⚡«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема

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Карим Бензема перешел в «Аль-Иттихад».

Саудовцы объявили о трансфере форварда, ушедшего из «Реала» после 14 лет в клубе.

Контракт 35-летнего француза рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, что Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Фото: twitter.com/ittihad_en

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96 комментариев

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Отец Абду
"Аль - Наср" Роналду ✅
"Аль - Иттихад" Бензема ✅
"Аль - Хилаль" Месси ⏳

Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)
+214
-11
+203
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Криштиану Роналду
Аль-Иттихад Бензема против Аль-Насра Роналду уже скоро на спортсе.
+92
-10
+82
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Arman Markosyan 25
Удачи ему, интересно будет посмотреть в азиатской ЛЧ на него)
+57
-6
+51
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Yeti_17
Ответ Отец Абду
"Аль - Наср" Роналду ✅ "Аль - Иттихад" Бензема ✅ "Аль - Хилаль" Месси ⏳ Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)
Okko уже купили трансляции?
+46
-1
+45
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Егор Тейковцев
Ответ Отец Абду
"Аль - Наср" Роналду ✅ "Аль - Иттихад" Бензема ✅ "Аль - Хилаль" Месси ⏳ Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)
надеюсь что с Лео не будет трансфера в Аль хилиаль лучше пусть вернётся в барсу
+58
-17
+41
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Ахимассс
Ответ artem ofruss
и еще какой-то аль Месси
Каида?
+25
-2
+23
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artem ofruss
Ответ Криштиану Роналду
Аль-Иттихад Бензема против Аль-Насра Роналду уже скоро на спортсе.
и еще какой-то аль Месси
+22
-5
+17
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Дени Сыч
Т.е через два года он может купить Мбаппе и закончить его карьеру.
Гениальный план мести Переса.
+14
-2
+12
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10ztv
Роналду снова без трофеев
+19
-8
+11
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Маноло Санчи́с
Ну это уже было ожидаемо..Удачи Кариму
+15
-5
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Dr. J 24
Ответ Тимур Бакаев
странно, что играющий на топ уровне Бензема будет получать в 2 раза меньше старого Роналду
Криш в топ 5 всех времен. Бензема при всем к нему уважений в топ 30 всех времен не входит.
+20
-10
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Игорь Горшков
С детства за "Аль-Иттихад" болею.
+10
-2
+8
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last_guard
Ответ Тимур Бакаев
странно, что играющий на топ уровне Бензема будет получать в 2 раза меньше старого Роналду
Так оба трансфера по большей части про пиар, а не про спортивную составляющую, так что ничего странного не вижу.
+9
-1
+8
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Арсений Чернобаев
Ответ Отец Абду
"Аль - Наср" Роналду ✅ "Аль - Иттихад" Бензема ✅ "Аль - Хилаль" Месси ⏳ Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)
еще и кантэ зовут, Марсело звали. Аль-классико скоро будет!
+7
0
+7
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BAI
100% перестреляет рональду по итогам сезона
+6
-1
+5
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IlyaRChik
Он доказал, что может быть первоклассным форвардом, выйдя из тени Роналду и став новой иконой Реала. Теперь же, получив признание и показав на что он способен, он со спокойной душой может и подзаработать. Удачи ему в новом клубе
+5
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+5
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andr d
Ответ Руслан Ганбаров
Именно ради подобных трансферов , ставка и была в приглашении Роналду зимой. А местные юзеры все продолжают судорожно считать статистику и сколько обводок успешных он совершил
А как посчитать обводки если их нет?
+4
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Лысый череп
Теперь можно и палец прооперировать
+3
0
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Руслан Ганбаров
Именно ради подобных трансферов , ставка и была в приглашении Роналду зимой.
А местные юзеры все продолжают судорожно считать статистику и сколько обводок успешных он совершил
+11
-8
+3
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
не , ну всё правильно, бабло нужно заколачивать пока есть здоровье!!!
+3
0
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Тимур Бакаев
Ответ oka79410
странно видеть ненавистника Роналду под этой новостью. Роналду один из самых великих бомбардиров в истории, самый популярный спортсмен мира, да и вообще один из самых популярных людей мира сейчас. За это ему платят такую пенсию
> написал, что Роналду старый
> ненавистник Роналду
+2
0
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Shuller18
Удачи королю
+2
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Oleg
Ответ Руслан Ганбаров
Именно ради подобных трансферов , ставка и была в приглашении Роналду зимой. А местные юзеры все продолжают судорожно считать статистику и сколько обводок успешных он совершил
Идут от безисходности и на безумно большие деньги.
Тем не менее топы, которых как то связывают с аравией, пытаются это избежать.
У Бензема не было выбора.
Так что твой роналду не при чем, никто туда не рвется, единственный вариант это дать невообразимый контракт, в надежде что клюнет.
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klingibitor
Напоминает массовую скупку в Китае
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Gio Vasadze
Ответ Dr. J 24
Криш в топ 5 всех времен. Бензема при всем к нему уважений в топ 30 всех времен не входит.
топ 5 легко посчитать, а как ты посчитал топ 30? кто лучшие 30 игроков всех времён? назови 30 игроков в истории которые бесспорно (для большинства) являются круче Бензема
+2
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