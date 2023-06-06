«Тоттенхэм» назначил Постекоглу главным тренером. Контракт – на 4 года
Эндж Постекоглу возглавил «Тоттенхэм».
Лондонский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на 4 года. Постекоглу начнет работать с командой 1 июля.
Последним клубом тренера был «Селтик». В сезоне-2022/23 команда под руководством Постекоглу выиграла три трофея – чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок лиги.
Постекоглу стал первым австралийским тренером, возглавившим клуб АПЛ.
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Пока говорить не о чем - Постекоглу (ударение на Е) мужик взрывной, команду завести может. По тактике доминатор весь из себя, ну узнаем...
А Постекоглу да, интересно. Хотя бы потому, что после ухода Поча это полностью противоположный персонаж всем, кого назначал Моур. Там были именитые оборонительные водители (Нуну хоть и без какого-то имени, но такой же водитель автобуса), тут решили вернуться к атакующим (на бумаге) корням.
Вот и посмотрим.
Человек везде титулы брал. Но хуже Мостового.