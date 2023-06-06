«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги и сообщил об этом «Барселоне» и «Реалу» (Relevo)

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Суперлига Европы Футбол

«Ювентус» отказывается от планов по организации Суперлиги Европы.

Как передает Relevo, туринцы приняли решение выйти из проекта и уже направил другим его авторам, «Реалу» и «Барселоне», письма о прекращении сотрудничества в данном направлении.

Бюрократический процесс займет несколько недель, но решение об отказе от Суперлиги твердое.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну, теперь глядишь больше очки в Серии А снимать не будут
+76
-7
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
22:00: Сериа А вернула Ювентусу 10 очков
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Мафия Уефа победила!
Перес все замутил, а как запахло жареным лёг под Уефа первым, всех кинул! Юве и Барса пострадали больше всех от давления лиг, и Уефа
+76
-50
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
вместе с Аньелли ушли и яйца
+37
-13
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ instasamka
Мафия Уефа победила! Перес все замутил, а как запахло жареным лёг под Уефа первым, всех кинул! Юве и Барса пострадали больше всех от давления лиг, и Уефа
Тебе ник подходит)
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ instasamka
Мафия Уефа победила! Перес все замутил, а как запахло жареным лёг под Уефа первым, всех кинул! Юве и Барса пострадали больше всех от давления лиг, и Уефа
🤦‍♂️
+27
-16
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
Ответ Ебздрогыч
Ну, теперь глядишь больше очки в Серии А снимать не будут
А то и вернут))
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzhansug Bukiya
Блестящая работа Джона Элканна по сливу братика и его команды из клуба - сначала заставил всех уволиться, хотя 99% ни в чем невиноваты были, потом поставил своих людей, который согласились на штраф в 10 очков, лишь бы только в пояснении были имена Аньелли и его друзей, теперь вот выкинул его из Эксора, выводит юве из Суперлиги, и полностью захватил команду в свое владение. Почему так? Потому что у них в семье гигантский раздор - мать судится со своими детьми за наследство, сериал наследники отдыхает:
Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Ебздрогыч
Ну, теперь глядишь больше очки в Серии А снимать не будут
Пришло время Барсы отказаться от Суперлиги. Глядишь закроют глаза на Негрейррупцию.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Так это же был проект Аньелли. Новому руководству явно не до этого на фоне проблем которые нужно решать сейчас. Не тот момент, чтобы вступать в конфронтации с УЕФА
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xyg2rdwzx4
+10 очков Гриффиндору
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buzya
Ответ eskerro
А то и вернут))
ещё и отобранные скудетто и вместо Серии Б ещё одно докинут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Игорь Новиков
С середины нулевых про это слышу. Ни на грамм не продвинулись с тех пор))
Да какая середина нулевых. Журнал World Soccer помню конца 90х, в нем уже тогда были статьи о G-14 и их планах о создании Суперлиги.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sebastian1410
Ответ Dzhansug Bukiya
Блестящая работа Джона Элканна по сливу братика и его команды из клуба - сначала заставил всех уволиться, хотя 99% ни в чем невиноваты были, потом поставил своих людей, который согласились на штраф в 10 очков, лишь бы только в пояснении были имена Аньелли и его друзей, теперь вот выкинул его из Эксора, выводит юве из Суперлиги, и полностью захватил команду в свое владение. Почему так? Потому что у них в семье гигантский раздор - мать судится со своими детьми за наследство, сериал наследники отдыхает: Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.
Ты тут такое не пиши. Все на спортсру верят, что это именно УЕФА топит Юве из-за Суперлиги.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ювентус 🗣️
Очки в Серии А важнее Суперлиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Левая бровь Анчелотти
Считаю что это вынужденная мера. Если бы не вышли из суперлиги то нас бы исключили из еврокубков на очень долгий срок. Посмотрим, что будет дальше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Dzhansug Bukiya
Блестящая работа Джона Элканна по сливу братика и его команды из клуба - сначала заставил всех уволиться, хотя 99% ни в чем невиноваты были, потом поставил своих людей, который согласились на штраф в 10 очков, лишь бы только в пояснении были имена Аньелли и его друзей, теперь вот выкинул его из Эксора, выводит юве из Суперлиги, и полностью захватил команду в свое владение. Почему так? Потому что у них в семье гигантский раздор - мать судится со своими детьми за наследство, сериал наследники отдыхает: Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.
Так Элканн всегда был главным. Просто в последние годы он зачем то полез в спорт вместо того, чтобы управлять основным бизнесом. Его перестановки в Ф1 никак положительно не сказались на команде и решения в Юве пока, что неоднозначные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ринат 77
То что ювентус отказался это хорошо но не слишком ли поздно, столько жертв и давления на клуб, сегодня день разочировании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Bone
Надеются на возврат очков и еврокубки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Жуков
Что же ты фраер сдал назад?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
На кой ### нужна эта Суперлига Барселоне , Ювентус ликвидировался а с Реалом Контры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
В связи с переходом в серию B?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
+15 очков в начале 2023/24 сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
В Суперлиге будут играть только Реал и Барселона?, круто ! ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raman Juve
Ответ Calcio24
Пишут, что Ювентус получил ультиматум от УЕФА, что в случае не выхода из Суперлиги, Юве будет дисквалифицирован из еврокубков на 5 лет.
кто и где пишет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий