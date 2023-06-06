Алькарас второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и сыграет с Джоковичем

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале «Ролан Гаррос» разгромил Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1, 7:6(5).

20-летний испанец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2022, где он в итоге взял титул.

Алькарас довел баланс матчей с Циципасом до 5:0, а вообще с игроками топ-10 – до 17:9.

Дальше он сыграет с Новаком Джоковичем, которого победил в единственной предыдущей встрече.

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55 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Джокович пробирался к рекордам через сложнейшие сетки и соперников в истории, а ему под конец карьеры подкинули величайшего соперника на 16 лет младше.
Что поделать. Таков путь.
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romancureman
если вообще смотреть по законам джунглей, то Карлос должен снести Новака, как молодой и очень голодный лев. и играет он безумно круто.

если честно, очень боюсь что будет вынос Новака вперёд ногами, потому что такой мощи противопоставить Новаку сейчас мало что есть. + это самое неудобное для Новака (особенно позднего) покрытие.

однако, в Новаке живёт настоящая баба Яга. разных он расколдовывал)
и уж если кто со старостью/смертью и прочим в шашки поиграть умеет, так это наш любимый Ноле.
поэтому поглядим.

есть надежда что Новак сможет дотянуть хотя бы до конца четвёртого сета, а там Карлос подсядет.
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Ma-Tzu
В 20 лет вести 17-9 против топов, только вдумайтесь
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Ан Кот
это будет досрочный финал
удачи Новаку!
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romancureman
Ответ Nikolay Stavrogin
Джокович пробирался к рекордам через сложнейшие сетки и соперников в истории, а ему под конец карьеры подкинули величайшего соперника на 16 лет младше. Что поделать. Таков путь.
На то он и Новак, чтобы такие задачки решать. Может не с первого раза, может РГ отдаст, но на траве и харде повоюет. мне кажется, Новак уйдёт на пике и победителем.

так что даже проигрыш сейчас в 1/2 ещё ничего глобально не значит)
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Istianoff
Думаю грек на ПК скажет, что его не правильно поняли, и столкновение которого все ждали это Джока-Алькарас, а он сделал все возможное, чтобы оно состоялось.
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Недовеличайшему поднять кубок Мушкетеров тут не светит, можно спать спокойно
Недовеличайший сейчас после операции восстанавливается, а настоящему Величайшему в пятницу предстоит матч.
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mr_ h2o
Ответ Петя Петров
Я думаю пройдёт Джоковича и возьмет РГ. Сегодня был убедительней, чем Новак.
Это обманчивый взгляд. Джокович может выигрывать разгромно, но это энергозатратно. Уверен матч будет очень упорным. Новак на Рг Надаля много раз напрягал, а уж рассуждать, что Алькарас > Надаль просто абсурд. Поэтому рубку в 4-5 сетов мы точно увидим
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Экспертное мнение
Вот тебе и зумер. Как вам такой персонаж из эпохи интернетов и соцсетей?) Ничего так ответочка поколению 80-х. По дерзости по-моему превосходит всех бигов.
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Anton Swood
Циципас, конечно, как ветеран просто уже играет. Даже не бегает. Только под конец класс показал.
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МОН66
Ответ зверева ирина
Против лома нет приёма. Джокович в мастерстве превзойдёт, в скорости нет.
а в чем сейчас мастерство лучше?
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Verdo
судя по пропеллеру в одном месте, сумка врача вамося сейчас у мурсика)
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xftrp8pbng
Отлично сыграл и практически не оставил шансов выиграть греку! Ждём битвы с Джоковичем
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Reddick
Если будет играть на том же уровне, что и в первых двух сетах сегодня, то очень даже может пройти Новака, если как в 3 - то серб на опыте будничную победу оформит
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Петя Петров
Я думаю пройдёт Джоковича и возьмет РГ. Сегодня был убедительней, чем Новак.
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Kironbet
Ответ Экспертное мнение
Вот тебе и зумер. Как вам такой персонаж из эпохи интернетов и соцсетей?) Ничего так ответочка поколению 80-х. По дерзости по-моему превосходит всех бигов.
Так суть персонажей из этой эпохи в том, что им быстро все надоедает, пресыщаются всем мгновенно- им уже не надо лбом пробивать стены, чтобы обеспечить свою семью и вытащить ее на более высокий уровень. Их менталка не закаленная трудными обстоятельствами. Поэтому обычно до первого куша (высокого уровня) все рвут, а после интрига пропадает, вписанным в историю новое поколение не очень хочет быть.
Так что "цыплят по осени считают" как никогда уместная пословица в том контексте, что рано судить о том, насколько величайшим будет Карась, насколько ему интересно это будет после пары кругов высокого уровня и отсутствия достойных соперников- в общем, посмотрим по итогу сколько наклепает и чего. Но одно я поняла в своей жизни, что прогнозы- дело неблагодарное. ;) И чем больше народ окрещивает нового победителя- тем чаще он с треском потом по жизни проваливается. Вот такая вот интересная парабола судьбы. %)
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Sincere
Ответ зверева ирина
Против лома нет приёма. Джокович в мастерстве превзойдёт, в скорости нет.
У меня для вас плохие новости... в мастерстве Алькарас не то что не хуже Джоковича, а даже лучше
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Monto Frekasi
и снова Марго досталась другому.. ожидайте очередной вдумчивый твит от феерического философа..
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инок
Такого унижения Циципас, видимо, не испытывал никогда в жизни. Пощадил Карлос его самолюбие и позволил довести третью партию до 7-6 вместо 6-2. Никогда не любил Стёпу, но сегодня его было искренне жаль...
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Габриэла
Ответ Sincere
У меня для вас плохие новости... в мастерстве Алькарас не то что не хуже Джоковича, а даже лучше
Да. Он - космос 💥
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mr_ h2o
Ответ Ильнур Хабибуллин
Много раз и не напрягал Надаля, а отлетал с разгромом. На этом РГ Новак неубедительно выглядит. Надаль бы похоронил такого Новака в очередной раз на грунте. Да и прошлогодний Зверев до травмы убрал сейчас Новака. Так как топ-10 случайные пассажиры, он дошел спокойно до полуфинала, но думаю Алькарасу уступит в 4-х сетах
Зверев был очень силен в том году, но проблема Саши это психология. Очень жаль; что не доиграли тот матч, но если былы бы у него менталка, то вел бы он 2:0, а по факту было близко к 0:2. Новак же вытягивал такие безнадежные матчи, сами знаете. Ну и Алькарас выглядел убедительно на фоне слабой конкуренции в туре. Так что посмотрим чего он действительно стоит в матче с Джокером на шлеме. По игре фаворит, по менталке нет, по физике вроде да, но готов ли он 5 сетов рубиться? Дал бы 55-45 в пользу испанца, но не более
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Загир Абый
Алькатрас просто размажет Новака, к сожалению! Это же киборг! Как так можно играть. Уму непостижимо.
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nick-basil
В теннисной плоскости все кажется предопределенным. Если только Карлито со здоровьем подведет.
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Stivi M.D.
Молодой Джокович размотал бы Алькараса максимум в 4-х, но на самом деле непонятно в какой он форме в первую очередь физически. Быть на грани 0-2 вс Хачанова не слишком хороший знак. У него колоссальный опыт, это может зарешать, да и мастерство никуда не делось, но будет ли он поспевать за темпом - вопрос. Смотрел иногда только хайлайты, так что сказать трудно
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Габриэла
Что это было? Уууух... Месси в обличьи карлитоса... даже грустно... ни у кого нет шансов... похоже, будет 1-биг...
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