Месси попросил «Аль-Хилаль» отложить трансфер до 2024 года (Goal)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Лионель Месси хочет повременить с переходом в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Goal, в понедельник представители аргентинского футболиста провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе в «Аль-Хилаль» до 2024 года. 

Однако представители клуба были удивлены этой просьбой и сообщили, что их предложение в следующем году будет отличаться от сделки на сумму 500 миллионов евро в год, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

Вчера отец Месси заявил, что Лионель хочет вернуться в «Барселону». 

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108 комментариев

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deimon7.7
Только представьте, как у бедуинов бомбануло от такого ответа)) Они ему 0.5 ярда предложили, а он им «пока не хочу, приходи через годик-другой» 🤣
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+64
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Otabek FCB
Месси сам в курсе? 🤣
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Кристиан Шейк
Саудиты тоже не дураки. Каждый год такие условия повторять
+26
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Эксперт Спортс
Ответ Otabek FCB
Месси сам в курсе? 🤣
Да он так и сказал: отложите по братски до 2024 переговоры, мамой клянусь я вернусь)
+18
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+14
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Marcus-light
Унизительно как-то для Хиляля. Они ему крупнейший контракт в истории, а он просит подождать, пока станет более дряхлым)
+18
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+14
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Ришад Хайруллин
Ответ Real_v_dushe
Никто не предлагал 500 млн, это неправда. Предложение от 300 до 400 млн было и осталось, причём за 2 года, никто его не увеличивал. Меська был готов подписать всё ещё в рамках поездки в СА, но жена против. В отличии от него она алчностью не страдает.
свечку держал?прям все знаешь
+21
-8
+13
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Magic_Man
Ответ deimon7.7
Только представьте, как у бедуинов бомбануло от такого ответа)) Они ему 0.5 ярда предложили, а он им «пока не хочу, приходи через годик-другой» 🤣
Мне кажется у Криша, там подгорает не хуже) Согласится, крупнейший контракт мира, у Месси) Откажется, продолжит в ЛЧ забивать, может его обойти))
+37
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+13
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Очевидное невероятное
Ответ Сикарио
Никому не нужен наш аргентинский изгой ((
Кто обидел то
+9
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DpeMa111
Дайте Месси последний шанс взять пятую ЛЧ и он им воспользуется, как сделал это с последним шансом на ЧМ, и как сделал, что никаких вопросов не оставил, кто величайший
+11
-5
+6
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Однажды в Космосе
Ответ </c/>
красавцы, а Месси после таких новостей утратил статус легенды...
Месси живая,легенда, и это останется навсегда
+6
-1
+5
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Очевидное невероятное
Ответ Marcus-light
Что ж он поехал в ПСЖ после Барселоны? Из любви к башне что ли?
Во первых Месси в псж оказался вынуждено, во вторых там ему супер деньги не платили. И вообще не нервничай насчёт гения Месси
+13
-8
+5
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Marcus-light
Ответ kucerov664@gmail.com
В интернете забей почему, уж если не разбираешься в ФФП
Не понял, причём здесь ФФП. Из-за ФФП он ушёл из Барселоны, но почему не перешёл в любой друг клуб, а не во французский мешок без внутренней конкуренции?
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Очевидное невероятное
Ответ Real_v_dushe
Саудитам не нужен Меська на самом деле, можно подписать того же его дружка покериста и то больше в плане пиара получат и денег гораздо меньше потратят.
Душ,ну хоть один раз напиши нормальный комментарий
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Очевидное невероятное
Ответ Real_v_dushe
Никто не предлагал 500 млн, это неправда. Предложение от 300 до 400 млн было и осталось, причём за 2 года, никто его не увеличивал. Меська был готов подписать всё ещё в рамках поездки в СА, но жена против. В отличии от него она алчностью не страдает.
Тебя свои же болельщики Эспаньола минусуют))
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Очевидное невероятное
Ответ Eden Hazard
если б абсолютно не интересовали, он бы не просил подождать, а отказался бы сразу, при первом предложении)
До свидания
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Однажды в Космосе
Ответ </c/>
легенда тот кто не выбирает между деньгами и спортом, а ищет более выгодную со спортивной зрения позицию, вот в плане Роналду к нему больше уважения, до последнего искал варианты в Европе, не сложилось поехал в СА...
Ахах роналду)))))))))😁
+5
-2
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Ришад Хайруллин
Месси вернётся в Барсу, как бы этого не хотели фанаты Кринжа
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kucerov664@gmail.com
Ответ Marcus-light
Что ж он поехал в ПСЖ после Барселоны? Из любви к башне что ли?
В интернете забей почему, уж если не разбираешься в ФФП
+4
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Eden Hazard
вынужденно? Семью в заложники шейхи взяли?
Футбол вообще смотрите???
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Oleg
Ответ Eden Hazard
Если прокатит, идеальное решение. Только будут ли ждать сауды, пока Месси потусит в Барсе?
Привезти ЧЕМПИОНА МИРА, который официально от ФИФА возглавляет тройку величайших - Месси, Пеле, Марадона, для арабов мечта.
Там такую маркетинговую кампанию можно раскрутить.
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breeze1989
Ответ moldfan
Если все так. То мне кажется идеальное решение, трансфер в Аль Хилаль, с арендой Барселоне. Так Барса может уйти от проблем с ограничениями Лиги. Аль Хилаль имеет понимание, что Месси точно приедет. Барса получает возможность красиво провести Лео. Но все эти слухи настолько хлипкие, что даже не знаю.
Сейчас они собираются купить игрока, только что выигравшего чемпионат мира и главного претендента на золотой мяч. То есть по факту хотят заманить в свою лигу лучшего игрока планеты.
А вот что будет через год - неизвестно. Поэтому и говорят, что с этим предложением уже могут и не вернуться.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Eden Hazard
если б абсолютно не интересовали, он бы не просил подождать, а отказался бы сразу, при первом предложении)
Он хочет в Барселону! Запомни это мальчик
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Хулио Тебенадо
Абсолютно правильное решение. Через год его никто не осудит, что он поедет в СА, ни болельщики Барсы, ни его хейтеры. Будет чуть меньше бабла? Да и х.. с ним, чай Месси не бедняк, один лярд состояния имеет, не обеднеет.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Кирилл Павлюченко
Комментарий удален пользователем
Ты далек от футбола
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Ришад Хайруллин
Ответ Real_v_dushe
Никто не предлагал 500 млн, это неправда. Предложение от 300 до 400 млн было и осталось, причём за 2 года, никто его не увеличивал. Меська был готов подписать всё ещё в рамках поездки в СА, но жена против. В отличии от него она алчностью не страдает.
не одну новость про Месси не пропускаешь, везде хочешь нагадить, но получается плохо ведь надо штаны снимать перед этим
+8
-6
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