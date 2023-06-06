Соболенко о том, что ждала Свитолину у сетки для рукопожатия: «Это просто инстинкт»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, почему ждала Элину Свитолину для рукопожатия после четвертьфинала «Ролан Гаррос». Теннисистки из Украины не жмут руки соперницам из России и Беларуси.

«Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча».

Также она прокомментировала свист в адрес украинки.

«Она это не заслужила. Я очень уважаю то, что она делает после рождения ребенка. Я очень впечатлена. Очень ее уважаю», – сказала белоруска на пресс-конференции.

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9 комментариев

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Олег Кузнецов
Соболенко и Касаткина заявили,что уважают Свитолину, но это просто правила воспитания...Я таким не связан, поэтому Свитолину не уважаю и если она перестанет играть, караван не заметит потери ноунейма.
+36
-17
+19
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zzzeeerrrooo
Ответ Олег Кузнецов
Соболенко и Касаткина заявили,что уважают Свитолину, но это просто правила воспитания...Я таким не связан, поэтому Свитолину не уважаю и если она перестанет играть, караван не заметит потери ноунейма.
Так тебя никто и не спрашивал
+26
-13
+13
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Dmitry Aqf
Ответ Олег Кузнецов
Соболенко и Касаткина заявили,что уважают Свитолину, но это просто правила воспитания...Я таким не связан, поэтому Свитолину не уважаю и если она перестанет играть, караван не заметит потери ноунейма.
А ты что, похож на теннисистку, которая родила ?

Кем бы ни была Свитолина, ее уважают другие женщины, в том числе российские, как женщину, которая родила и продолжила выступать на высоком уровне, при том, что на ее родине, мягко говоря, непростая ситуация.
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ivan 07
Ответ Олег Кузнецов
Соболенко и Касаткина заявили,что уважают Свитолину, но это просто правила воспитания...Я таким не связан, поэтому Свитолину не уважаю и если она перестанет играть, караван не заметит потери ноунейма.
Ты дедушка с потерей мозгами. Караван в мировом спорте потери какого бойца не заметил ? Скажи спасибо , что в теннисе допускают.
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sashati
Это инстинкт убийцы!
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Ed Abuzyarov
Ответ Олег Кузнецов
Соболенко и Касаткина заявили,что уважают Свитолину, но это просто правила воспитания...Я таким не связан, поэтому Свитолину не уважаю и если она перестанет играть, караван не заметит потери ноунейма.
Что-то мало минусов для такого грязнословца
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