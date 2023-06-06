«Русский народ – не расисты. Выкрики болельщиков – попытка вывести из себя, а не ненависть к людям другой расы». Вратарь «Родины» Сангаре о расизме

Теги премьер-лига Россия Первая лига Дэвид Сангаре Родина Москва дискриминация Футбол

Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре заявил, что не сталкивался с расизмом в России.

Сангаре родился в Мали, но в раннем детстве переехал с семьей в Волгоград, на родину своей матери.

– Одни говорят: в России живут чертовы расисты: ухают футболистам, кидают бананы. Другое мнение: Наши люди могут удивляться экзотике, но на деле не обращают внимания на цвет кожи. Как человек с малийскими корнями, скажи: что ближе к реальности?

– Русский народ – не расисты, определенно. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы.

Было и смешное. В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с темным цветом кожи тоже могут загорать. Причем даже сильнее, чем когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли, – сказал Сангаре.

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23 комментария

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Bashibuzuck
В России "избирательный расизм", тобишь кто-то обезьяна, а кто-то офигенный чувак, это от человека зависит😉
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Albert Rrahmani
Ответ Bashibuzuck
В России "избирательный расизм", тобишь кто-то обезьяна, а кто-то офигенный чувак, это от человека зависит😉
сразу вспоминается Черчесов, который после ЧМ был русским гением тренерского дела, а после провалов становился осетинским шашлычником
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JamesBulger7
Ответ Bashibuzuck
В России "избирательный расизм", тобишь кто-то обезьяна, а кто-то офигенный чувак, это от человека зависит😉
Офигенным назовут лишь тогда когда полезно, в остальном же обзовут приматом стопроц.
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Tun
Был в Танзании в командировке по работе, видел фиолетовых негров - пьяных вхлам, с опухшим лицом и чуть синим оттенком на черной коже
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Sgt. Elias Grodin
Конечно, не расисты, просто мужская половина населения негров не любит.
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Аморалинни
Ответ Albert Rrahmani
сразу вспоминается Черчесов, который после ЧМ был русским гением тренерского дела, а после провалов становился осетинским шашлычником
Для нормальных людей, он не был гением
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Albert Rrahmani
Ответ Фарид Харисов
Расизм есть как и везде. Но как ты определил высоту уровня расизма?
к чему эти фразочки со словом "везде". люди везде мусорят, люди везде воруют, люди везде бухают, и че? не поверишь, определил по жизни в россии
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Висита Эльмурзаев
Ответ Tun
Был в Танзании в командировке по работе, видел фиолетовых негров - пьяных вхлам, с опухшим лицом и чуть синим оттенком на черной коже
русский мир и в Танзанию добрался
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Артем Гриднев
Ответ Tun
Был в Танзании в командировке по работе, видел фиолетовых негров - пьяных вхлам, с опухшим лицом и чуть синим оттенком на черной коже
они что-то типа тормазухи глушат, если правильно помню - видал лет 15 назад таких угашеных, сплошной синяк, но не избиты, кровоизлияние в мягких тканях из-за отравления
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Амин Чич
Ответ Tun
Был в Танзании в командировке по работе, видел фиолетовых негров - пьяных вхлам, с опухшим лицом и чуть синим оттенком на черной коже
ну алкаши они и в Африке алкаши)))
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Амин Чич
Ответ Albert Rrahmani
тут даже не обязательно вспоминать времена Карлоса, ибо в этом сезоне не помню на каком матче кинули банан в Вендела
ну я всего лишь один пример привел который вспомнил
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Амин Чич
Да и краснеть от стыда могут
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notfromrashka
Это называется не расизм, а шовинизм
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Шлёма Презерман
насчет расизма в России не уверен, но когда в детстве я жил в Бердичеве, "жиденком" называли постоянно. А когда вырос, нет-нет, да "жидовская морда".
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T622222
У нас бытовой расизм и он родителей
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ariuntrius
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Амин Чич
Ты просто наверное не родился, когда Роберта Карлос приезжал играть в Самару
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