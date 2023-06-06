Холанд за 245,1 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 2-й, Сака – 3-й, Мбаппе – 10-й

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Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом мира по оценке CIES Football Observatory.

Форвард «Манчестер Сити» стал единственным игроком, чья оценочная стоимость превысила 200 млн евро. Ближе всех к этой отметке подобрался вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Игроков, которые стоят больше 100 млн евро, оказалось 20:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 245,1 млн евро;

2. Винисиус Жуниор («Реал») – 196,3;

3. Букайо Сака («Арсенал») – 195,8;

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 190,2;

5. Родриго Гоэс («Реал») – 184,5;

6. Педри («Барселона») – 178;

7. Гави («Барселона») – 174,1;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 170,2;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 166,8;

10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 163,2;

11. Федерико Вальверде («Реал») – 155,1;

12. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 152,9;

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 122;

14. Эдуардо Камавинга («Реал») – 118,4;

15. Йошко Гвардиол («Лейпциг») – 114,9;

16. Рафаэл Леау («Милан») – 113,2;

17. Эдер Милитао («Реал») – 108,4;

18. Родри («Манчестер Сити») – 105;

19. Энцо Фернандес («Челси») – 103,1;

20. Лаутаро Мартинес («Интер») – 100,7.

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100 комментариев

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Криштиану Роналду
Это прайс лист с ценами для Боэли, теперь давайте еще один для нормальных.
+94
-11
+83
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Мансур Мадаев
какой то алкаш составил список
+72
-15
+57
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Крамбопулос Майкл
Родриго дороже Мбаппе?))))
+50
-11
+39
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Iamliam
Ответ Мансур Мадаев
какой то алкаш составил список
Думаю дело в том, что нужно учитывать сколько осталось у игроков по контракту. Например у Мбаппе он заканчивается в 2024м, у Родриго в 2028. Отсюда и ценники такие странные.
+14
-4
+10
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Дядя Тима
Я конечно как поклонник РМ оч доволен данным рейтингом ,но родриго и сака дороже мбаппе 😂
+11
-2
+9
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Роман
Ответ Syndycate
А где Месси?
Составлял рейтинг.
+7
0
+7
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Тимур Бакаев
Удивительно, что нашлось аж 9 человек, стоящих дороже молодой звёзды, забившей 4 мяча в финале ЧМ всего полгода назад
+8
-1
+7
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Fan_barça_
Ответ Emkafa
Интересно, какой тренер предпочтет Родриго или Фодена вместо Мбаппе?!
Гвардиола?
+8
-2
+6
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S H A R K
Рандомный набор чисел. У трансфермаркта оценки больше соответствуют действительности
+5
0
+5
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CHELSEA_2008
Ответ Iamliam
Тут единственно кто аномально высоко это Винисиус: у него контракт до 2024 года, из трофеев только КубокКороля, стата средняя, а он на 5м! месте. Еще непонятно почему Рафаэль Леау ниже Камавинги и Вальверде - тоже играл в 1/2 ЛЧ, да и стата на порядок выше чем у этих двоих, по контракту тоже на 2 года больше играть.
Да тут всем из Ла Лиги надо 50% скинуть 😃
+3
0
+3
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sports!
Ответ Крамбопулос Майкл
Родриго дороже Мбаппе?))))
у Мбаппе контракт заканчивается через год из за этого сильно занижают
+7
-5
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ТвояМамка
Сака почти 200 млн? Это шутка?
+2
0
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Ман Сити
Ответ llolishe
Эрлик получается подешевел на 50 лямов ведь из БД за 300 ЛЯМОВ его покупали Как же так
Холанд уникален. Единственный игрок в трансфер которого плюсуют личку, хотя она меньше всяких Месси, Солахов, Мбаппе и т.д.
+9
-7
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Марк Власов
Эти рейтинги составляются с подачи агентов, которые имеют профит от завышенных цен. Бегунок Букаека за 200 лямов -- это полнейший сюр
+4
-2
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Гвардиол дороже Араухо,звучит как плохая шутка
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Вячеслав Новиков
Цены какие то заоблачные, мир сошёл с ума
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Iamliam
Ответ Ник Ник
Холанд в космосе где-то конечно 😅🙈
Он лучший бомбардир мира, играет в финале ЛЧ, плюс у него контракт до 2027 года, так что все логично.
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зак
Ответ Emkafa
Интересно, какой тренер предпочтет Родриго или Фодена вместо Мбаппе?!
кто предпочитает вообще Педри и Гави игроки уровня ЛЕ и ЛК..
+1
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Syndycate
А где Месси?
+2
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CHELSEA_2008
Ответ Маноло Санчи́с
Так-то по гол + пас в этом сезоне Родриго превосходит Фодена, так что...
Фоден пол сезона не играл из-за травмы.
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Iamliam
Ответ Крамбопулос Майкл
Родриго дороже Мбаппе?))))
Срок окончания контракта решает: у Родриго он до 2028 года, у Мбаппе до 2024го.
Странно то что Винисиус дороже Мбаппе, у них контракты у обоих до 2024 года.
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CHELSEA_2008
Милитао есть но Диаша нет 🤣
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Fan_barça_
Ответ Burel
Винисиус так высоко, чтобы не обвинили в расизме ?
Ахахах 😂
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Ник Ник
Холанд в космосе где-то конечно 😅🙈
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Алексей Гусев
неадекватный и не на чем основанный рейтинг.
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