победила в четвертьфинале « » – 6:4, 6:4.

В этом году белоруска провела девять турниров и дошла до полуфинала на шести из них (выиграла все пять предыдущих).

Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ. Теперь она доходила до этой стадии на всех ТБШ (на US Open дважды).

В среду она поборется с Каролиной Муховой.

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