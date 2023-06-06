«Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус». «Лос-Анджелес» удержит 30% зарплаты россиянина в своей платежке

Иван Проворов перешел в «Коламбус» из «Филадельфии».

« », « » и « » совершили трехсторонний обмен.

В результате сделки стал хоккеистом «Блю Джекетс».

« » удержит 30 процентов зарплаты российского хоккеиста в своей платежной ведомости.

В свою очередь, «Кингс» обменяли защитника Шон Уолкера и голкипера в «Филадельфию».

Контракт Проворова с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Иван набрал 27 (6+21) баллов за результативность при полезности «минус 17» в 82 матчах регулярного чемпионата .