Свитолину освистали за то, что она не пожала руку Соболенко, ждавшей ее у сетки

Теги Ролан Гаррос болельщики ATP Элина Свитолина Арина Соболенко Теннис

Белоруска Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина не пожали друг другу руки после четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Соболенко выиграла 6:4, 6:4 и после окончания матча ждала Свитолину у сетки, но та не подошла.

 

После этого с трибун раздался свист в адрес Свитолиной.

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66 комментариев

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Чэзг
Вот так и надо было сделать Касаткиной, а именно подойти к сетке и ждать. А она вместо этого весь негатив приняла на себя. Неужели нельзя было допереть до этого !?
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Ничего Смешного
Я заметил саркастистичную улыбку от Арины, когда она после «рукопожатия» посмотрела в свой бокс.
Ничего нового, я был рад, что любительнице майданов это вернулось после Касаткиной. Поведение украинцев просто бесит.
+73
-18
+55
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Nandomo
Ответ Ничего Смешного
Я заметил саркастистичную улыбку от Арины, когда она после «рукопожатия» посмотрела в свой бокс. Ничего нового, я был рад, что любительнице майданов это вернулось после Касаткиной. Поведение украинцев просто бесит.
Умница, все правильно сделала, ей бы еще чуть больше стоило поиграть на камеру и изобразить расстройство и разочарование неспортивным поведением соперницы. Радует, что трибуны уже начали все понимать.
+54
-7
+47
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Денис Шмелев
Ответ Чэзг
Вот так и надо было сделать Касаткиной, а именно подойти к сетке и ждать. А она вместо этого весь негатив приняла на себя. Неужели нельзя было допереть до этого !?
Ну так у Касаткиной, наверное, не было желания уязвить украинку или поработать на публику.
Сделала, что хотела. Всё по-чесноку.
+42
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+32
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Nandomo
Ответ Liza Veselova
Год руки не жмут. Сказали почему, сказали что не будут, сказали почему не будут. Ничего не изменилось сегодня. Сама прессухи отменяет. И нет она идет у сетки постоять с непонимающим лицом. Чтобы что?
Чтобы наглядно продемонстрировать шизофрению и бескультурие данных индивидов, что вызвало поддержку со стороны трибун, что ставит жирную точку в данном вопросе.
+36
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Фрэнк Канистра
наконец то это хамство получило свою заслуженную порцию негатива. не жать руки соперникам - это просто клиника, будто это теннисисты развязали все это и бегают там с автоматами.
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TennisForever
Ариночка,поздравления !👏
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Ничего Смешного
Ответ Фрэнк Канистра
наконец то это хамство получило свою заслуженную порцию негатива. не жать руки соперникам - это просто клиника, будто это теннисисты развязали все это и бегают там с автоматами.
По сути игроки из незалежной пытаются надавить на коллективную ответственность. Если посмотреть на события с 13 года, то украинцев можно было бы так же игнорировать. Их президент обещал решить всё миром…
+10
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УсыЧерчесова
ATP и WTA должны просто разок таких упрямых украинцев штрафануть на весь гонорар от турнира и сразу посмотрим на их принципиальность. Будут руки протягивать как миленькие.
+10
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nick-basil
... Вежливо не пожала, вежливо освистали...
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nick-basil
Традиции - важная часть тенниса. Для зрителей важно. Все пройдет, и эта война тоже
+8
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Stewee
Ответ Чэзг
Вот так и надо было сделать Касаткиной, а именно подойти к сетке и ждать. А она вместо этого весь негатив приняла на себя. Неужели нельзя было допереть до этого !?
Потому что Касаткина готова унижаться, Соболенко же с характером, вот и вся разница.
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mars
может кто-нибудь объяснить украинцам, что простые русские и белорусы (в том числе и теннисисты) никак не могут повлиять на решения номенклатуры?
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Идеальный шторм
Жалко, что только свист. Б.длота должна быть наказана
+9
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Идеальный шторм
Ответ Liza Veselova
Год руки не жмут. Сказали почему, сказали что не будут, сказали почему не будут. Ничего не изменилось сегодня. Сама прессухи отменяет. И нет она идет у сетки постоять с непонимающим лицом. Чтобы что?
Чтобы наглядно показать, кто культурный человек, а кто рогуль с хуторским бескультурьем
+5
-3
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Идеальный шторм
Ответ Олександр Радченко
Британцы молодцы!
До последнего укрАинца!
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Alekster
Ответ Денис Шмелев
Ну так у Касаткиной, наверное, не было желания уязвить украинку или поработать на публику. Сделала, что хотела. Всё по-чесноку.
Тогда почему потом жаловалась в соц.сетях, хотя прекрасно понимала что будет. Это не работа на публику?
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Денис Шмелев
Ответ Alekster
Тогда почему потом жаловалась в соц.сетях, хотя прекрасно понимала что будет. Это не работа на публику?
Ну честно сообщила, что ей это не понравилось. При этом делать то, что публике бы понравилось, она не смогла или не захотела.

Впрочем, лучше бы все они сосредоточились на игре, а не на унылых дрязгах.
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Ничего Смешного
Ответ Nandomo
Умница, все правильно сделала, ей бы еще чуть больше стоило поиграть на камеру и изобразить расстройство и разочарование неспортивным поведением соперницы. Радует, что трибуны уже начали все понимать.
Согласен, в идеале бы ещё публику завела, но за это её бы наказали. Гул был слышен.
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petia.subbotin
Ответ sashati
Ну все они на худой конец вылетили, остались братские народы!
Да, особенно швентек
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seimur
Ответ TOZZA
Трактористка поддержала 3% усатого таракана,когда весь народ Белоруси выходил на протесты из-за подтасовки голосов на выборах.
прям весь выходил? а где сейчас домохозяйка?
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Александр Гончаров
Ответ Ничего Смешного
По сути игроки из незалежной пытаются надавить на коллективную ответственность. Если посмотреть на события с 13 года, то украинцев можно было бы так же игнорировать. Их президент обещал решить всё миром…
Будут давить на коллективную ответственность, сами будут отвечать за всё тогда тоже?
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Мишаня Кашников
Ответ Ничего Смешного
Я заметил саркастистичную улыбку от Арины, когда она после «рукопожатия» посмотрела в свой бокс. Ничего нового, я был рад, что любительнице майданов это вернулось после Касаткиной. Поведение украинцев просто бесит.
любительница чёрных шлангов
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Penguin
Ответ Vladiator88
Зная, что соперник не пожмёт руку, всё равно идти к сетке, тупо.
не ходи
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Stewee
Ответ УсыЧерчесова
ATP и WTA должны просто разок таких упрямых украинцев штрафануть на весь гонорар от турнира и сразу посмотрим на их принципиальность. Будут руки протягивать как миленькие.
Зная методы работы украинской власти, такие действия могут быть весьма опасными.
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