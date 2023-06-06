«Барса» считает, что сможет подписать Месси в ближайшие недели, если Лео подождет с решением. Трансфер Гюндогана тогда будет заморожен

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Барселоне» требуется время, чтобы оформить трансфер Лионеля Месси.

Каталонский клуб заинтересован в подписании аргентинского футболиста. Сообщалось, что Месси хочет определиться со своим будущим в течение ближайших дней. 

В «Барсе» считают, что если Лионель подождет с решением, то в ближайшие недели клуб сможет оформить его трансфер, пишет инсайдер Тони Хуанмарти.

Если Месси вернется в клуб, то трансфер Илкая Гюндогана будет заморожен, но не отменен. 

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25 комментариев

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Амин Чич
Ответ Hella black
По хорошему надо и Лёню возвращать и Илкая подписать. И чем раньше,тем лучше. Полная предсезонка и погнали крушить Европу
Крушители Европы))))
каждый год одна и та же песня)
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Ярик01
В ближайшие недели ) А потом опять 1 июля, извини - не шмогла, ищи себе другой клуб.
+9
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falkao2013
Гюндоган сейчас в такой форме,что Сити,вероятнее всего,продлит с ним контракт. Барселоне же для начала надо избавиться от ненужных тренеру игроков.
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Ignazio DE Alter
Ответ Имя Фамилия
Барса считает, что сможет подписать меси если он подождёт до 2-го сентября.
а дальше уже Шуфутинский какой-нибудь разрулит
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blaugrano
Ответ Hella black
По хорошему надо и Лёню возвращать и Илкая подписать. И чем раньше,тем лучше. Полная предсезонка и погнали крушить Европу
По-хорошему, надо от неликвида удачно избавиться. Эта задача посложнее.
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AnMe
Илкай нужен в первую очередь
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dm2244
Реконструкция стадиона тоже будет заморожена
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falkao2013
Ответ TravenS
Сколько уже говорили, что у перехода Гюндогана не спортивные причины. Его семья хочет жить в Милане или Барселоне, а не пасмурном Манчестере
Пару лишних миллионов по новому контракту изменят ситуацию по пасмурности.
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NottinghamForest79
ждём
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Karl0709
Честно говоря уже утомила эта эпопея с Месси.
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Hella black
Ответ Амин Чич
Барселона по определенным причинам в свое время отпустила Месси и, что бы реабилитироваться перед болельщиками пояснила, что судьба клуба важнее чем отдельно взятый игрок! Теперь мы видим, что готова пойти на риск ради одного игрока, хоть это и Месси
Что тебя не устраивает Амин ?
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Ilya Petrov
Ответ Амин Чич
Барселона по определенным причинам в свое время отпустила Месси и, что бы реабилитироваться перед болельщиками пояснила, что судьба клуба важнее чем отдельно взятый игрок! Теперь мы видим, что готова пойти на риск ради одного игрока, хоть это и Месси
Действительно? Всё так было? Ну ладно ладно, буду знать, лол
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Real_v_dushe
Ответ Hella black
По хорошему надо и Лёню возвращать и Илкая подписать. И чем раньше,тем лучше. Полная предсезонка и погнали крушить Европу
Крушителка давно сломалась со времён, как Штарк с Эвребе и Айтекиным на пенсию ушли.
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Амин Чич
Ответ Hella black
А что не так Чича ?
Себе задай вопрос, "крушитель Европы" ))))
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falkao2013
Bild пишет,что Илкай хочет играть за Барселону
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Руслан И
Гюндогана сейчас не отдадут, можно даже не смотреть
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Hella black
По хорошему надо и Лёню возвращать и Илкая подписать. И чем раньше,тем лучше. Полная предсезонка и погнали крушить Европу
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