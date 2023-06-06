УЕФА угрожал «Ювентусу» отстранением от еврокубков на 3 года. Суперлига готова судиться (As)

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА происшествия Суперлига Европы Маурицио Сканавино Футбол

УЕФА надавил на «Ювентус» в попытке помешать созданию Суперлиги Европы.

Как сообщает As, генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил «Реалу» и «Барселоне», другим основателям турнира, письмо, в котором попросил о встрече с целью обсудить отказ туринцев от реализации проекта.

В своем сообщении он упомянул, что Союз европейских футбольных ассоциаций угрожает исключить «бьянконери» из еврокубков на три сезона в связи с делами о финансовых махинациях.

Источники в Суперлиге отмечают, что шокированы таким поведением УЕФА, и заявляют о намерении защищать интересы в юридической плоскости.

«Ювентус» в своем заявлении опровергает информацию о давлении.

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42 комментария

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Kubinec_
опг УЕФА за работой
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flowhal
Ответ Азатполат Новуров
Кто-нибудь объясните почему УЕФА давят на Ювентус а Реалу Барселону ничего не делают? что только у Ювентуса грешки?
Барсу тоже поддушивают кейсом Негрейры, а Перес как финальный босс))
+62
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BigPapa
Чеферину давно пора на десяточку присесть)
+27
-4
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TaR
Через какое-то время УЕФА сам создаст суперлигу (то что они делают с ЛЧ - это уже путь к ней), просто деньгами делиться не хотят и отпускать контроль
+22
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stomatologbeatles
А я всё таки за Суперлигу
+15
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savik-A.M.
Ответ Ман Сити
Жуву должны были отстранить, но они купили отмазку выйдя из суперлиги. Очередная левая схема проекта мафии. Расформировать. Этот проект никогда не будет честно жить
Реально от фана Сити такое выслушивать !
+8
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deadjoker
Тут писали что ПСЖ пригрозил Челси проверкой от УЕФА и те вышли из сделки по Угарте. Так что там ОПГ в полный рост :)
+4
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Евгений Ох
Ответ Кирилл Павлюченко
Островитяне слиняли первыми, а эти три отца-основателя решили выйти на бой с Горынычем из УЕФА - и потерпели фиаско.
Так островитянам сразу правительство сказало не лезть и они решили не разбираться на чьей стороне правда, а создают суперлигу внутри своего чемпионата)
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Кашшай Чакырович
Тут на самом деле две мафии ,и та мафия которая стоит за Пересом влиятельней ! Есть ещё какие то люди в Европе ,которые сопротивляются но в ковычках амерские элиты хотят полностью скупить весь европейский футбол и по сути за бесплатно ,просто красиво под шумок снять все сливки ! И есть ощущение ,что супер лиге быть ,когда не известно , но она будет ,может через 5-10 лет !
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Ruslan Angelov
Ответ Ман Сити
Жуву должны были отстранить, но они купили отмазку выйдя из суперлиги. Очередная левая схема проекта мафии. Расформировать. Этот проект никогда не будет честно жить
чья бы мычала, сити должны были дёрнуть пару лет назад но по ходу занесли куда надо
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Ya_Mama
Ответ Азатполат Новуров
Кто-нибудь объясните почему УЕФА давят на Ювентус а Реалу Барселону ничего не делают? что только у Ювентуса грешки?
УЕФА атакует Барсу уже 2 года как на футбольном так и на правовом поле.
Связи итальянской футбольной верхушки с УЕФА оказались прочнее испанских, из-за чего Юве пострадал сильнее.
Ну а Перес - засланный казачок, который, если что, развалит проект изнутри. Прошу заметить, никаких атак в сторону Реала, кроме публичных заявлений.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Азатполат Новуров
Кто-нибудь объясните почему УЕФА давят на Ювентус а Реалу Барселону ничего не делают? что только у Ювентуса грешки?
В данный момент Ювентус раненый зверь, Барса на мужке
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Азатполат Новуров
Кто-нибудь объясните почему УЕФА давят на Ювентус а Реалу Барселону ничего не делают? что только у Ювентуса грешки?
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Кашшай Чакырович
Ответ flowhal
Барсу тоже поддушивают кейсом Негрейры, а Перес как финальный босс))
На финального босса у них кишка тонка ,там на всю эту шайку лейку столько реально уголовных дел можно нарыть ,вот у кого связи круче тот и решает ,а за Пересом стоят самые влиятельные )не удивлюсь если позже на чеферина какое то уголовное дело заведут ,как на Блаттера ,конечно в итоге не посадят ,пугнут немного ,))),он обосрется и свалит куда нить ))
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Andrey Andreev
Ответ Ru Ru
Все таки Суперлига было бы интересно. 16 команд и 3 к примеру вылетают.А три с Лиги Чемпионов входят.Ротация.Что бы болото не застаивалось.
Уже есть Лига чемпионов, и в ней застоя нет. Ливерпуль вылетел, Ньюкасл влетел. Вильяреал вылетел, Сосьедад влетел. Ну и так далее. И главное, все по спортивному принципу, а не на основе каких-то кулуарных решений.
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Собиратель хаоса
Что это, если не узаконенная коррупция? Т.е. УЕФА знает о финансовых нарушениях, но делает вид, что не знает, пока им это выгодно.
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Kappa Pride
Ответ Kubinec_
опг УЕФА за работой
ага, новости от СМИ переса, никакой предвзятости
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Спартак Уокер
Жёстко
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Кирилл Павлюченко
Островитяне слиняли первыми, а эти три отца-основателя решили выйти на бой с Горынычем из УЕФА - и потерпели фиаско.
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Азатполат Новуров
Ответ flowhal
Барсу тоже поддушивают кейсом Негрейры, а Перес как финальный босс))
Ты наверное понимаешь что говоришь? Негрейра кто он что он такой? Ты представляешь, понимаешь что сделали с Ювентусом? Они сняли 10 очков, они теперь будут участвовать лк, Ювентус остался без лч, теперь болельщики целый год не увидят Ювентус в лч, причём тут болельщики или игроки? Чем они заслужили такой грозный наказание? Они не только руководство клуба наказали, они наказали много миллионный людей.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ювентус много лет покупал судей и совершал фин. махинации - а виновата УЕФА. Барселона тоже много лет держала на крючке Негрейру - а виновата опять УЕФА. Посмотрим в чём УЕФА в ближайшее время обвинят Реал.
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Alex Mahone21
Ответ Азатполат Новуров
Кто-нибудь объясните почему УЕФА давят на Ювентус а Реалу Барселону ничего не делают? что только у Ювентуса грешки?
На Ювентус легче давить,да и руководство амёбы просто и куколды
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Alex Mahone21
Мафия и монополия в лице Чефирина не хочет делиться ни с кем,давно уже пора создать супер лигу,ни в жизни,ни в спорте монополии быть не должно!
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Ivang King
Ответ flowhal
Барсу тоже поддушивают кейсом Негрейры, а Перес как финальный босс))
😁👍🏻
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Хулио Тебенадо
Долой УЕФА! Да здравствует Суперлига!
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