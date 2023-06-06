«Реал» обратился в «Вильярреал» по поводу трансфера Чуквуэзе. Вингера могут продать за 40 млн евро

«Реал» интересуется Сэмюэлом Чуквуэзе.

Мадридский клуб продолжает варианты укрепления атаки. Главными целями клуба остаются Харри Кейн и Кай Хавертц, но « » не планирует ограничиваться их трансферами. «Сливочные» связались с « », чтобы поинтересоваться о возможности трансфера .

Контракт 24-летнего вингера действует до 2024 года. В нем указана сумму отступных – 80 миллионов евро. Однако «Вильярреал» может продать игрока дешевле, учитывая возможный уход Чуквуэзе свободным агентом. Этим летом сумма трансфера может составить 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 нигериец провел 37 матчей в рамках , отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подронбую статистику Чуквуэзе можно найти здесь.

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