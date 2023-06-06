Карпин об отстранении России: «Первый год с баном не показал, что футбол деградирует. Наоборот, даже развиваться стали, у молодых стало больше игрового времени»

Валерий Карпин считает, что качество российского футбола без еврокубков не снизилось.

– Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет?

– Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени.

Какого-то большого падения уровня я не увидел. Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться, – сказал главный тренер « » и сборной России.

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