Свитолину освистали за то, что она не пожала руку Соболенко, ждавшей ее у сетки
Белоруска Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина не пожали друг другу руки после четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Соболенко выиграла 6:4, 6:4 и после окончания матча ждала Свитолину у сетки, но та не подошла.
После этого с трибун раздался свист в адрес Свитолиной.
Ничего нового, я был рад, что любительнице майданов это вернулось после Касаткиной. Поведение украинцев просто бесит.
Сделала, что хотела. Всё по-чесноку.
Впрочем, лучше бы все они сосредоточились на игре, а не на унылых дрязгах.