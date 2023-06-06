Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»

Боец MMA Максим Дивнич рассказал о своем отношении к образу жизни на Кавказе.

«Я был на Кавказе много раз и знаю, как там строят дома без документов и кидают друг друга на деньги. Как стреляют друг в друга. Как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, а еще я жил в гостинице и видел, что там тоже пьют водку, привозят женщин на квартиры, и сколько там разврата.

Как там обсуждают «братьев», которые на должностях и лицемерно ходят в мечеть, хотя сами не верят ни в кого, кроме денег. Поэтому давайте не будем говорить о чьей-то святости, мы ее видим в вагонах метро, когда трое пристают к девушкам, потом толпой избивают одного или в маршрутках кричат «русские нацисты, молчи старик» и еще много чего.

Давайте не будем идеализировать. Свят только Бог, у нас своя вера, у вас своя, и не нужно нам что-то навязывать!» – написал в соцсетях боец MMA Максим Дивнич.

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