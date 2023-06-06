Билялетдинов по указу Путина награжден орденом Александра Невского
Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского.
Бывший главный тренер сборной России удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.
Орденом Александра Невского награждены Виталий Давыдов и Александр Мальцев, а также Василий Первухин, Станислав Петухов и Владимир Юрзинов.
Ордена Почета удостоены Алексей Кудашов, Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов.
Тренер по развитию вратарей в системе «Динамо» Александр Еременко получил орден Дружбы, а главный врач клуба Валерий Конов – орден Пирогова.
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