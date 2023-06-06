«Тоттенхэм» назначил Постекоглу главным тренером. Контракт – на 4 года

Эндж Постекоглу возглавил «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на 4 года. Постекоглу начнет работать с командой 1 июля.

Последним клубом тренера был « ». В сезоне-2022/23 команда под руководством выиграла три трофея – чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок лиги.

Постекоглу стал первым австралийским тренером, возглавившим клуб .

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