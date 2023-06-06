Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Неизвестно, будет ли участвовать Щербакова («Р-Спорт»)

Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В настоящий момент на базе находятся , , , , Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов, в ближайшее время ожидается прибытие Камилы Валиевой и Алины Загитовой.

Спортивная пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский находится в Новогорске с 1 июня.

На данный момент неизвестно, будет ли участвовать в сборе Анна Щербакова.

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