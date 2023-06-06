Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Неизвестно, будет ли участвовать Щербакова («Р-Спорт»)

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Р-Спорт Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Аделия Петросян Арсений Федотов Дарья Садкова Алиса Двоеглазова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В настоящий момент на базе находятся Софья АкатьеваАделия ПетросянМайя Хромых, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов, в ближайшее время ожидается прибытие Камилы Валиевой и Алины Загитовой.

Спортивная пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский находится в Новогорске с 1 июня.

На данный момент неизвестно, будет ли участвовать в сборе Анна Щербакова.

«Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно». Жизнь Анны Щербаковой без спорта

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55 комментариев

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Светлана Менова
С Щербаковой примерно всё ясно, меня больше интересует собирается ли в Новогорск Усачёва. В Хрустальном интенсивно тренировалась, восстановила весь свой контент.
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+19
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Katerina Sunny
Главное, чтобы Тутберидзе присутствовала.
А Щербаковой не вижу смысла бороться в четвертый раз за титул ЧР.
+17
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olvl
Ну и прекрасно. Всем успешной подготовки к сезону, отличных программ, всех очень ждём.
+11
0
+11
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Лека-Лека
Что все вцепились в Анюту?
Она никому ничего не должна.
Пусть кто-нибудь попробует достичь ее результатов.
Трехкратная ЧР - это не просто так. ЧР - самый сильнейший турнир в мире у девочек.
+33
-24
+9
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Евгения Гринева
Ответ avcgloronalduMU
тутбердзе удалила в своих соц сетях все совместные фото с Путиным?
А вы думаете, она такая фанатка, что у нее много фото с ним? Она еще год назад удалила больше половины постов, у нее всего 40 публикаций, она неактивный пользователь инсты
+13
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Лека-Лека
Ответ Artemon1302
Ну вообще то была достигшая и бОльшего успеха, только ей постоянно приходилось что то доказывать.
Почему БЫЛА? Она и есть. И ни ей ни Ане не надо никому ничего доказывать. Они уже все доказали - две наши замечательные ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ.
+16
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Любитель_ФК
Ответ avcgloronalduMU
тутбердзе удалила в своих соц сетях все совместные фото с Путиным?
Какое это имеет отношение к началу и составу сборов в Новогорске? И вообще какое это имеет отношение к ФК? А вам лишь бы вынюхать чего-то такое, что можно использовать в качестве очередной гадости против Тутберидзе. Интересно, что плохого она сделала лично вам и таким как вы, а они такие имеются.
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Додик Аксель
Не все сразу, но соберутся. Кто на сборах, кто в самом "Хрустальном" для тренировок. А вот кто будет выступать на соревнованиях уже узнаем по осени.
+9
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Inka90
Ответ Алексей Токарев
А Загитова там зачем?
Чтоб лично вас бесить
+14
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Юра Плисецкий
А Грассль?
Решил не возвращаться?
+10
-4
+6
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unknownman
Приедет, пофоткается вместе с Загитовой
+8
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Евгения Гринева
Ответ angelbf@mail.ru
Она их удалила не потому что неактивный пользователь. Просто показала отношение к власти.
Она и видео для премии ису удалила, тут к чему показала отношение?)
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Oleandra
Вот и хорошо.. будем продолжать "болеть")
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Татьяна Семёновна
Ответ Gemma157
Загитова там зачем? Кружки для телеги снимать? Пусть не мешает тренироваться действующим спорстменам и профессионалам
Вы же прекрасно знаете, что ЧОИ имеют право на бесплатный лед, и могут тренироваться, когда им удобно! Тем более в родном ТШТ!
Не думаю, что Алина там мешает действующим спортсменам и профессионалам.
+10
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
Загитова там зачем? Кружки для телеги снимать? Пусть не мешает тренироваться действующим спорстменам и профессионалам
Давайте лучше советы своей фотографирующейся. Никому не нужна, то сомнительные фото размещает одно другого страшнее, то тряпье из подпольного швейного цеха рекламирует.
Вот уж действительно не профессионал ни в чем.
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Алексей Токарев
А Загитова там зачем?
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alexnew
Стала прогуливать Аня сборы.
+5
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Лека-Лека
Ответ Marc Noёl
Комментарий удален модератором
Большего бреда не придумали?
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несахар
да щербакова уже всё, это почти всем ясно.
только её самые отчаянные фанаты тешут себя призрачными надеждами.
сейчас у неё другие приоритеты.
как загитова и медведева с завершением карьеры будет тянуть до последнего.
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ABCflo
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Лека-Лека
Что все вцепились в Анюту? Она никому ничего не должна. Пусть кто-нибудь попробует достичь ее результатов. Трехкратная ЧР - это не просто так. ЧР - самый сильнейший турнир в мире у девочек.
Анюта молодец! Блестящие результаты.
+2
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lepestok
Ответ Алена Иванова
А Тарасова Морозов где? Или тоже заканчивать решили
у них отпуск только начался
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Lana74
Очень хочется увидеть на соревнованиях Майю Хромых
+4
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Алексей Токарев
Ответ Inka90
Чтоб лично вас бесить
Она только бесить годится?
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yulia-25.ru
Ответ Artemon1302
Ну вообще то была достигшая и бОльшего успеха, только ей постоянно приходилось что то доказывать.
То, что ей надо что то доказывать придумали её ненормальные фанаты и ноют пятый год уже, что Алинку обижают все.
+4
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Светлана Менова
Ответ несахар
усачёва тоже всё
Тогда бы она не восстанавливала прыжки, зачем это нужно делать? В шоу и дупелем можно обойтись. Или вообще не прыгать в массовке если.
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