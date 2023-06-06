Месси попросил «Аль-Хилаль» отложить трансфер до 2024 года (Goal)
Лионель Месси хочет повременить с переходом в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Goal, в понедельник представители аргентинского футболиста провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе в «Аль-Хилаль» до 2024 года.
Однако представители клуба были удивлены этой просьбой и сообщили, что их предложение в следующем году будет отличаться от сделки на сумму 500 миллионов евро в год, которая в настоящее время находится на рассмотрении.
Вчера отец Месси заявил, что Лионель хочет вернуться в «Барселону».
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А вот что будет через год - неизвестно. Поэтому и говорят, что с этим предложением уже могут и не вернуться.