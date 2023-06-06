Алькарас второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и сыграет с Джоковичем
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале «Ролан Гаррос» разгромил Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1, 7:6(5).
20-летний испанец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2022, где он в итоге взял титул.
Алькарас довел баланс матчей с Циципасом до 5:0, а вообще с игроками топ-10 – до 17:9.
Дальше он сыграет с Новаком Джоковичем, которого победил в единственной предыдущей встрече.
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Что поделать. Таков путь.
если честно, очень боюсь что будет вынос Новака вперёд ногами, потому что такой мощи противопоставить Новаку сейчас мало что есть. + это самое неудобное для Новака (особенно позднего) покрытие.
однако, в Новаке живёт настоящая баба Яга. разных он расколдовывал)
и уж если кто со старостью/смертью и прочим в шашки поиграть умеет, так это наш любимый Ноле.
поэтому поглядим.
есть надежда что Новак сможет дотянуть хотя бы до конца четвёртого сета, а там Карлос подсядет.
удачи Новаку!
так что даже проигрыш сейчас в 1/2 ещё ничего глобально не значит)
Так что "цыплят по осени считают" как никогда уместная пословица в том контексте, что рано судить о том, насколько величайшим будет Карась, насколько ему интересно это будет после пары кругов высокого уровня и отсутствия достойных соперников- в общем, посмотрим по итогу сколько наклепает и чего. Но одно я поняла в своей жизни, что прогнозы- дело неблагодарное. ;) И чем больше народ окрещивает нового победителя- тем чаще он с треском потом по жизни проваливается. Вот такая вот интересная парабола судьбы. %)