УЕФА угрожал «Ювентусу» отстранением от еврокубков на 3 года. Суперлига готова судиться (As)

УЕФА надавил на «Ювентус» в попытке помешать созданию Суперлиги Европы.

Как сообщает As, генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил «Реалу» и «Барселоне», другим основателям турнира, письмо, в котором попросил о встрече с целью обсудить отказ туринцев от реализации проекта.

В своем сообщении он упомянул, что Союз европейских футбольных ассоциаций угрожает исключить «бьянконери» из еврокубков на три сезона в связи с делами о финансовых махинациях.

Источники в Суперлиге отмечают, что шокированы таким поведением УЕФА, и заявляют о намерении защищать интересы в юридической плоскости.

«Ювентус» в своем заявлении опровергает информацию о давлении.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы