Эррера о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Я удивлен, но они платят за абонементы и имеют право. Лео – лучший из тех, кого я видел»

Теги ПСЖ Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Андер Эррера Футбол

Андер Эррера назвал Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел.

Бывший футболист «ПСЖ» также высказался о том, что фанаты парижского клуба освистывают аргентинца. 

«Я был удивлен, что они его освистывают. Но, в конце концов, люди, которые свистят, платят за абонементы и имеют на это право. 

Я провел с ним [Месси] год, и он лучший из тех, кого я видел в своей жизни – как игрок, как человек, то, как он ведет себя каждый день. Я восхищался им раньше, а теперь восхищаюсь им еще больше», – сказал полузащитник «Атлетика» в интервью ESPN.

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57 комментариев

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Роналду плачет
Свистят так как Месси отобрал у них Кубок Мира.
Хорошо что Лео покинул этот парижский колхоз с отбитым с ультрасом.
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Роналду плачет
Ответ nik name
свистят так, как от него ожидали большего, а в ЛЧ ничего не показал и был пешеходом)
А кто из ПСЖ хоть что-то показал в ЛЧ?)
Тот же Мбаппе исчез в играх против Баварии, Неймар лежит в лазарете, Верратти ошибся...
+22
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Егор Крид58
Ответ RealJon
эти защитники Месси претворяется как будто не знают что Месси болт положил на ПСЖ. вот и фаны злятся. и в ответ, и фанаты болт положили на Месси и кто он вообще такой и тут не причем за какой клуб Месси играл, хот это будет Лудогорец, фаны имеют права
как ты определил?
по гол+пас он второй в команде.
по средней оценки по сезону - у многих вычислительных ресурсов, он лучший в ПСЖ.
Ну свистят только ему! думаю тебе нужно поискать другие глупые причины
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nik name
Ответ Роналду плачет
Свистят так как Месси отобрал у них Кубок Мира. Хорошо что Лео покинул этот парижский колхоз с отбитым с ультрасом.
свистят так, как от него ожидали большего, а в ЛЧ ничего не показал и был пешеходом)
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Hong Kil
На своих негров можно же свистеть? Это только за свист в адрес чужих негров абонементов, свободы и денег лишают.
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London.is.blue
У Марадоны тоже начались проблемы после выигранного матча против итальянцев на ЧМ.

Но там хотя бы Диего выиграл матч в Италии.

