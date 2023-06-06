Алькарас второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и сыграет с Джоковичем

Первая ракетка мира в четвертьфинале « » разгромил – 6:2, 6:1, 7:6(5).

20-летний испанец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2022, где он в итоге взял титул.

Алькарас довел баланс матчей с Циципасом до 5:0, а вообще с игроками топ-10 – до 17:9.

Дальше он сыграет с , которого победил в единственной предыдущей встрече.

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