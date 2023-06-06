«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги и сообщил об этом «Барселоне» и «Реалу» (Relevo)

«Ювентус» отказывается от планов по организации Суперлиги Европы.

Как передает Relevo, туринцы приняли решение выйти из проекта и уже направил другим его авторам, « » и «Барселоне», письма о прекращении сотрудничества в данном направлении.

Бюрократический процесс займет несколько недель, но решение об отказе от твердое.

« » был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

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