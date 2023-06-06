«Барса» считает, что сможет подписать Месси в ближайшие недели, если Лео подождет с решением. Трансфер Гюндогана тогда будет заморожен
«Барселоне» требуется время, чтобы оформить трансфер Лионеля Месси.
Каталонский клуб заинтересован в подписании аргентинского футболиста. Сообщалось, что Месси хочет определиться со своим будущим в течение ближайших дней.
В «Барсе» считают, что если Лионель подождет с решением, то в ближайшие недели клуб сможет оформить его трансфер, пишет инсайдер Тони Хуанмарти.
Если Месси вернется в клуб, то трансфер Илкая Гюндогана будет заморожен, но не отменен.
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