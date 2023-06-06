Кейн согласен перейти в «Реал». Сделка может обойтись в 80 млн евро (Marca)

Трансфер Харри Кейна может обойтись «Реалу» менее чем в 100 млн евро.

Как сообщает Marca, игрок « » остается единственной целью мадридцев на позицию центрфорварда. Сам футболист дал согласие на трансфер.

Сделка может обойтись испанской команде примерно в 80 млн евро. Подтолкнуть руководство «шпор» к ее заключению могут нежелание продавать своего лидера «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», непопадание в еврокубки и истекающий контракт.

Подчеркивается, что больше 100 млн евро за 29-летнего игрока « » платить не будет.

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