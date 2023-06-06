Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»

Теги MMA Максим Дивнич Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Максим Дивнич рассказал о своем отношении к образу жизни на Кавказе.

«Я был на Кавказе много раз и знаю, как там строят дома без документов и кидают друг друга на деньги. Как стреляют друг в друга. Как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, а еще я жил в гостинице и видел, что там тоже пьют водку, привозят женщин на квартиры, и сколько там разврата.

Как там обсуждают «братьев», которые на должностях и лицемерно ходят в мечеть, хотя сами не верят ни в кого, кроме денег. Поэтому давайте не будем говорить о чьей-то святости, мы ее видим в вагонах метро, когда трое пристают к девушкам, потом толпой избивают одного или в маршрутках кричат «русские нацисты, молчи старик» и еще много чего.

Давайте не будем идеализировать. Свят только Бог, у нас своя вера, у вас своя, и не нужно нам что-то навязывать!» – написал в соцсетях боец MMA Максим Дивнич.

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16 комментариев

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LaffyTaffy
Ого, вот это жестко и по делу. Много кто об этом думает, но единицы высказывается…Ну щас южные регионы взорвутся…
В опасную игру, конечно, Макс влезает, стальные яйца у чувака.

Если не удалит пост конечно, ведь на него сейчас прям тысячи сообщений в личку полетит и сотни звонков…
Если не удалит пост, то прям мужик-мужик
+64
-3
+61
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Thomas Schaaf
"Как там обсуждают «братьев», которые на должностях и лицемерно ходят в мечеть, хотя сами не верят ни в кого, кроме денег."

Точнее и не скажешь, больше всех говорят о важности религии и духовности, но при этом самый коррумпированный регион с большим отрывом
+29
-1
+28
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Rus83
по делу че
+29
-3
+26
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Кубан0ид
Ответ LaffyTaffy
Ого, вот это жестко и по делу. Много кто об этом думает, но единицы высказывается…Ну щас южные регионы взорвутся… В опасную игру, конечно, Макс влезает, стальные яйца у чувака. Если не удалит пост конечно, ведь на него сейчас прям тысячи сообщений в личку полетит и сотни звонков… Если не удалит пост, то прям мужик-мужик
Максим Дивнич мужик, он никогда не удалит, он всегда со смелостью отвечает за сказанное
+12
-3
+9
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sergio_lunatico
в конце не хватает панчлайна
типа "со многими из них мы знакомы еще со второй чеченской войны"
+6
-1
+5
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Freddy Durst
В точку всё сказал...
+7
-2
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Вячеслав Тотров
Если взять 1000 человек любой национальности ,то везде будет пьяница,наркоман,насильник,кидала лицемер ,врун,тот кто обижает слабых и их противоположности. где-то больше, где-то меньше и смотря кто тебе попадется
+4
-2
+2
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Кашшай Чакырович
Сказал же как есть на самом деле ,в нынешнее время ,чтобы говорить правду нужно быть человеком со стержнем !и вообще нужно быть человеком !причем в любой стране мира ,будешь говорить правду заткнут за две секунды !
+1
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