Карпин об отстранении России: «Первый год с баном не показал, что футбол деградирует. Наоборот, даже развиваться стали, у молодых стало больше игрового времени»
Валерий Карпин считает, что качество российского футбола без еврокубков не снизилось.
– Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет?
– Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует – наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени.
Какого-то большого падения уровня я не увидел. Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Санкции нам на пользу, классика
Если иностранцы были злом для развития молодых, почему агитировал против лимита ... до назначения в сборную.
санкции нам только на пользу 💪
https://www.sports.ru/football/1115170225-valerij-karpin-silno-zabluzhdaetsya-tot-kto-schitaet-chto-otmena-sbora.html?sl=1
Качества у российского футбола не было уже давно, поэтому и не снизилось особо