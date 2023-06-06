Эррера о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Я удивлен, но они платят за абонементы и имеют право. Лео – лучший из тех, кого я видел»

Андер Эррера назвал Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.

Бывший футболист « » также высказался о том, что фанаты парижского клуба освистывают аргентинца.

«Я был удивлен, что они его освистывают. Но, в конце концов, люди, которые свистят, платят за абонементы и имеют на это право.

Я провел с ним [ ] год, и он лучший из тех, кого я видел в своей жизни – как игрок, как человек, то, как он ведет себя каждый день. Я восхищался им раньше, а теперь восхищаюсь им еще больше», – сказал полузащитник « » в интервью ESPN.

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