рассказала, почему ждала для рукопожатия после четвертьфинала « ». Теннисистки из Украины не жмут руки соперницам из России и Беларуси.

«Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча».

Также она прокомментировала свист в адрес украинки.

«Она это не заслужила. Я очень уважаю то, что она делает после рождения ребенка. Я очень впечатлена. Очень ее уважаю», – сказала белоруска на пресс-конференции.

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