А тут французы просто по факту обиделись. Может их задело поведение Мартинеза и других аргентинцев. Все таки у французов нездоровый культ личности Мбаппе.
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Caterina
Ответ distress of ignorance
Мбаппе с Реалом себя хорошо показал
Поэтому год спустя ему не свистят, хотя его в Мюнхене с лупой не найти было.
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Caterina
Ответ nik name
свистят так, как от него ожидали большего, а в ЛЧ ничего не показал и был пешеходом)
Так в ЛЧ никто ничего не показал, так свистите всем! В первую очередь, Мбаппе - он центр проекта, и у него самая большая зарплата.
Но нет же, долбанутым нужен козел отпущения.
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Азиз
Ответ Youzhny23
а что-то кроме чемпионата написать можете ? чё не пишешь, он персонально принес вылеты два года подряд из лиги чемпионов, ради которой его подписывали. принес вылет с кубка Франции ничего не сделав ,а стата он забил 2 Клермону и отдал 3 голевые с Сошо, оставь себе . за такие бабки , он должен иметь 100+100
А чего тогда Мбаппе не имеет 200+200 учитывая его зп?
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Alexandr Turner
Ответ Роналду плачет
А кто из ПСЖ хоть что-то показал в ЛЧ?) Тот же Мбаппе исчез в играх против Баварии, Неймар лежит в лазарете, Верратти ошибся...
ты не понимаешь, это другое)
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Oleg
Ответ Джанлука Нальюка
Какая разница, что показали другие. Опять этот перевод стрелок. Месси подписали на огромные деньги и думали, что выиграют ЛЧ. А он трусцой бегал по полю и не дал результата, в тоже время за Аргентину он рвал и метал.
Если кто то думает что 35 летнего игрока на излете карьеры подписывают что бы взять ЛЧ, то ему в психдиспансер.
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stoudemire
Ответ Арман Досжанов
Как объяснить фанатам Месси что на кубок Мира всем насрать. Болели ПСЖ требовали достойную игру с характером от команды, а не быть пешеходом и не забить пенальти в плей офф против Реал Мадрида
Месси был пешеходом задолго до перехода в ПСЖ, если болелы парижан и ты этого не понимали - то это говорит о умственных и аналитических способностях. Ждали 15 км пробега от 35 летнего аргентинца? пффффф. Это умный игрок, его козыри это интеллект на поле, он его и показывал, моменты создавал.
Ну а винить игрока в одном не забитом пенальти и говорить что это стало причиной вылета по итогу 2-х матчей - нужно быть балбесом полным.
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
Откуда же месифанам знать, что пенали бывают не только судейские) Ну конечно после Эвребе-то непривычно видеть как дают пеналь за игру рукой.
Ну дал и дал, но вам всё равно не угодил, отмазы сами себя не придумают.
Про 7игроков основного состава - ещё одна жалкая отмазка, небось и Бензема сюда включил, который со всеми поругался, хорошая обстановочка)) но это их проблемы.
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Имя Фамилия
Ответ Александр Северный
если бы Рамос и сборная Испании была на месте Аргентины, то свистели бы ему. поверь.
Чёто никто не свистит Ренато Саншешу за финал Евро, к Фонте и Моутиньо тоже относились нейтрально, одному бедному меси начали мстить за ЧМ ещё за полгода до этого ЧМ 😁🤡
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project dealer
Ответ Youzhny23
а Мбаппе дарили 7 зм ? чтоб от него что-то требовать такое ?
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Тебе в жизни чего-то не додарили, что тебя так коротнуло?😂
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
Французы без 7 игроков стартового состава напихали трёшку аргам с их заряженным судьёй, и только в лотерее по пенальти арги отскочили. Да прямо налицо тутальное превосходство индейцев по игре в футбол, Мбаппе, который забил им 5 голов за 2 матча просто в шоке с такого уровня 🤣
Напихали трешку из которых две пенки, с заряженным аргами судьей. Лечитесь.
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Чёто никто не свистит Ренато Саншешу за финал Евро, к Фонте и Моутиньо тоже относились нейтрально, одному бедному меси начали мстить за ЧМ ещё за полгода до этого ЧМ 😁🤡
смешно, финал евро был 7 лет назад - после этого был еще один финал
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Рамос чемпион мира и дважды чемпион Европы, но он пашет за клуб и поэтому болельщики его уважают даже несмотря на историю противостояний с реалом и то, что он лечился полгода, получая солидную зп.
Тут есть еще один момент. Их любимчик Мбапито говорил, что в ЮА футбол не так развит, как в Европе. А тут сборная из ЮА не позволяет Французам выиграть второй подряд ЧМ и войти в историю. А Лео капитан и лидер этой сборной.
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carlitosway
Ответ Александр Северный
будет конечно эпично, если Месси играя за Барселону в ЛЧ на Парк де Пренс заставит их свистеть в другое место:))
месси в лч максимум может позорно слиться) если перейдет в барсу то будет очередное унижения уже какое по счету там целая коллекция уже начиная от слива роме 3-0 заканчивая легендарными 8-2 от баварии)
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Джанлука Нальюка
Ответ Роналду плачет
А кто из ПСЖ хоть что-то показал в ЛЧ?) Тот же Мбаппе исчез в играх против Баварии, Неймар лежит в лазарете, Верратти ошибся...
Какая разница, что показали другие. Опять этот перевод стрелок. Месси подписали на огромные деньги и думали, что выиграют ЛЧ. А он трусцой бегал по полю и не дал результата, в тоже время за Аргентину он рвал и метал.
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нелюбитель футбола
Пусть теперь хлопают "экитикам"... Всё логично .. А Месси то в шоколаде.. Он ещё вернётся и поулыбается вам... На Ballon d’Or.. Хе..😄..
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Oleg
Ответ Джанлука Нальюка
Так вы уже определитесь , он на излете карьеры, или в самом соку и лучший в мире. А то в комментах его возвеличивают, но как только указываешь на отсутствие игры и результата в ЛЧ, он сразу становится на излете карьеры. И подписывали его в 33 если что
А сам то как думаешь в 35 лет игрок на пике или все таки на закате?)))

Месси свои последние силы собрал на зовоевание величайшего трофея в истории спорта - ФИФА ЧМ.
Там у него была бешенная мотивация, он выдал Марадону и стал Чемпионом Мира.
Даже в 35 он способен делать за сезон 36 + 26 по гол/пас ибо он Месси.
Тем не менее, считать что игрока в 35 лет берут под ЛЧ это надо быть психически больным, еще и потому что взяв одного игрока, даже на пике карьеры, выиграть какой то турнир невозможно, нужна команда.
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Adam Almurzaev
Ответ Caterina
Так в ЛЧ никто ничего не показал, так свистите всем! В первую очередь, Мбаппе - он центр проекта, и у него самая большая зарплата. Но нет же, долбанутым нужен козел отпущения.
В Лч Рамос был хорош, и по статистике тоже. Так что кто-то все же проявил себя когда вся команда закинула лося.
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barcelonistas
Ответ nik name
свистят так, как от него ожидали большего, а в ЛЧ ничего не показал и был пешеходом)
Хейтеры сами того не осознавая признают величие Месси. В ЛЧ за ПСЖ играли самые дорогие суперзвезды мира, но их не освистывают, ведь они НЕ МЕССИ...) Который в 35 лет должен был самолично притащить команду к победе. От других таких ожиданий нет)
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Caterina
Ответ Adam Almurzaev
В Лч Рамос был хорош, и по статистике тоже. Так что кто-то все же проявил себя когда вся команда закинула лося.
Согласна. Но свистят только Месси.
Кстати, раньше они свистели Неймару, до этого Мбаппе. Это такая публика, дебилоидная, им нужно кого-то ненавидеть.
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