Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко победила Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4.

В этом году белоруска провела девять турниров и дошла до полуфинала на шести из них (выиграла все пять предыдущих).

Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ. Теперь она доходила до этой стадии на всех ТБШ (на US Open дважды).

В среду она поборется с Каролиной Муховой.

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15 комментариев

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Nandomo
Ответ Luis Bovleck
зачем идти к сетке и ждать там так долго, заведомо зная что тебе руку не пожмут? ну зачем? чтобы зрители на Элину погалдели? это нужно Арине? подленько, подленько. или Арина думает она в каких-то привилегиях перед другими? Блинковой руку не пожали, Даша Касаткина хоть имела совесть и понимание, и уважение к ситуации, и не стала накалять больше того чем есть.. а на этой хоть кол на голове теши, устерхе козловичской, ничего ей не понятно. бревно бревном.
Именно это и надо делать с этими шизофреническими индивидами. Надо было еще поиграть на камеру, изобразив расстройство и разочарование из-за неспортивного поведения соперницы.
Жаль слабо посвистели, но хорошо, что сумасшедших и некультурных начали воспринимать так как они заслуживают
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Вегетарианец_
"В среду она поборется с Каролиной Муховой."
- Женские полуфиналы в четверг же.
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Экспертное мнение
Аринка мощь, и победила, и руку подала. И всё это без кепки!
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Verdo
молодчина Арина, так держать
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Nandomo
Молодчина! Поздравляю товарища Соболенко с успешным завершением СТО в рамках РГ2023!
Осталось выиграть турнир, жаль Рыбакина снялась, теперь ждем красивый финал с Игой
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Scard
Ну такое двоякое ощущение от победы. Да, Свитолина с такой оборонительной игрой и не могла победить ( хотя боролась достойно, даже один брейк сделала), но меня откровенно смущает уровень игры Арины последних двух матчей. Это просто генератор мощнейший, но абсолютно случайных ударов. Винер , аут, вине, аут, сетка, аут, винер, винер, винер, винер, сетка, сетка, аут, винер. Оба матча в два сета и 40 анфорсов. Да, этого хватило на Стивенс, которая в ключевые моменты наделала тучу детских ошибок, этого хватило на Свитолину, которая не успевала играть по боковым линиям и просто накидывала под руку Соболенко( стоит отметить , что те моменты, где Свитолина пробивала по боковым линиям , были хороши, и если их было бы больше, за второй сет могла бы ещё побороться ). Но Швентек и агресивней Свитолиной , и с точки зрения физики намного лучше подготовлена , и намного сильнее ментально той-же Слоан. Та и грунт - её стихия. Хотелось бы ошибаться, но я очень сомневаюсь , что Ига простит этот генератор случайных ударов. Пора уже собираться, потому что можно и от Муховой отлететь.
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Nandomo
@Luis Bovleck пользователь ограничил возможность ответов на его комментарии. ЕГО БОРЬБА!

Это та страна, которая где произошел незаконный гос. переворот, несмотря на согласие действующей власти провести выборы, проведение которых гарантировала честная, демократичная Европа? Или та страна, в которой хунта начала войну против собственных граждан, несогласных с незаконным захватом власти?
Может кто-нибудь осудит и наложит санкции США за их внешнюю политику в течение последних 60 лет?
Кроме того, мне решительно непонятно, что уважаемый(себеподобными) свидомый индивид делает на сайте с преимущественно русским контингентом и даже общается на "вражеском" языке?
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Додик Аксель
Не всё сегодня получалось, но смогла в непростом матче одержать победу и выйти в полуфинал. Против Муховой у Арины больше шансов её обыграть и выйти в финал. Удачи !
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liv6
Да, будет финал
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инок
Это было красиво и артистично, и, что самое главное - в 2-х сетах. Молодец Арина!
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fil_spb
Ответ Luis Bovleck
зачем идти к сетке и ждать там так долго, заведомо зная что тебе руку не пожмут? ну зачем? чтобы зрители на Элину погалдели? это нужно Арине? подленько, подленько. или Арина думает она в каких-то привилегиях перед другими? Блинковой руку не пожали, Даша Касаткина хоть имела совесть и понимание, и уважение к ситуации, и не стала накалять больше того чем есть.. а на этой хоть кол на голове теши, устерхе козловичской, ничего ей не понятно. бревно бревном.
Единственные кто думают, что имеют некие привилегии перед другими это невоспитанные спортсмены с Украины. И лишний раз потыкать их носом в их хамство дело полезное и хорошее.
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