Дейв Лиз ответил Тутберидзе: «Oh Eteri, you so full of shit»

Американский журналист Дейв Лиз резко высказался в адрес российского тренера Этери Тутберидзе.

«Oh Eteri, you so full of shit», – написал Лиз в твиттере, что можно перевести как «ты полна дерьма», «ты полное дерьмо» (в том числе в значении «твои слова ничего не стоят»).

В июле 2022 года Тутберидзе аналогично обращалась к американцу: «Dave, you so full of shit». Перед этим Лиз заявлял, что дочь Этери фигуристка Диана Дэвис будет выступать за американскую сборную. Также он сообщал о просмотре Дэвис и ее партнера по танцам на льду Глеба Смолкина в Федерации фигурного катания США.

После Олимпиады-2022 в Пекине Дэвис и Смолкин улетали тренироваться в США и с тех пор не возвращались в Россию. В июне 2023-го стало известно, что они будут кататься за Грузию.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?