Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года (AFP)

Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

35-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 3 года, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к « ».

Ранее « » объявил об уходе . Сообщалось, что саудовцы предложили футболисту контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.

Статистику форварда можно найти здесь.

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