«Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус». «Лос-Анджелес» удержит 30% зарплаты россиянина в своей платежке

Теги переходы Филадельфия Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Иван Проворов Кэл Петерсен Шон Уолкер Хоккей

Иван Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии».

«Коламбус», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес» совершили трехсторонний обмен.

В результате сделки Иван Проворов стал хоккеистом «Блю Джекетс».

«Лос-Анджелес» удержит 30 процентов зарплаты российского хоккеиста в своей платежной ведомости.

В свою очередь, «Кингс» обменяли защитника Шон Уолкера и голкипера Кэла Петерсена в «Филадельфию».

Контракт Проворова с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Иван набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

53 комментария

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Егор Ковынёв
Воууу 🔥
Есть первый громкий обмен межсезонья ✅
+20
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Radik_2.0
чет по моему Филадельфия продешевила
+18
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+16
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Jeff Lebowski
С одной стороны хорошо, что он не в Филадельфии. С другой стороны плохо, что он в Коламбусе, лол.
+8
-1
+7
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dudkinrs82
Это провал. Не иначе.
Ни санхайма ни ристолайнена ни эллиса....
+5
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Джорджио Че
ЛА конечно слили-таки Кэла, поздравления
+5
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Gord Lane
Ответ Radik_2.0
чет по моему Филадельфия продешевила
Трейд не полностью написали, я так думаю. Коламбус же тоже что то отдал
+4
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+4
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цэсемьэр
Ответ mcmasik
Обмены можно делать когда угодно, хоть после дедлайна. Есть всего лишь одно исключение - 9 дней в рождественские праздники
а ведь действительно можно. есть только одно уточнение - игроки, обменянные после дедлайна не смогут принять участие в розыгрыше КС текущего года.
+3
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+3
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Mystic Stylezzz
Шило на мыло получается
+2
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Crosby174
Не мало ли получили лётчики?
+3
-1
+2
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Oleg Olegov
Пара Веренски-Проворов возможна?
+2
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Jeff Lebowski
Ответ Виктор Пьянков
Коламбус не такое дно как кажется, защита у них топовая, нападение тоже есть, через год два начнут шуметь
Да, но вокруг из достопримечательностей - только кукурузные поля. Из позитивного: кукуруза - царица полей!
+5
-4
+1
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dudkinrs82
Что?????
+1
0
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bes_na_tatami
Ответ Джорджио Че
ЛА конечно слили-таки Кэла, поздравления
ну тут однозначно + только за это
+1
0
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Виктор Пьянков
Ответ Dr. J 24
Провор так и не стал топом и уже не станет. Средненький деф. Перед драфтом надежд было много.
Да не сказать что он средненький, просто это филадельфия ему наверно не подходит под его стиль игры
+2
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Maksmen1995
давно пора было! Ивану Удачи!
+1
0
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Wekil
Ответ Oleg Olegov
Пара Веренски-Проворов возможна?
Проворов скоре всего будет играть с Боквистом. Ну, по крайней мере на бумаге это выглядит правдоподобно, как там в лагере решат тренеры - посмотрим.
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Gord Lane
Ответ Radik_2.0
Коламбус наверное что то в ЛА отдал, потому что по этой новости не видно, что получили Кингс.
Кингс скинул неликвид в виде Питерсона, который еще два года должен был получать 5 миллионов, они и так там уже танцуют от радости + Уолкер 2 650 000. За такую чистку платежки надо доплачивать пиками.
Так что ждем полный трейд
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Nikolas Polosukhin
Ответ Radik_2.0
Коламбус наверное что то в ЛА отдал, потому что по этой новости не видно, что получили Кингс.
Кингз получили слив контракта Кэла Питерсена!!!
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Gord Lane
Трейд не полностью написали, я так думаю. Коламбус же тоже что то отдал
Даже не знаю, что мог такого ценного Коламбус отдать)
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Wekil
Ответ Виктор Пьянков
Коламбус не такое дно как кажется, защита у них топовая, нападение тоже есть, через год два начнут шуметь
А кто там топ в защите, Гудбрэнсон, Бин, Пик, Берни? Боквист еще сыроват, Веренски травмат, да еще и Мерзликин на воротах)
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Booligan
Пенсильвания - демократический штат. Обменяли к реднекам за то что Айван отказался от радужного свитера и к тому же пропагандировал отказ. Такое не прощают
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bes_na_tatami
Ничего не понятно, но очень интересно)
В Кингз то кто?
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DenisBu
Ответ besik
Ого, Ивану давно надо было валить с этой богадельни
Но только эта «богадельня» набрала на 16 очков больше чем та команда, куда он теперь отправился…
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Crenk
Ответ Wekil
Знакомый путь для лидеров Филадельфии. Проворову давно пора сменить обстановку, но что-то с трудом верится в Коламбус, у них бордак в управлении, а конкуренция на Востоке сейчас как на когда высокая, будет обидно, если Иван провелет свои лучшие годы без ПО.
Думаю Не проведёт
Если ни в след дедлайн так перед истечением контракта точно куда уедет
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Виктор Пьянков
Ответ Jeff Lebowski
С одной стороны хорошо, что он не в Филадельфии. С другой стороны плохо, что он в Коламбусе, лол.
Коламбус не такое дно как кажется, защита у них топовая, нападение тоже есть, через год два начнут шуметь
+2
-2
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