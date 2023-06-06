Карим Бензема перешел в «Аль-Иттихад».

Саудовцы объявили о трансфере форварда, ушедшего из «Реала» после 14 лет в клубе.

Контракт 35-летнего француза рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, что будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Фото: twitter.com/ittihad_en

Путь Бензема – вдохновение. Он прошел через насмешки и свист, а сегодня уходит легендой «Реала»

Великие цифры Бензема в «Реале». Здесь бесконечные голы и титулы

5 ЛЧ и «Золотой мяч» – галерея главных моментов Бензема за 14 лет в «Реале»

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы