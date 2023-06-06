Екатерина Бивол: «Мы разошлись с Димой два месяца назад. Отпустила мужа, не стала удерживать»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Жена Дмитрия Бивола призналась, что рассталась с боксером два месяца назад.

«Мы разошлись с Димой два месяца назад, но эмоционально даже четыре месяца.

Отпустила мужа, не стала удерживать. Это мой самый смелый поступок в жизни.

Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что все плохо. Меня это спасло.

Кто меня обеспечивает? Я думаю не секрет, что все нажитое в браке делится пополам.

Мне не грустно без Димы. К чему мне привыкать? Я всегда минимум полгода была одна, а за последний год мы не виделись 10 месяцев, я очень привыкла к одиночеству. Грущу моментами, но думала, что будет хуже. Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. Удивлена собой.

Я сама не понимаю, как все произошло. Не было какой-то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я даже не вспомню, потому что повод был незначительный. Просто какой-то бред, но может есть еще что-то... Я прожила классные 16 лет, очень сложные, но и успешные при этом, с любимым человеком. Мне ничего не жаль. Я благодарна судьбе.

Моя реакция, если он женится? Никакая. Дай Бог счастья ему. Я и сама, скорее всего, выйду замуж.

Хотела бы отдать детей в бокс? Никогда», – рассказала в соцсетях Екатерина Бивол.

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33 комментария

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banchik1
Жиза. Но молодец за спокойные, достойные слова. Удачи обоим из них в дальнейших отношениях.
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+22
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RikkiQuaresma
Ответ Непристойное предложение
"я и сама, скорее всего, выйду замуж")
А ведь должна в монастырь пойти!
+12
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Ipswich
Ответ Адекватник
Пошла к психологу за индульгенцией :) Так это и работает нынче.... Тем более пишет - повод незначительный, не было особо ничего такого. Понятно, много лет вместе, где-то что-то накопилось, усталость какая-то. Если уж пошла к психологу, то психолог должен помочь сохранить брак, а не выписывать индульгенцию на его разрушение. Не нравится мне все это...
Смотря, с каким запросом приходишь к психологу. Бывает, понимаешь, что отношения уже закончились, а выйти из них не получается.
+9
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Бене Гессерит
Ответ banchik1
Жиза. Но молодец за спокойные, достойные слова. Удачи обоим из них в дальнейших отношениях.
Тоже с Биволом расстался?
+13
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Dj Dale
в последней фразе все причины и кроются
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Воскресенец
Ответ Адекватник
Пошла к психологу за индульгенцией :) Так это и работает нынче.... Тем более пишет - повод незначительный, не было особо ничего такого. Понятно, много лет вместе, где-то что-то накопилось, усталость какая-то. Если уж пошла к психологу, то психолог должен помочь сохранить брак, а не выписывать индульгенцию на его разрушение. Не нравится мне все это...
Моя жена мне изменила и пошла к психологу. Психолог не долго думая, сказал что она завяла в браке. Психолог говорит ровно то что ты хочешь услышать. Сейчас нужно делить детей, квартиру. Это кроме того что я в шоке нахожусь. Для меня семья святое, я все делал. А она ходит счастливая. Говорит готова для новых отношений. Короче хлебнул я, и ещё хлебаю. Здесь по описанию похоже
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Pikachu Pikachu
Ответ Георгий Большаков
Sports.ru пропагандирует разводы?
Да у нас Президент пропагандирует разводы личным примером
+7
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RikkiQuaresma
Ответ nata shima
Если бы на законадательном уровне сделать так что бы при разводе, то на кого написано имущество не имеет права делиться,то разводов было бы в миллионы раз больше. А так бабы сидят на лотерейных билетах и только и думают,как сделать так,что бы в разводе был виноват мужчина...
Человечество уже придумало инструмент для этого. Называется «брачный договор».
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johnydorian
Видел ее на совместных видео с Биволом, выглядит очень адекватной и разумной женщиной, совсем не похожа на карикатурную "жену спортсмена".

Надеюсь, помирятся. А если нет - счастья обоим, с виду они очень приятные люди
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Yoursistersboyfriend
В общем братцы, рассказываю реальную историю. Я снимал квартиру у Дмитрия Бивола в Питере 3 года назад, не зная при этом что мой арендодатель чемпионат мира по боксу. Человек очень скромный, но вот его жена (теперь уже бывшая) - это просто жесть. Таких понтов я никогда не видел, типичный случай когда дама случайно оказывается при богатом муже и начинает вести себя как **** За те пару встреч что мы провели (подписывая договор и т.д.) уже сразу было отчетливо видно что люди кардинально разные по темпераменту. В общем рад что разошлись)
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Dr. J 24
Ответ Непристойное предложение
"я и сама, скорее всего, выйду замуж")
а что не так? ей что в монастырь уйти?
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Непристойное предложение
Ответ Бене Гессерит
Тоже с Биволом расстался?
с женой Бивола
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notfromrashka
Судя по всему, именно спорт разрушил семью Бивола … серьёзная жертва, ради поясов, надеюсь на результатах Дмитрия это не скажется
+2
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Варвар27
Ну не верю я ей
Прожила 16 лет с любимым человеком,а по лёгкости того как она говорит, ощущение что зуб удалила,который 16 лет назад вставила
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IrbIS
поздно скинул, можно было и пораньше до гонорара от боя с рыжим
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ne ravnodushen
Мудрые слова. Достойно.
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Адекватник
Пошла к психологу за индульгенцией :) Так это и работает нынче.... Тем более пишет - повод незначительный, не было особо ничего такого. Понятно, много лет вместе, где-то что-то накопилось, усталость какая-то. Если уж пошла к психологу, то психолог должен помочь сохранить брак, а не выписывать индульгенцию на его разрушение. Не нравится мне все это...
+9
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Непристойное предложение
Ответ RikkiQuaresma
А ведь должна в монастырь пойти!
нет, но говорить так сразу после развода-забавно)
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Анатолий Дегтярёв
Ответ RikkiQuaresma
Человечество уже придумало инструмент для этого. Называется «брачный договор».
Который в РФ не имеет никакой силы, если интересы одной из сторон ущемлены)
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Valerianych
Ответ Воскресенец
Моя жена мне изменила и пошла к психологу. Психолог не долго думая, сказал что она завяла в браке. Психолог говорит ровно то что ты хочешь услышать. Сейчас нужно делить детей, квартиру. Это кроме того что я в шоке нахожусь. Для меня семья святое, я все делал. А она ходит счастливая. Говорит готова для новых отношений. Короче хлебнул я, и ещё хлебаю. Здесь по описанию похоже
Силы тебе! Побольше оптимизма, все что не происходит, все к лучшему!
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Tpy6kaMerlina
Строго говоря, мне кажется нет ничего хуже для женщины, чем быть женой успешного спортсмена-профессионала. При условии того, что она верна и любит мужа
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pulyalke
ахахахахах уже замуж собралась
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notfromrashka
Судя по всему, именно спорт разрушил семью Бивола … серьёзная жертва, ради поясов, надеюсь на результатах Дмитрия это не скажется
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notfromrashka
Судя по всему, именно спорт разрушил семью Бивола … серьёзная жертва, ради поясов, надеюсь на результатах Дмитрия это не скажется
+1
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