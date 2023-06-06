«Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус». «Лос-Анджелес» удержит 30% зарплаты россиянина в своей платежке
Иван Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии».
«Коламбус», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес» совершили трехсторонний обмен.
В результате сделки Иван Проворов стал хоккеистом «Блю Джекетс».
«Лос-Анджелес» удержит 30 процентов зарплаты российского хоккеиста в своей платежной ведомости.
В свою очередь, «Кингс» обменяли защитника Шон Уолкера и голкипера Кэла Петерсена в «Филадельфию».
Контракт Проворова с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне Иван набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Есть первый громкий обмен межсезонья ✅
Ни санхайма ни ристолайнена ни эллиса....
Так что ждем полный трейд
В Кингз то кто?
Если ни в след дедлайн так перед истечением контракта точно куда уедет