⚡«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема
Карим Бензема перешел в «Аль-Иттихад».
Саудовцы объявили о трансфере форварда, ушедшего из «Реала» после 14 лет в клубе.
Контракт 35-летнего француза рассчитан до 2026 года.
Ранее стало известно, что Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.
«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Фото: twitter.com/ittihad_en
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"Аль - Иттихад" Бензема ✅
"Аль - Хилаль" Месси ⏳
Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)
Гениальный план мести Переса.
А местные юзеры все продолжают судорожно считать статистику и сколько обводок успешных он совершил
> ненавистник Роналду
Тем не менее топы, которых как то связывают с аравией, пытаются это избежать.
У Бензема не было выбора.
Так что твой роналду не при чем, никто туда не рвется, единственный вариант это дать невообразимый контракт, в надежде что клюнет.