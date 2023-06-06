Билялетдинов по указу Путина награжден орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского.

Бывший главный тренер сборной России удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

Орденом Александра Невского награждены и , а также , Станислав Петухов и .

Ордена Почета удостоены , Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов.

Тренер по развитию вратарей в системе «Динамо» Александр Еременко получил орден Дружбы, а главный врач клуба Валерий Конов – орден Пирогова.