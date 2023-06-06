Билялетдинов по указу Путина награжден орденом Александра Невского

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Александр Еременко Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов Виталий Давыдов Михаил Титов Валерий Конов Владимир Юрзинов Владимир Путин КХЛ Сергей Петренко Сергей Светлов Александр Мальцев Александр Голиков Владимир Голиков Станислав Петухов Анатолий Семенов Динамо Василий Первухин Политика Хоккей

Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского.

Бывший главный тренер сборной России удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

Орденом Александра Невского награждены Виталий Давыдов и Александр Мальцев, а также Василий Первухин, Станислав Петухов и Владимир Юрзинов.

Ордена Почета удостоены Алексей Кудашов, Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов.

Тренер по развитию вратарей в системе «Динамо» Александр Еременко получил орден Дружбы, а главный врач клуба Валерий Конов – орден Пирогова.

5 комментариев

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maks44
Как?! А Роттенберга забыли что ли?
+4
0
+4
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йозе марино
вот так вот)
+1
0
+1
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Ястреб
Заслуженно 👍
+1
-1
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Bashibuzuck
Заголовок странный какой то
0
0
0
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