Бывшая девушка Антони в заявлении в полицию указала 4 случая насилия и угроз в ее адрес.

Габриэла Каваллин сообщила, что первый инцидент произошел в июле 2022 года после того, как она разорвала отношения с футболистом на вечеринке в Сан-Паулу. Вингер с помощью охранников вывел ее из ночного клуба, дернул за руку и за волосы и затолкал в машину. Тогда она была на 17-й неделе беременности.

21 июля девушка потеряла ребенка, однако в заявлении она не связывает этот факт с агрессивным поведением ее бывшего парня.

В августе они снова начали встречаться, инфлюэнсер переехала к игроку в , а затем вместе с ним отправилась в Англию.

Второй эпизод насилия датирован январем 2023 года. Антони якобы напал на Габриэлу в их квартире «из-за ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата. Два врача « » в дальнейшем оказывали ей медицинскую помощь, также в апреле потребовалась операция в Бразилии.

В дальнейшем Каваллин столкнулась с агрессией еще дважды, в одном из случаев свидетелем был ее друг, а также мать футболиста. Девушка указала, что получила порез после того, как Антони разбил чашку, и приложила фотографию шрама на ее руке к заявлению в полицию. В тот же день игрок избил ее и разбил ее телефон, чтобы она не обратилась за помощью. Лишь спустя пять часов после этого она смогла покинуть дом под присмотром физиотерапевта, работавшего с Антони. Он отвез ее к врачу.

20 мая Антони снова угрожал Каваллин, когда она уже была в Бразилии. Он пообещал убить ее, если увидит с другим парнем, и девушка обратилась в полицию, опасаясь, что вингер «МЮ» может иметь доступ к огнестрельному оружию, и того, что у него много друзей в районе, где она родилась.

Также в заявлении говорится о том, что не раз демонстрировал проблемы с самообладанием, говоря после ссор, что покончит с собой.

Каваллин утверждает, что не общалась с игроком после 28 мая. Она приложила фотографии последствий его агрессивного поведения и указала, что имеет и другие доказательства.

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