хоть он и абсолютнейший ноунейм, но всё равно понятно, что как тренер он сильнее соседской нольтеты. Во-первых, это не сложно. Во-вторых, пользуясь случаем, еще раз посмеюсь с никчемности орсенульского физрука. Какой же он комичный!
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Sander Westerveld
Папазогло
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Ну что ж, ставки когда отставка ? В до нг или после сезона
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dm2244
Судя по выбору Леви наряду с Пересом тоже постарел..
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Сергей Носков
Железом Постеклу.
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Милан37
Вот не понимаю руководство ТТХ когда назначают тренером ноунейма аж сразу на 4 года с неустойкой ещё, может черег год уже и выгонят ...
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master_of_dzen
понятия не имею кто это вообще такой, но посмотрим поглядим
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Morning Again
Для фанатов Тоттенхэма это назначение наверное ощущается как звучание пенопласта Постекоглу
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Злобный Конь
Льорис уходит,Кейн тоже уйдёт - и кто там останется?
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