Бывшая девушка Антони заявила о 4 случаях насилия и угроз, один из них привел к смещению силиконового имплантата. Игрок после ссор говорил ей, что убьет себя

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Бывшая девушка Антони в заявлении в полицию указала 4 случая насилия и угроз в ее адрес.

Габриэла Каваллин сообщила, что первый инцидент произошел в июле 2022 года после того, как она разорвала отношения с футболистом на вечеринке в Сан-Паулу. Вингер с помощью охранников вывел ее из ночного клуба, дернул за руку и за волосы и затолкал в машину. Тогда она была на 17-й неделе беременности.

21 июля девушка потеряла ребенка, однако в заявлении она не связывает этот факт с агрессивным поведением ее бывшего парня.

В августе они снова начали встречаться, инфлюэнсер переехала к игроку в Нидерланды, а затем вместе с ним отправилась в Англию.

Второй эпизод насилия датирован январем 2023 года. Антони якобы напал на Габриэлу в их квартире «из-за ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата. Два врача «Манчестер Юнайтед» в дальнейшем оказывали ей медицинскую помощь, также в апреле потребовалась операция в Бразилии.

В дальнейшем Каваллин столкнулась с агрессией еще дважды, в одном из случаев свидетелем был ее друг, а также мать футболиста. Девушка указала, что получила порез после того, как Антони разбил чашку, и приложила фотографию шрама на ее руке к заявлению в полицию. В тот же день игрок избил ее и разбил ее телефон, чтобы она не обратилась за помощью. Лишь спустя пять часов после этого она смогла покинуть дом под присмотром физиотерапевта, работавшего с Антони. Он отвез ее к врачу.

20 мая Антони снова угрожал Каваллин, когда она уже была в Бразилии. Он пообещал убить ее, если увидит с другим парнем, и девушка обратилась в полицию, опасаясь, что вингер «МЮ» может иметь доступ к огнестрельному оружию, и того, что у него много друзей в районе, где она родилась.

Также в заявлении говорится о том, что Антони не раз демонстрировал проблемы с самообладанием, говоря после ссор, что покончит с собой.

Каваллин утверждает, что не общалась с игроком после 28 мая. Она приложила фотографии последствий его агрессивного поведения и указала, что имеет и другие доказательства.

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49 комментариев

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Северный болельщик
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Смещеный имплант
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Криштиану Роналду
Так можно окончательно запороть МЮ трансфер за 100 млн. и пойти вслед за Гринвудом.
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#SharkTeam
По сиськам то бить зачем?
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Антон Фалафель
А фото деушки со смещённым иплантом будет?🙄🤔
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Олег Щёголев
Ответ #SharkTeam
По сиськам то бить зачем?
Антони сыграл в мяч. И ВАР это подтвердит.
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Амин Чич
Новый вид травмы в 21 веке, смещение силикона
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#SharkTeam
100 млн коту под хвост
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crazy_elky
Знатоки, подскажите, куда может силиконовый имплант сместиться? Как во «вспомнить все» будет?
У меня подруга интересуется
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Давид Agabekyan
Ответ Black Phoenix
И снова Спортс с традиционной рубрикой "давайте поговорим про Околофутбол, и посмакуем грязное бельё именитых футболистов, уиии, хайпанём щас!"
Спортс должен игнорить, что игрока МЮ посадить могут?
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crazy_elky
Ответ #SharkTeam
Поинтересуйтесь анатомией человека
Благо я живу в питере, тут очень много так сказать, знатоков анатомии (минутка черного юмора)
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crazy_elky
Ответ Alex69ander
Комментарий удален пользователем
У меня стальные кулаки и я забью ими себя до смерти!
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Хаскерс
Ипотека сама себя не заплатит.
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Амин Чич
Этот бизнес начала в свое время Моника Левински по моему! Доить миллионера
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Диер Ташкент
Кто же так проклял правый фланг МЮ🤦‍♂️
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Данил
Ответ crazy_elky
Знатоки, подскажите, куда может силиконовый имплант сместиться? Как во «вспомнить все» будет? У меня подруга интересуется
В мозг
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crazy_elky
Ответ Данил
В мозг
Благо там обычно есть куча свободного пространства в таких случаях
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Фрэнк Канистра
Можно вывезти человека из фавелы, но фавелу из человека - никогда))
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МЮ20
Гринвуд: пост сдал
Антони: пост принял
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Forza
Мне кажется ему кабзда. Если его физиотерапевт подтвердит версию девушки( что очень вероятно с учётом того, что он сам её вез к врачу), она уже подала заяву, есть следы побоев, она заявляет о наличии других доказательств и у неё был выкидышь... Короче, Антони будет вообще не просто отделаться. В лучшем случае придётся ей очень много заплатить, чтобы замять дело.
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Сергей Кошкин
ББПЕ Юнайтед
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#SharkTeam
Ответ crazy_elky
Знатоки, подскажите, куда может силиконовый имплант сместиться? Как во «вспомнить все» будет? У меня подруга интересуется
Поинтересуйтесь анатомией человека
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#SharkTeam
Ответ Диер Ташкент
Кто же так проклял правый фланг МЮ🤦‍♂️
Может тот самый
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udod
не знаю, что тут правда, что нет, но чисто физиономически Антони этот мне сразу не понравился, гнилой типчик)
да и играет так себе
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Пирс Морган
В свете последних событий напрашивается ряд выводов:
1) В ночной клубе редко происходит что-то хорошее
2) Девушке не нужно переезжать к парню, если он пробивает через раз ей фонеру
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