Холанд за 245,1 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 2-й, Сака – 3-й, Мбаппе – 10-й
Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом мира по оценке CIES Football Observatory.
Форвард «Манчестер Сити» стал единственным игроком, чья оценочная стоимость превысила 200 млн евро. Ближе всех к этой отметке подобрался вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
Игроков, которые стоят больше 100 млн евро, оказалось 20:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 245,1 млн евро;
2. Винисиус Жуниор («Реал») – 196,3;
3. Букайо Сака («Арсенал») – 195,8;
4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 190,2;
5. Родриго Гоэс («Реал») – 184,5;
6. Педри («Барселона») – 178;
7. Гави («Барселона») – 174,1;
8. Джамал Мусиала («Бавария») – 170,2;
9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 166,8;
10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 163,2;
11. Федерико Вальверде («Реал») – 155,1;
12. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 152,9;
13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 122;
14. Эдуардо Камавинга («Реал») – 118,4;
15. Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 114,9;
16. Рафаэл Леау («Милан») – 113,2;
17. Эдер Милитао («Реал») – 108,4;
18. Родри («Манчестер Сити») – 105;
19. Энцо Фернандес («Челси») – 103,1;
20. Лаутаро Мартинес («Интер») – 100,7.
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Странно то что Винисиус дороже Мбаппе, у них контракты у обоих до 2024 года.