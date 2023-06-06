«Реал» обратился в «Вильярреал» по поводу трансфера Чуквуэзе. Вингера могут продать за 40 млн евро

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

«Реал» интересуется Сэмюэлом Чуквуэзе.

Мадридский клуб продолжает варианты укрепления атаки. Главными целями клуба остаются Харри Кейн и Кай Хавертц, но «Мадрид» не планирует ограничиваться их трансферами. «Сливочные» связались с «Вильярреалом», чтобы поинтересоваться о возможности трансфера Чуквуэзе.

Контракт 24-летнего вингера действует до 2024 года. В нем указана сумму отступных – 80 миллионов евро. Однако «Вильярреал» может продать игрока дешевле, учитывая возможный уход Чуквуэзе свободным агентом. Этим летом сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. 

В сезоне-2022/23 нигериец провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подронбую статистику Чуквуэзе можно найти здесь

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Хороший игрок на правый фланг, потрепал он Реал не так давно)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asad Nizamov
А это будет топ трансфер учитывая что чистого ПФА нету
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Было бы идеально заполучить его, мог бы стать шикарной заменой ушедшему Асенсио.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Явно нужна альтернатива Родриго. Для конкуренции и подмены.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Было бы неплохо. Для глубины состава.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий