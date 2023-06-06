Екатерина Бивол: «Мы разошлись с Димой два месяца назад. Отпустила мужа, не стала удерживать»

Жена Дмитрия Бивола призналась, что рассталась с боксером два месяца назад.

«Мы разошлись с Димой два месяца назад, но эмоционально даже четыре месяца.

Отпустила мужа, не стала удерживать. Это мой самый смелый поступок в жизни.

Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что все плохо. Меня это спасло.

Кто меня обеспечивает? Я думаю не секрет, что все нажитое в браке делится пополам.

Мне не грустно без Димы. К чему мне привыкать? Я всегда минимум полгода была одна, а за последний год мы не виделись 10 месяцев, я очень привыкла к одиночеству. Грущу моментами, но думала, что будет хуже. Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. Удивлена собой.

Я сама не понимаю, как все произошло. Не было какой-то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я даже не вспомню, потому что повод был незначительный. Просто какой-то бред, но может есть еще что-то... Я прожила классные 16 лет, очень сложные, но и успешные при этом, с любимым человеком. Мне ничего не жаль. Я благодарна судьбе.

Моя реакция, если он женится? Никакая. Дай Бог счастья ему. Я и сама, скорее всего, выйду замуж.

Хотела бы отдать детей в бокс? Никогда», – рассказала в соцсетях Екатерина Бивол.

Жена Дмитрия Бивола восхитилась природой Алматы: «Лучше гор – только горы»

Менеджер Бивола – о Канело: «Когда вы слышали, чтобы проигравший просил реванш на тех же условиях? Это абсурд»