Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года (AFP)
Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».
35-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 3 года, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к «Аль-Иттихаду».
Ранее «Реал» объявил об уходе Бензема. Сообщалось, что саудовцы предложили футболисту контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.
Статистику форварда можно найти здесь.
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