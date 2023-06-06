«Реал» исключил Хавертца из числа целей. Хавбек обсуждает с «Челси» продление контракта (Marca)

«Реал» передумал подписывать Кая Хавертца.

Как сообщает Marca, ей удалось получить в клубе подтверждение того, что немец больше не считается трансферной целью мадридцев. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Игрок сейчас обсуждает с « » продление контракта.

Отмечается, что единственным атакующим футболистом, которого « » сейчас планирует подписать, остается Харри Кейн из «Тоттенхэма».

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