Соболенко о том, что ждала Свитолину у сетки для рукопожатия: «Это просто инстинкт»
Арина Соболенко рассказала, почему ждала Элину Свитолину для рукопожатия после четвертьфинала «Ролан Гаррос». Теннисистки из Украины не жмут руки соперницам из России и Беларуси.
«Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча».
Также она прокомментировала свист в адрес украинки.
«Она это не заслужила. Я очень уважаю то, что она делает после рождения ребенка. Я очень впечатлена. Очень ее уважаю», – сказала белоруска на пресс-конференции.
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Кем бы ни была Свитолина, ее уважают другие женщины, в том числе российские, как женщину, которая родила и продолжила выступать на высоком уровне, при том, что на ее родине, мягко говоря, непростая ситуация.