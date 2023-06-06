«Русский народ – не расисты. Выкрики болельщиков – попытка вывести из себя, а не ненависть к людям другой расы». Вратарь «Родины» Сангаре о расизме

Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре заявил, что не сталкивался с расизмом в России.

родился в Мали, но в раннем детстве переехал с семьей в Волгоград, на родину своей матери.

– Одни говорят: в России живут чертовы расисты: ухают футболистам, кидают бананы. Другое мнение: Наши люди могут удивляться экзотике, но на деле не обращают внимания на цвет кожи. Как человек с малийскими корнями, скажи: что ближе к реальности?

– Русский народ – не расисты, определенно. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы.

Было и смешное. В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с темным цветом кожи тоже могут загорать. Причем даже сильнее, чем когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли, – сказал Сангаре.

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