«Реал» исключил Хавертца из числа целей. Хавбек обсуждает с «Челси» продление контракта (Marca)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

«Реал» передумал подписывать Кая Хавертца.

Как сообщает Marca, ей удалось получить в клубе подтверждение того, что немец больше не считается трансферной целью мадридцев. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Игрок сейчас обсуждает с «Челси» продление контракта.

Отмечается, что единственным атакующим футболистом, которого «Реал» сейчас планирует подписать, остается Харри Кейн из «Тоттенхэма».

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70 комментариев

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Тмб68рус
Пересу надо не жалеть денег и покупать Кейна. Состав обескровлен, нужны новые звезды, на двух бразильцах и пенсионерах не вывезут. Беллингем и Кейн будет отличным усилением
+61
-7
+54
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serozh
Вчера все писали про закрытую сделку, что Кай вот вот станет игроком Мадрида, сегодня все на обарот, я хз что правда, а что нет?
+22
-3
+19
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pi5ka
Ответ Космос 757
да никого Реал не купит ,так и будут катать этот скучный старомодный футбол и быть на подсосе у Барселоны,в Лч также ничего не светит
Барселона даже в ПО не вышла, что ты несешь?
+18
-1
+17
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Tiestorzn17
Ответ Тмб68рус
Пересу надо не жалеть денег и покупать Кейна. Состав обескровлен, нужны новые звезды, на двух бразильцах и пенсионерах не вывезут. Беллингем и Кейн будет отличным усилением
Вот только обоих их точно не будет. У Кейна нет отступных и Леви запросит столько, сколько захочет. А он захочет Бернабеу и миллиард сверху (+-)
+18
-8
+10
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Born is the King
Хоселу, Чукчеза, Браим Диаз и новый контракт Васкеса это уже более реалистичные трансферные цели реала
+14
-5
+9
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Александр Нехтиенко
Фирмино им нужен, Фирмино!!!!
+9
-3
+6
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Сикарио
Ответ Космос 757
да никого Реал не купит ,так и будут катать этот скучный старомодный футбол и быть на подсосе у Барселоны,в Лч также ничего не светит
Космос 757
Статус Забанен до 9 июня 2023
Дата регистрации 6 июня
ахахахахахаххахаха )))
+5
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+5
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толпарь
Ответ Тмб68рус
Пересу надо не жалеть денег и покупать Кейна. Состав обескровлен, нужны новые звезды, на двух бразильцах и пенсионерах не вывезут. Беллингем и Кейн будет отличным усилением
Перес грезит только одним футболистом - Мбаппе, и все силы будут потрачены на него.
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Sinister Kid
Такими темпами, можно и до пустынного фрукта дойти
+7
-3
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Зизуха
Ответ Александр Нехтиенко
Фирмино им нужен, Фирмино!!!!
Дзюбиньйо им нужен, Дзюбиньйо!
+5
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+4
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La_Coka
Все лето теперь будут такие новости, то подпишут то не подпишут...
+4
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Дмитрий Иванов
Ответ Тмб68рус
Пересу надо не жалеть денег и покупать Кейна. Состав обескровлен, нужны новые звезды, на двух бразильцах и пенсионерах не вывезут. Беллингем и Кейн будет отличным усилением
Сразу 2 англичанина в Испании где они исторически не очень приживаются. Это будет крайне интересно и удивительно
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Moscwow
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
ПСЖ как всегда подбирает тех, не нужен Реалу и другим топ клубом
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Геннадий Чеботарев
Ответ Jii Gee
Идиотизм, Кай супер вариант для Реала. Кейн же старый уже, куда его.
Кай не раскрытый игрок,но что с ним будет делать анчелоти? если только в рамку ставить. Каб нужен хороший,понимающий молодежь тренер и тогда он раскроется. а потенциал у него огромный.
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NottinghamForest79
КЕЙНА ДАВАЙ
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Jii Gee
Идиотизм, Кай супер вариант для Реала. Кейн же старый уже, куда его.
+7
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#SharkTeam
Ответ serozh
Вчера все писали про закрытую сделку, что Кай вот вот станет игроком Мадрида, сегодня все на обарот, я хз что правда, а что нет?
В конце августа узнаешь
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Wizzyy
Вообще не нужен Мадриду, тем более за 70-80 лямов как писали. На какой он позиции играть вообще будет?
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Zizu 5
Ответ Tiestorzn17
Вот только обоих их точно не будет. У Кейна нет отступных и Леви запросит столько, сколько захочет. А он захочет Бернабеу и миллиард сверху (+-)
только у него год контракта и может уйти бесплатно
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ZarvuR2020
Надеюсь хотя бы при Поккетино увидим Хаверца на родной позиции.
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ZamoRano
Ответ Aleks Romanoff
Мане там чета всю в Баварию избил, говорят). Может и Азару вставит приедет, а, камрады?)
Кого ещё?😀
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Moscwow
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Поэтому дед Рамос был лучший защитник ПСГ 😂
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Aleks Romanoff
Ответ ZamoRano
Кого ещё?😀
Не ну Леньку вы не потяните) . Остаётся фрухт, Манька, да Артёмка.. из опытных топов в соку, на равноценную замену Бенцу). Суди сам)
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Дэннис Молинарев
Ну вот, почитали коменты тут вчера и передумали
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Полуэктов Пётр
Ну вот, только дали порадоваться, что продали его за хорошие бабки...
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