Белоруска Арина Соболенко и украинка не пожали друг другу руки после четвертьфинала « ».

Соболенко выиграла 6:4, 6:4 и после окончания матча ждала Свитолину у сетки, но та не подошла.

После этого с трибун раздался свист в адрес Свитолиной.

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