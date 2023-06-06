Холанд за 245,1 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 2-й, Сака – 3-й, Мбаппе – 10-й

Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом мира по оценке CIES Football Observatory.

Форвард «Манчестер Сити» стал единственным игроком, чья оценочная стоимость превысила 200 млн евро. Ближе всех к этой отметке подобрался вингер « » Винисиус Жуниор.

Игроков, которые стоят больше 100 млн евро, оказалось 20:

1. («Манчестер Сити») – 245,1 млн евро;

2. («Реал») – 196,3;

3. Букайо Сака («Арсенал») – 195,8;

4. Джуд Беллингем (« » Дортмунд) – 190,2;

5. («Реал») – 184,5;

6. Педри («Барселона») – 178;

7. Гави («Барселона») – 174,1;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 170,2;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 166,8;

10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 163,2;

11. Федерико Вальверде («Реал») – 155,1;

12. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 152,9;

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 122;

14. Эдуардо Камавинга («Реал») – 118,4;

15. Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 114,9;

16. Рафаэл Леау («Милан») – 113,2;

17. Эдер Милитао («Реал») – 108,4;

18. Родри («Манчестер Сити») – 105;

19. Энцо Фернандес («Челси») – 103,1;

20. Лаутаро Мартинес («Интер») – 100,7.

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