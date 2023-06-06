«Ман Сити» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Реал» – 2-й, «Барса» – 3-я (Brand Finance)
Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
На первое место вышел «Манчестер Сити», стоимость его бренда за год возросла на 13% – до 1,51 миллиарда евро. «Реал» потерял первую строчку впервые за 4 года – стоимость бренда мадридского клуба упала до 1,46 млрд евро.
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» – 1,51 млрд евро;
2. «Реал» – 1,46 млрд евро;
3. «Барселона» – 1,37 млрд евро;
4. «Манчестер Юнайтед» – 1,36 млрд евро;
5. «Ливерпуль» – 1,36 млрд евро;
6. «ПСЖ» – 1,13 млрд евро;
7. «Бавария» – 1,1 млрд евро;
8. «Арсенал» – 0,91 млрд евро;
9. «Тоттенхэм» – 0,9 млрд евро;
10. «Челси» – 0,86 млрд евро.
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