«Реал» исключил Хавертца из числа целей. Хавбек обсуждает с «Челси» продление контракта (Marca)
«Реал» передумал подписывать Кая Хавертца.
Как сообщает Marca, ей удалось получить в клубе подтверждение того, что немец больше не считается трансферной целью мадридцев. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Игрок сейчас обсуждает с «Челси» продление контракта.
Отмечается, что единственным атакующим футболистом, которого «Реал» сейчас планирует подписать, остается Харри Кейн из «Тоттенхэма».
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