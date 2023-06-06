Месси устал от ситуации вокруг своего будущего и хочет принять решение в ближайшие часы (Diario Sport)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

Лионель Месси разочарован действиями «Барсы» по его возвращению в клуб.

Как сообщает Diario Sport, футболиста задело то, что во время вчерашней встречи с его отцом президент клуба Жоан Лапорта не сделал официального предложения о трансфере.

Месси намерен определиться с клубом, в котором продолжит карьеру, в течение ближайших часов. Он устал от окружающей его ситуации и хочет принять решение в ближайшее время. 

Отмечается, что Месси был бы готов играть в «Барселоне» за минимально допустимую Ла Лигой зарплату – около 200 000 евро в год. Однако сама лига требует, чтобы Лео получал не менее 25 миллионов евро в год – эта сумма составляет 25% от его последней зарплаты в испанском чемпионате. 

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего аргентинца также заинтересованы «Аль-Хилаль» и «Интер Майами». 

Лапорта попросил отца Месси дать «Барселоне» время. Президент уверен, что сможет подписать Лео

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89 комментариев

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rich.
Месси согласен на 200 тыс в год, но Ла Лига требует 25 млн 😕
+60
-6
+54
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FNT
Ответ TravenS
Что за дичь это правило Ла лиги с установкой зп?
Это не дичь, это борьба с махинациями и серыми выплатами под столом.
+35
-10
+25
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TravenS
Что за дичь это правило Ла лиги с установкой зп?
+34
-10
+24
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Dszubov
очень странное правило,почему оно распространяется на тех,кто уходил из ла лиги?
+17
-1
+16
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instasamka
Хейтеры не могут понять какой версии им придерживаться. То ли Месси алчный и жадный, то ли Лапорта балабол, то от рычаги у Барсы не те. Мечутся от одной версии к другой.
+25
-10
+15
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TravenS
Ответ FNT
Это не дичь, это борьба с махинациями и серыми выплатами под столом.
Это именно дичь, а никакая не борьба.
+16
-9
+7
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Doug DeMuro99
Лео в любом случае в выигрыше куда бы он не перешёл, но нужен все таки 1 великий сезон за Барселону как прощание
+7
-1
+6
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Футбол, хоккей итд
Знал бы Месси, как мы, юзеры Спортса устали от всего этого. Каникулы проходят в нервотрепке..)
+5
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Chexonte
Ответ HI MARS
Смотрите какая бедняжка.Устала,плохо ей(((Так ведь сама Лёля тянет до последнего и устраивает аукцион между клубами
Вот бы сначала читать новость, а потом комментировать....
+8
-3
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Jedef
Интересно, в планах Лапорты вообще было сохранение и возвращение Месси или это был изначально лишь хитрый козырь против Бартомео. Драмеди превращается в криминальный триллер
+6
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ instasamka
Хейтеры не могут понять какой версии им придерживаться. То ли Месси алчный и жадный, то ли Лапорта балабол, то от рычаги у Барсы не те. Мечутся от одной версии к другой.
Сам то что думаешь?)
+5
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rigobersong
Предлагают 600 млн, а он готов играть за 200 тысяч:)) Вот эта преданность!:))
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<~Inter~>
Ответ Antoniom
И как 25% от зп помогут с махинациями? будут платить 75% в черную. И если человек ушёл из лиги и вернулся через много лет разобранном (речь не про Месси) с чего ему вообще платить 25%...
Если все начнут так делать, то в лигу придет налоговая и закроет всю лигу вместе с руководителями клубов. Игроки и клубы платят миллионные налоги в казну страны, а тут видите ли они легко могут обходить их левыми выплатами
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Кокич
"хочет принять решение в ближайшие часы"

Это как в сказке "Король Дроздобород"
король, уставший от капризов дочери при выборе жениха, рассердился и поклялся отдать её замуж за первого встречного.
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Матрос Кот
" Я устал. Я мухожук"
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instasamka
Ответ Кую коней
Комментарий удален пользователем
И тем не менее ты аж на 2 абзаца написал текст о том как ты устал и тебе надоело, о человеке которого ты ненавидишь! Вот это любовь!
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6LACK
Ответ TravenS
Что за дичь это правило Ла лиги с установкой зп?
Никто не заставлял Барсу платить Месси 100 млн в год
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instasamka
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему ЛаЛига требует платить Месси больше? Кто доходчиво объяснит?)
У Лиги есть требования о минимальном сокращении зарплаты. Это продолжение ситуации когда Лео уходил готов был сократить на 80% чтобы остаться в Барсе, но Ла Лига не разрешила, так как минимальный порог сокращения 50%. Ну переподписать можно якобы только с такой зарплатой в 2 миллиона.
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Фут.Боль
Что за ерунда? Как они могут требовать, чтобы он получал 25млн, если он приходит свободным агентом уже из другого клуба и чемпионата? Тут отношение игрок-клуб. Насколько договорились, настолько и подписали контракт. Или я вообще ничего не понимаю в этой ситуации.
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Гамарджоба Генацвале
А если Месси в 50 лет захочет возобновить карьеру в Испании, то Ла Лига также потребует, чтобы ему платили 25млн?
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old folk
Родина или Факел?
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Marcus-light
Ответ Dszubov
очень странное правило,почему оно распространяется на тех,кто уходил из ла лиги?
Защита прав работников, общий закон для всех. Основывается на сравнении с зарплатами аналогичных сотрудников. А кто аналог Месси? Правильно, только сам Месси)
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Antoniom
Ответ instasamka
Хейтеры не могут понять какой версии им придерживаться. То ли Месси алчный и жадный, то ли Лапорта балабол, то от рычаги у Барсы не те. Мечутся от одной версии к другой.
От таких новостей и у здравомыслящих людей в голове беспорядок начинается.
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Russ Ivan
Лучше Оренбурга вариантов нет, хорош кабениться!
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Antoniom
Ответ FNT
Это не дичь, это борьба с махинациями и серыми выплатами под столом.
И как 25% от зп помогут с махинациями? будут платить 75% в черную. И если человек ушёл из лиги и вернулся через много лет разобранном (речь не про Месси) с чего ему вообще платить 25%...
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