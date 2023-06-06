«Барса» считает, что сможет подписать Месси в ближайшие недели, если Лео подождет с решением. Трансфер Гюндогана тогда будет заморожен

«Барселоне» требуется время, чтобы оформить трансфер Лионеля Месси.

Каталонский клуб заинтересован в подписании аргентинского футболиста. Сообщалось, что Месси хочет определиться со своим будущим в течение ближайших дней.

В «Барсе» считают, что если подождет с решением, то в ближайшие недели клуб сможет оформить его трансфер, пишет инсайдер Тони Хуанмарти.

Если Месси вернется в клуб, то трансфер будет заморожен, но не отменен.

Лапорта попросил отца Месси дать «Барселоне» время. Президент уверен, что сможет подписать Лео

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы