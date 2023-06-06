Месси устал от ситуации вокруг своего будущего и хочет принять решение в ближайшие часы (Diario Sport)
Лионель Месси разочарован действиями «Барсы» по его возвращению в клуб.
Как сообщает Diario Sport, футболиста задело то, что во время вчерашней встречи с его отцом президент клуба Жоан Лапорта не сделал официального предложения о трансфере.
Месси намерен определиться с клубом, в котором продолжит карьеру, в течение ближайших часов. Он устал от окружающей его ситуации и хочет принять решение в ближайшее время.
Отмечается, что Месси был бы готов играть в «Барселоне» за минимально допустимую Ла Лигой зарплату – около 200 000 евро в год. Однако сама лига требует, чтобы Лео получал не менее 25 миллионов евро в год – эта сумма составляет 25% от его последней зарплаты в испанском чемпионате.
Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего аргентинца также заинтересованы «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».
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