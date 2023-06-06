Месси попросил «Аль-Хилаль» отложить трансфер до 2024 года (Goal)

Лионель Месси хочет повременить с переходом в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Goal, в понедельник представители аргентинского футболиста провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе в « » до 2024 года.

Однако представители клуба были удивлены этой просьбой и сообщили, что их предложение в следующем году будет отличаться от сделки на сумму 500 миллионов евро в год, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

Вчера отец заявил, что Лионель хочет вернуться в «Барселону».

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