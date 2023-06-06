Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд
Арина Соболенко победила Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4.
В этом году белоруска провела девять турниров и дошла до полуфинала на шести из них (выиграла все пять предыдущих).
Соболенко вышла в полуфинал на третьем «Большом шлеме» подряд. В целом это будет ее пятый полуфинал на ТБШ. Теперь она доходила до этой стадии на всех ТБШ (на US Open дважды).
В среду она поборется с Каролиной Муховой.
Жаль слабо посвистели, но хорошо, что сумасшедших и некультурных начали воспринимать так как они заслуживают
- Женские полуфиналы в четверг же.
Осталось выиграть турнир, жаль Рыбакина снялась, теперь ждем красивый финал с Игой
Это та страна, которая где произошел незаконный гос. переворот, несмотря на согласие действующей власти провести выборы, проведение которых гарантировала честная, демократичная Европа? Или та страна, в которой хунта начала войну против собственных граждан, несогласных с незаконным захватом власти?
Может кто-нибудь осудит и наложит санкции США за их внешнюю политику в течение последних 60 лет?
Кроме того, мне решительно непонятно, что уважаемый(себеподобными) свидомый индивид делает на сайте с преимущественно русским контингентом и даже общается на "вражеском" языке?