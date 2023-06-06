Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года (AFP)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

35-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 3 года, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к «Аль-Иттихаду».

Ранее «Реал» объявил об уходе Бензема. Сообщалось, что саудовцы предложили футболисту контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год. 

Статистику форварда можно найти здесь

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31 комментарий

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Андрей Хенто
Ответ Луизао фром мексика
Наконец-то этот алжирский недофутболист с самым ужасным зм в истории уехал из реала. Как этому преступнику дали зм, почему он не за решёткой?Желаю неудачи, скучать никто не будет
Что за бред? Кто по-вашему заслужил больше Карима Золотой Мяч? Провел свой лучший сезон в карьере, плюс забивал кучу важнейших голов на всей стадии плэй-офф, кроме финала, где, кстати он тоже забил, но гол отменили. Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, безоговорочно.
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ВладимирНеПутин
Молодец Карим. Правильное решение принял
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Александр Колосов
Красава Карим! А ведь многие на полном серьёзе думали, и я в том числе, что Реал ошибся, отпустив Игуаина и оставив Бенза.
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Амин Чич
То, что Бензема любит деньги мы узнали от Вельбуэна)))
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Демедрол
Ответ Андрей Хенто
Что за бред? Кто по-вашему заслужил больше Карима Золотой Мяч? Провел свой лучший сезон в карьере, плюс забивал кучу важнейших голов на всей стадии плэй-офф, кроме финала, где, кстати он тоже забил, но гол отменили. Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, безоговорочно.
зачем вы дурачку отвечаете ?))
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Los Galácticos
Интересно будет посмотреть кто забьет в чемпионате больше Роналду или Бензема. Первый и второй бомбардир в истории Реала впервые сойдутся в схватке друг против друга :)
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@yramydr
Ответ Амин Чич
То, что Бензема любит деньги мы узнали от Вельбуэна)))
А ты бы в 35 лет не поехал за 100 млн без налогов?
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Said Axmad
Ответ haymaker
Это, конечно, не про футбол уже, но дикарей с деньгами грех не доить
Ты забыл добавить "Хайль Гитлер"
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haymaker
Ответ Амин Чич
ну значит ты в дойке силен
Вот Карим силен. Мои успехи значительно скромнее. Но спасибо, на чем бы ваше предположение не базировалось.
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Амин Чич
Ответ haymaker
Сорян, ничего не понимаю в нагибаниях, не смогу поддержать беседу
ну значит ты в дойке силен
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haymaker
Ответ Амин Чич
эти дикари нагибают всю Европу и мир
Сорян, ничего не понимаю в нагибаниях, не смогу поддержать беседу
+1
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Амин Чич
Ответ haymaker
Это, конечно, не про футбол уже, но дикарей с деньгами грех не доить
эти дикари нагибают всю Европу и мир
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Амин Чич
Ответ @yramydr
А ты бы в 35 лет не поехал за 100 млн без налогов?
С моим деньгами, не думая поехал бы! Но человек который имеет на счету огромные деньги и болтал в эфире, что хочет до конца карьеры играть в Реале....
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Petyapetya
Ответ Александр Колосов
Красава Карим! А ведь многие на полном серьёзе думали, и я в том числе, что Реал ошибся, отпустив Игуаина и оставив Бенза.
я не понимал, как можно отдать Морату и оставить Бензема))
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Экспертное мнение
Ответ Андрей Хенто
Что за бред? Кто по-вашему заслужил больше Карима Золотой Мяч? Провел свой лучший сезон в карьере, плюс забивал кучу важнейших голов на всей стадии плэй-офф, кроме финала, где, кстати он тоже забил, но гол отменили. Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, безоговорочно.
А как же Винисус? Во всех стадиях ассистировал Бензу на замыкания, в полуфинале и финале Бензема пропал и кроме пенок ничего не сделал, Вини же и в полуфинале с игры решал, и в финале порешал. Не расист ли ты случаем?
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as009595@icloud.com
Ответ Андрей Хенто
Что за бред? Кто по-вашему заслужил больше Карима Золотой Мяч? Провел свой лучший сезон в карьере, плюс забивал кучу важнейших голов на всей стадии плэй-офф, кроме финала, где, кстати он тоже забил, но гол отменили. Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, безоговорочно.
Согласен участвуй он в чм то французы были бы уже трехкратными
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Evgen_Hazard
Ответ Андрей Хенто
Что за бред? Кто по-вашему заслужил больше Карима Золотой Мяч? Провел свой лучший сезон в карьере, плюс забивал кучу важнейших голов на всей стадии плэй-офф, кроме финала, где, кстати он тоже забил, но гол отменили. Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, безоговорочно.
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Young Anton
красава удачи
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notfromrashka
Вообще то 2 года плюс 1 год продления … ох уже этот спортс
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jigga
На пенсию
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