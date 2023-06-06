Кейн согласен перейти в «Реал». Сделка может обойтись в 80 млн евро (Marca)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Трансфер Харри Кейна может обойтись «Реалу» менее чем в 100 млн евро.

Как сообщает Marca, игрок «Тоттенхэма» остается единственной целью мадридцев на позицию центрфорварда. Сам футболист дал согласие на трансфер.

Сделка может обойтись испанской команде примерно в 80 млн евро. Подтолкнуть руководство «шпор» к ее заключению могут нежелание продавать своего лидера «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», непопадание в еврокубки и истекающий контракт.

Подчеркивается, что больше 100 млн евро за 29-летнего игрока «Реал» платить не будет.

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50 комментариев

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Los Galácticos
Отличная новость, и цена более менее адекватная.
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ShamilK
Не поверю пока на СБ не представят. Знаем мы эти инсайды от марки, у которых Мбаппе зимой 2021 контракт с Мадридом подписал и Бензема остается на еще один год
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+11
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Alex69ander
Леви потом несколько лет спать не будет, если отдаст его за 80

80 млн + 51% пакета акций Реала - вот это больше похоже на правду. Про 51% будет на предпоследней старнице договора мелким прозрачным шрифтом
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Murtynya
Ждём Гарри давай за трофеями
+7
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D-oh!
Кейн конечно топ, но не знаю... всегда казалось, что он не для Реала
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Syndycate
Ответ Alex69ander
Леви потом несколько лет спать не будет, если отдаст его за 80 80 млн + 51% пакета акций Реала - вот это больше похоже на правду. Про 51% будет на предпоследней старнице договора мелким прозрачным шрифтом
Спать не будет, если он через год бесплатно уйдет
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Пирс Морган
Сейчас или никогда)
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Денис Олегович
Ответ D-oh!
Кейн конечно топ, но не знаю... всегда казалось, что он не для Реала
По-моему, идеально заменит Бензема. Кейн пасует частенько на уровне Де Брюйне, а когда в команде есть бегунки типа Вини и Родриго - это супер опасное оружие. И это мы не берем то, что свои 25-30 он положит в любой команде, мне кажется.
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VuNePonimaete
Следующая новость: Тоттенхем готов отпустить Кейне за 150 лямов евро
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Dimash Balatayev
В следующем сезоне ТТХ без Кейна возьмут какой-нибудь кубок. Скриньте)
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Очевидное невероятное
Кейн пропадёт в Реале
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v.belorussky
Продать за 80 в реал или за 100 в МЮ.

По-моему, выбор должен быть очевиден. Но только не для Леви, который почему-то продолжает считать ТТХ за топ-клуб, способный бороться за чемпионство)
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gPk
Да-да.Леви свой главный актив отдаст за 80 миллионов)))Смех
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forward1988
Леви не отдаст своего лидера за такую сумму.
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Homelender_666
Я бы не верил ни единой новости от Марки. Они написали, что Реал не интересуется Хаверцем и он хочет продлить контракт. А Фабрицио Романо сказал, что Хаверц хочет уйти и клуб готов его отпустить.
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Sinister Kid
А как же рекорды, Харри?
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Спартак Уокер
Надеюсь Кейн наконец покинет Тотенхэм
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Black Phoenix
Года три будет в прайме Кейн, а потом Реалу надо молодняк топовый в нападение к возмужавшему Винисиусу подтаскивать. Нормальный вариант после Бензема, да. И не слишком дорого.
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Greg Jackson
Зачем нужен этот неудачник я не могу понять.
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porosenochek
Узник ТТХ и мадридские надежды...
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0:4 на спотифай камп ноу
Никуда он не перейдёт. Инфа 100 ка
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encaro_one
Зачем Леви будет продавать за 80, если Реал готов за 100 купить? )
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#SharkTeam
А может 180
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Джейме Ланнистер
Ответ Ноно Гомес
Боули, дай им 100млн.... Не Спи...
Он хочет выигрывать трофеи, а не трофей чемпионшипа
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CHELSEA_2008
Может хоть какой кубок Испании затащит под конец карьеры
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