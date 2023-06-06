УЕФА угрожал «Ювентусу» отстранением от еврокубков на 3 года. Суперлига готова судиться (As)
УЕФА надавил на «Ювентус» в попытке помешать созданию Суперлиги Европы.
Как сообщает As, генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино направил «Реалу» и «Барселоне», другим основателям турнира, письмо, в котором попросил о встрече с целью обсудить отказ туринцев от реализации проекта.
В своем сообщении он упомянул, что Союз европейских футбольных ассоциаций угрожает исключить «бьянконери» из еврокубков на три сезона в связи с делами о финансовых махинациях.
Источники в Суперлиге отмечают, что шокированы таким поведением УЕФА, и заявляют о намерении защищать интересы в юридической плоскости.
«Ювентус» в своем заявлении опровергает информацию о давлении.
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Связи итальянской футбольной верхушки с УЕФА оказались прочнее испанских, из-за чего Юве пострадал сильнее.
Ну а Перес - засланный казачок, который, если что, развалит проект изнутри. Прошу заметить, никаких атак в сторону Реала, кроме публичных заявлений.