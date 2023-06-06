Дейв Лиз ответил Тутберидзе: «Oh Eteri, you so full of shit»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин брань Дейв Лиз Фигурное катание

Американский журналист Дейв Лиз резко высказался в адрес российского тренера Этери Тутберидзе.

«Oh Eteri, you so full of shit», – написал Лиз в твиттере, что можно перевести как «ты полна дерьма», «ты полное дерьмо» (в том числе в значении «твои слова ничего не стоят»).

В июле 2022 года Тутберидзе аналогично обращалась к американцу: «Dave, you so full of shit». Перед этим Лиз заявлял, что дочь Этери фигуристка Диана Дэвис будет выступать за американскую сборную. Также он сообщал о просмотре Дэвис и ее партнера по танцам на льду Глеба Смолкина в Федерации фигурного катания США.

После Олимпиады-2022 в Пекине Дэвис и Смолкин улетали тренироваться в США и с тех пор не возвращались в Россию. В июне 2023-го стало известно, что они будут кататься за Грузию.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

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53 комментария

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Дарья Куликова
Думается, что Лиз был прав по поводу всех телодвижений Дэвисов
+42
-8
+34
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Светлана Менова
Ответ Анюточка Колыханова
А что такого страшного в этом переходе?За Грузию вроде одна наша девочка успешно выступала на ЧЕ. Честно за Фигуркой особенно не слежу, можете пояснить
Да ничего, кроме того, что их до этого нагло протащили в россискую олимпийскую сборную сразу из юниоров. И финансировали весь этот год, когда они сидели ровно на пятых точках в США, думая, куда податься. Пока все остальные наши сидят, как запретые в клетке и не могут соревноваться за рубежом.
+29
-4
+25
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Beloded2007
"Eto drugoe", - ответила Тутберидзе.
+30
-8
+22
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baxinya
Ответ Wintersun
Это он зря. Речь же об американской сборной шла. Разве они туда перешли?
Очень хотели, но не получилось
+22
-3
+19
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Navi88
фигурькины сектанты этери любую фигню оправдают :)
уже
футбол отдыхает
+21
-6
+15
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GLW
Ответ Анюточка Колыханова
А что такого страшного в этом переходе?За Грузию вроде одна наша девочка успешно выступала на ЧЕ. Честно за Фигуркой особенно не слежу, можете пояснить
речь про лицемерие, а не про "страшного"
+13
-2
+11
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unknownman
Как-то тревожно становится, 90% фейков Лиза оказываются правдой, а он ведь еще рассказывал про гормональную терапию у Тутберидзе, чтобы замедлить рост девочек. Раньше был уверен, что придумал, но теперь уже не знаю.
+22
-11
+11
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baxinya
Ответ Дарья Виноградова
По-моему в сборную США никакого перехода не было и он действительно врал.
Потому что не получилось,
+15
-5
+10
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Pikachu Pikachu
Ответ Wintersun
Это он зря. Речь же об американской сборной шла. Разве они туда перешли?
Насколько можно судить, они просто просмотр не прошли. Все таки сша - не грузия, конкуренция повыше
+16
-6
+10
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Ir2019
Ответ Дарья Виноградова
По-моему в сборную США никакого перехода не было и он действительно врал.
Одна мама очень хотела, но есть страны, где её хотелки мало значат
+13
-4
+9
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Pentrak
Когда Дэйв расскажет вообще всё, что знает про делишки мадам Пальто?) Там очень много "вкусного".
+8
-1
+7
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fewral
Он ответил ей ее же словами. И в чем он не прав?
+9
-2
+7
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Wintersun
Это он зря. Речь же об американской сборной шла. Разве они туда перешли?
+23
-16
+7
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Алеся Ткаченко
Ответ Анюточка Колыханова
А что такого страшного в этом переходе?За Грузию вроде одна наша девочка успешно выступала на ЧЕ. Честно за Фигуркой особенно не слежу, можете пояснить
Настя перешла из -за возросшей конкуренции в одиночке и тайну из этого никто не делал.Кроме того она никогда не была любимицей нашей федры ее наоборот засуживали.Так что это далеко не одинаковые ситуации
+7
-1
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baxinya
Ответ Дарья Куликова
Думается, что Лиз был прав по поводу всех телодвижений Дэвисов
А вы в этом сомневались?
+8
-3
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justbored
Господи, кто это дословно кроме школьников переводит.
+8
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Дмитрий Осипов
Ответ Дарья Виноградова
По-моему в сборную США никакого перехода не было и он действительно врал.
Он и писал, что они переходят. Т.е. процесс перехода. Не получилось, не фартануло. Но сама суть, когда все говорили, что переходы это "фейки", сейчас засунули себе языки в места, где солнце не светит, либо виртуозно переобуваются "это другое".
+5
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Anna Morgan
Yes!
+6
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Юлия Величко
🤣🤣🤣 ахахаха! наверное, лучший ответ Лиза на всю эту мышиную возню. Как говорится, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
+13
-9
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Рав. Зильберман
Это судьба всех предателей. Как ни лежи ботинки хозяину все равно будешь унижен
+7
-4
+3
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barbarian1991
По фактам.
+2
0
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Е...С
Как могла Тутберидзе такое написать, хотя знала, что Лиз пишет правду.
+5
-3
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Алеся Ткаченко
Ответ Дмитрий Осипов
Он и писал, что они переходят. Т.е. процесс перехода. Не получилось, не фартануло. Но сама суть, когда все говорили, что переходы это "фейки", сейчас засунули себе языки в места, где солнце не светит, либо виртуозно переобуваются "это другое".
Либо переобуваются "это другое"либо включили еще одну мантру,называется "ачетаково" и "мама имеет право,у нее заслуги есть"Только кто бы им объяснил что доча лично к маминым заслугам никакого отношения не имеет.
+2
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Pentrak
Ответ unknownman
Как-то тревожно становится, 90% фейков Лиза оказываются правдой, а он ведь еще рассказывал про гормональную терапию у Тутберидзе, чтобы замедлить рост девочек. Раньше был уверен, что придумал, но теперь уже не знаю.
Не у всех. Но принципиальных родителей становится всё меньше.
+1
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Алеся Ткаченко
Ответ russalka
А вот это уже некрасиво.
Чего это?Лиз всего лишь отзеркалил фразу ЭТ.
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