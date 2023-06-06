Карпин об отстранении России: «Первый год с баном не показал, что футбол деградирует. Наоборот, даже развиваться стали, у молодых стало больше игрового времени»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин лимит на легионеров Политика ТАСС Футбол

Валерий Карпин считает, что качество российского футбола без еврокубков не снизилось.

– Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет?

– Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени.

Какого-то большого падения уровня я не увидел. Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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60 комментариев

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Aleksey Yashin
"Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали"

Санкции нам на пользу, классика
+121
-11
+110
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Pb-SE
Уже больше года не проигрываем в еврокубках. Английские, испанские, итальянские клубы постоянно вылетают от кого-нибудь, а у нас пока все в строю.
+86
-5
+81
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Ярик01
Что только не скажешь, лишь бы зарплату тренера сборной платили.
Если иностранцы были злом для развития молодых, почему агитировал против лимита ... до назначения в сборную.
+55
-7
+48
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Мистер Уайт
В Зените появилась парочка перспективных россиян. И если бы великий питерский клуб не отстранили от еврокубков - он бы уже в эту субботу взял Лигу Чемпионов.
+29
-6
+23
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Слутск Халлского
Так и во дворе может быть неограниченное игровое время, но это не показатель уровня
+25
-2
+23
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SadButTrue
Ответ Aleksey Yashin
"Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали" Санкции нам на пользу, классика
Не так:

санкции нам только на пользу 💪
+19
-5
+14
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Arman FCSM
Нас ####, а мы крепчаем
+16
-3
+13
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selso99
Ага, поэтому в символической сборной чемпионата из россиян только вратарь и возможно правый защитник.
+14
-1
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Михо
Ответ benjamin92
Карпин как гт сборной стал, так начал нести депутатскую популисткую чушь
Неправда. Он последовательно и прямо выступает против фанайди и такие вот интервью дает
https://www.sports.ru/football/1115170225-valerij-karpin-silno-zabluzhdaetsya-tot-kto-schitaet-chto-otmena-sbora.html?sl=1
+15
-3
+12
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goshforever
Ответ benjamin92
Карпин как гт сборной стал, так начал нести депутатскую популисткую чушь
Однако же в Ташкент ехать в июне резко отказался))
+9
-1
+8
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benjamin92
Карпин как гт сборной стал, так начал нести депутатскую популисткую чушь
+25
-18
+7
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dimur
Первые 6 лет тяжело, потом привыкаешь.
+7
0
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Ivan Petrov
Особенно в Зените. Малком, Клавадинья. Наверно это дети появившиеся от спортсменов игр доброй проходивших в Санкт Петербурге в 1996 году
+5
0
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Уся Ваткин
...зато показал, что деградирует главный тренер
+6
-1
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SadButTrue
Поэтому самый лучший футбол - в ФНЛ. Легионеров нет, еврокубков нет, одно развитие не ограниченное ничем.
+7
-2
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Filipp Gorski
Опять они со своими «молодыми» посредственными середняками
+4
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goshforever
То, что мертво, умереть не может (С)

Качества у российского футбола не было уже давно, поэтому и не снизилось особо
+8
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Teodrakis
Ответ selso99
Ага, поэтому в символической сборной чемпионата из россиян только вратарь и возможно правый защитник.
Воспитали Сперцяна также, как и Захаряна. А он видишь как статистику подпортил))) но вот тебе по факту и достижение российского футбола и Краснодара.
+4
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Barvex
Карпин - человек системы.
+3
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Pol Belov
Ответ SGS55
В любой ситуации нужно находить положительные моменты и усиливать/развивать их... Что непонятного? Или что? Вопить "всё пропало, шеф,.. клиент уехал..." ???
и именно поэтому ты готов "грызть очень вкусные сухари - запивая их прекрасной чистой водой из-под крана", пока кто-то там наверху, сидя на золотых унитазах - то ли решают свои личные проблемы, то ли мечты осуществляют, то ли самолюбие тешат...
+4
-1
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Крэнг
Ответ SadButTrue
Поэтому самый лучший футбол - в ФНЛ. Легионеров нет, еврокубков нет, одно развитие не ограниченное ничем.
Легионеры в ФНЛ есть, пожалуйста, не пишите чушь.
+3
-1
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Olajuvon
Нет позорных вылетов из еврокубков, уровень растет!!!
+5
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Евгений Соболев
Ни чего не изменилось..сборная вроде бы есть а вроде и нет..)
+2
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Шлёма Презерман
Тут Валера прав. Идеальная схема была до дела Босмана: 3 иностранца, и никаких гвоздей. И клубы можно было точечно усилять, и свои хорошо развивались. А сейчас ЕК неинтересно смотреть - сплошные денежные мешки с вариациями сборных мира. Нынешний ЧР был куда интереснее предыдущих - из-за увеличившегося количества своих. А когда еще и Шахтер с ДК добавятся, то можете вообще бан не снимать - и без ЕК внутренний чемпионат будет суперинтересным зрелищем.
+2
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Сим Сим
Карпин : "Если бы не было СВО, то его пришлось бы придумывать, а так, спасибо несменяемому, власть всё сама порешала.".
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