Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Неизвестно, будет ли участвовать Щербакова («Р-Спорт»)
Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В настоящий момент на базе находятся Софья Акатьева, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов, в ближайшее время ожидается прибытие Камилы Валиевой и Алины Загитовой.
Спортивная пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский находится в Новогорске с 1 июня.
На данный момент неизвестно, будет ли участвовать в сборе Анна Щербакова.
«Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно». Жизнь Анны Щербаковой без спорта
А Щербаковой не вижу смысла бороться в четвертый раз за титул ЧР.
Она никому ничего не должна.
Пусть кто-нибудь попробует достичь ее результатов.
Трехкратная ЧР - это не просто так. ЧР - самый сильнейший турнир в мире у девочек.
Решил не возвращаться?
Не думаю, что Алина там мешает действующим спортсменам и профессионалам.
Вот уж действительно не профессионал ни в чем.
только её самые отчаянные фанаты тешут себя призрачными надеждами.
сейчас у неё другие приоритеты.
как загитова и медведева с завершением карьеры будет тянуть до последнего.