Эррера о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Я удивлен, но они платят за абонементы и имеют право. Лео – лучший из тех, кого я видел»
Андер Эррера назвал Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.
Бывший футболист «ПСЖ» также высказался о том, что фанаты парижского клуба освистывают аргентинца.
«Я был удивлен, что они его освистывают. Но, в конце концов, люди, которые свистят, платят за абонементы и имеют на это право.
Я провел с ним [Месси] год, и он лучший из тех, кого я видел в своей жизни – как игрок, как человек, то, как он ведет себя каждый день. Я восхищался им раньше, а теперь восхищаюсь им еще больше», – сказал полузащитник «Атлетика» в интервью ESPN.
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Хорошо что Лео покинул этот парижский колхоз с отбитым с ультрасом.
Тот же Мбаппе исчез в играх против Баварии, Неймар лежит в лазарете, Верратти ошибся...
по гол+пас он второй в команде.
по средней оценки по сезону - у многих вычислительных ресурсов, он лучший в ПСЖ.
Ну свистят только ему! думаю тебе нужно поискать другие глупые причины
Но там хотя бы Диего выиграл матч в Италии.
А тут французы просто по факту обиделись. Может их задело поведение Мартинеза и других аргентинцев. Все таки у французов нездоровый культ личности Мбаппе.
Но нет же, долбанутым нужен козел отпущения.
Ну а винить игрока в одном не забитом пенальти и говорить что это стало причиной вылета по итогу 2-х матчей - нужно быть балбесом полным.
Про 7игроков основного состава - ещё одна жалкая отмазка, небось и Бензема сюда включил, который со всеми поругался, хорошая обстановочка)) но это их проблемы.
Тебе в жизни чего-то не додарили, что тебя так коротнуло?😂
Месси свои последние силы собрал на зовоевание величайшего трофея в истории спорта - ФИФА ЧМ.
Там у него была бешенная мотивация, он выдал Марадону и стал Чемпионом Мира.
Даже в 35 он способен делать за сезон 36 + 26 по гол/пас ибо он Месси.
Тем не менее, считать что игрока в 35 лет берут под ЛЧ это надо быть психически больным, еще и потому что взяв одного игрока, даже на пике карьеры, выиграть какой то турнир невозможно, нужна команда.
Кстати, раньше они свистели Неймару, до этого Мбаппе. Это такая публика, дебилоидная, им нужно кого-то ненавидеть.