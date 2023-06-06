«Ман Сити» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Реал» – 2-й, «Барса» – 3-я (Brand Finance)

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Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

На первое место вышел «Манчестер Сити», стоимость его бренда за год возросла на 13% – до 1,51 миллиарда евро. «Реал» потерял первую строчку впервые за 4 года – стоимость бренда мадридского клуба упала до 1,46 млрд евро. 

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом: 

1. «Манчестер Сити» – 1,51 млрд евро;

2. «Реал» – 1,46 млрд евро;

3. «Барселона» – 1,37 млрд евро;

4. «Манчестер Юнайтед» – 1,36 млрд евро;

5. «Ливерпуль» – 1,36 млрд евро;

6. «ПСЖ» – 1,13 млрд евро;

7. «Бавария» – 1,1 млрд евро;

8. «Арсенал» – 0,91 млрд евро;

9. «Тоттенхэм» – 0,9 млрд евро;

10. «Челси» – 0,86 млрд евро. 

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49 комментариев

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notfromrashka
Катарский мешок никогда не будет впереди Реала, МЮ, Барселоны, Баварии и Ливерпуля
+57
-14
+43
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Roman
Ответ notfromrashka
Катарский мешок никогда не будет впереди Реала, МЮ, Барселоны, Баварии и Ливерпуля
Уже впереди
+34
-14
+20
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Милан37
Бестрофейник ТТХ выше Челси с 2 ЛЧ и 6 АПЛ ну - ну 🤦‍♂️🤡 ...
+19
-5
+14
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Екн Лор
Конечно, Сити на первом месте, за них вся Каталония фанатеет
+14
-4
+10
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Владимир Самсонов
Ответ notfromrashka
Катарский мешок никогда не будет впереди Реала, МЮ, Барселоны, Баварии и Ливерпуля
В итоге, впереди мешок других арабов
+4
0
+4
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Милан37
Этого просто не может быть, у Реала в 10 раз больше фанатов в мире, а про авторитет я вообще даже не говорю 14 ЛЧ против 0 у Сити 🤭 ...
+12
-10
+2
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Милан37
Я ещё понимаю если стоимость клуба + игроков + стадион + база тогда ещё может быть сравнялись бы, но не стоимость же бренд а, то есть имени в мире футбола ! бред полный этот бренд ☝️🤦‍♂️🤡 ...
+3
-1
+2
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АРХАТ
Ответ Милан37
Бестрофейник ТТХ выше Челси с 2 ЛЧ и 6 АПЛ ну - ну 🤦‍♂️🤡 ...
За Тот миллионы евреев топят)
+2
0
+2
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Dm Kznts
Ответ Sergey Kuznetsov
чивоо! а можно уточнить кому принадлежит эта консалтинговая компания, которая составила данный список?
шейху мансуру 🤣
+2
0
+2
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Игорь Ерин
Дожили ... Эх. Месси - " лучший футболист мира " , МС - самый дорогой бренд ... А ведь были когда-то времена, были же люди ...
+1
0
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Бронислав Каминский
Почему чилси не на 12 месте?
+5
-4
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arspurs9
Очень странная и непонятная новость. Что подразумевается здесь под "стоимостью бренда", какие пункты входят в сумму, какие нет, за какой это промежуток времени и тд.
Чисто чушь какая-то.
+1
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Temp LC
Ответ Амин Чич
с сотнями нарушений!?)))) Был бы это условный Партизан, уже бы забанили на 5 лет
был бы это условный ювентус, уже после первого нарушения 15 очков с чемпионата сняли бы
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Exyxea
Ответ Амин Чич
болелы Сити это бывшие болелы МЮ! Как только арабы плюнут на Сити, Фаны вернутся к красным
Болелы Сити это болелы Барселоны. Больше болельщиков у Сити нет. Уйдёт Пеп - будут за сити болеть полтора рудокопа
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Sergey Kuznetsov
Ответ АРХАТ
За Тот миллионы евреев топят)
если отталкиваться от вашей логики, то за Челси должны миллиард пенсионеров топить)
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notfromrashka
Ответ Sergey Kuznetsov
Ман Сити Эмиратский мешок, а так всё по делу, вроде)
Блин точно, ну короче мешок из Персидского залива
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Sergey Kuznetsov
Ответ notfromrashka
Катарский мешок никогда не будет впереди Реала, МЮ, Барселоны, Баварии и Ливерпуля
Ман Сити Эмиратский мешок, а так всё по делу, вроде)
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fayzi7878
Ответ Екн Лор
Конечно, Сити на первом месте, за них вся Каталония фанатеет
А за кого фанатеют мадрид?
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Милан37
Я живу в Минске, ходил на Реал, Милан, Барселону, Баварию, Челси, на стадион когда они играли с БАТЭ Гончаренко, и не видел что-то там ни одного фана ТТХ потому что их там нет как и самого ТТХ в Еврокубках ! ☝️🤦‍♂️ ...
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5hxrb7mywu
Бренд 😂😂😂
Без нефтяных долларов это просто пшик а не клуб
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алексей любовь
Юнайтед до сих пор в десятке это смех
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llolishe
300 лямовый Холланд заставил в Норвегии кого-то далекого от футбола болеть за шейхевик
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Пётр Приморский
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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Кашшай Чакырович
Что чакыро кашшаевское недоразумение делает на втором месте ,когда нет игры , ни совести и чести ,остаются лишь цацки принесенные судьями ,на это одноклеточные и молятся ,после выноса этого бехребетного тела 4-0 )))
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<~Inter~>
Ответ Милан37
Бестрофейник ТТХ выше Челси с 2 ЛЧ и 6 АПЛ ну - ну 🤦‍♂️🤡 ...
Так это стоимость бренда. Тот же Тоттенхэм в разы популярнее в Азии благодаря Сону, а это огромный рынок. Челси же как большинство клубов европейский продукт, так как у них нет игроков способных продвигать клуб на дальних рынках
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