Карим Бензема: «У «Аль-Иттихада» удивительная история и большие амбиции. Тут хорошая лига, и присутствие Роналду показывает, что она растет»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема дал первый комментарий после перехода в «Аль-Иттихад».

«Рад познакомиться с новой лигой в другой стране. У «Аль-Иттихада» удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться.

Мне посчастливилось добиться удивительных успехов в своей карьере, добиться всего в Испании и Европе. Чувствую, что пришло время для нового вызова и нового проекта. Посещая Саудовскую Аравию, я всякий раз чувствовал тепло и любовь со стороны болельщиков и жителей. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами и возможности помочь вывести этот удивительный клуб и футбол Саудовской Аравии на новый уровень.

Я сделаю все для того, чтобы завоевывать трофеи, забивать голы, показывать свое мастерство, радовать фанатов, клуб, президента.

Это хороший чемпионат, где выступает много хороших игроков. Криштиану Роналду уже здесь – мой друг, который показывает, что лига Саудовской Аравии начинает развиваться до следующего уровня. Я здесь для того, чтобы побеждать, как это было в Европе», – сказал форвард.

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66 комментариев

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Kemal Gul
Интересно, знал ли Карим хотя бы название этой команды с удивительной историей пару месяцев назад?)
+104
-6
+98
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Cruel Snake
Ответ Bartez1986
а чем удивительна история Аль-Иттихада? в хоккей раньше играли?
200 мультов за 2 сезона готовы заплатить. Разве не удивительно?!
+59
-2
+57
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utsh44psmr
🤣😂🤣
+31
-6
+25
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Bartez1986
а чем удивительна история Аль-Иттихада? в хоккей раньше играли?
+18
-2
+16
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Cruel Snake
Говоря откровенно, туда едут только за 💵 💵 💵 💵 💵 но на прямую так не скажешь
+18
-4
+14
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angliiskiilion
Ответ Kemal Gul
Интересно, знал ли Карим хотя бы название этой команды с удивительной историей пару месяцев назад?)
случайно узнал про этот клуб у своего агента неделю назад и пошёл гуглить, чё за фрукт такой
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Aleksandr dekepel
Ответ ruslan_khaibulov
лицемеры обладатели ЗМ из Реала
если бы тебе дали 100 лямов за год, хочешь сказать ты бы так не говорил, и в чем его лицемерия, футбол работа ему платят все по честному разве нет?
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Sergeev55
Это этика профессионального футболиста - хвалить клуб, в который перешёл!!!
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thtscrz
Ответ Экспертное мнение
Я знал, Аль-Иттихад играл на Клубном ЧМ в 2005 году, название запомнилось, но кто бы мог подумать, что тогда праймовый Бензема рвущий за Лион окажется в этом клубе
Праймовый 18летний Бензема?)
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angliiskiilion
Ответ Лимит Лимитович
Будет интересно посмотреть на их матч с Роналду в следующем сезоне)
Бензема по старой памяти выдаст пару ассистов на Роналду, который забьёт и в ворота соперника, и в свои, чтоб никого не обидеть, в итоге победит дружба
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Экспертное мнение
Ответ thtscrz
Праймовый 18летний Бензема?)
Любая версия Бенза из Лиона сильнее реаловской)
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angliiskiilion
и все такие пошли изучать историю Аль-Иттихада в википедии
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rigobersong
Ответ Ansu Fati
То есть ты считаешь, что праймовый Бензема был в Лионе?))
Просто у людей память как у рыбок, Бензема может был не праймовой версией себя, но его трансфер был таким же по статусу как и трансфер Холанда прошлым летом:) Т.е. Бензема был молодой звездой, который играл в ПО ЛЧ с Лионом, бился там на равных с МЮ, стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, побеждал с Лионом в чемпионате и его хотели купить многие клубы. В результате за 30 взял реал, что по тем временам приличная сумма за молодого игрока, в те годы Чемпион Мира и один из лучших нападающих планеты Давид Вилья 40 стоил например:)) Я это к тому, что Бензема всегда был сильным игроком, приходил в ранге звезды в Реал, а не как тут сейчас начали говорить, что был ноунеймом, но вдруг в реале заиграл и удивляются, так говорят школьники типа аригами, которых тогда еще даже в проекте не было у родителей:)) Настоящие тру как дядя Риго прекрасно помнят и те времена, и как Виейра играл в Милане, а Анри в Ювентусе:))
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svft
ох уж эти новые вызовы, всегда новее новых
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AlexOlenev
Чемпионат Саудовской Аравии конвертирует Золотые Мячи в деньги, вскором там будут играть все обладатели ЗМ за последние 15 лет, так-то !
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FilinMD
Ответ Cruel Snake
Говоря откровенно, туда едут только за 💵 💵 💵 💵 💵 но на прямую так не скажешь
На его месте все говорили бы то же самое
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Mbest77
Вы ржете, а теперь Саудовская Лига единственная где играют два обладателя Золотого Мяча …
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Антимосковский
Ответ Владимир Апилат
интересно, знаешь другое, что в вашей стране полезных ископаемых, не меньше, чем в Саудовской Аравии и денег с них вы получаете не меньше, но почему-то они могут пригласить Роналду за 500, Бензема за 200 и поднять уровень узнаваемости своей лиги во всем мире, а у вас как-то по другому получается.
людей у нас в 4 раза больше живет, да и кормим прихлебателей всяких всю историю, тут бы и правда поучились у арабов.
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Alex the brave
Просто скажи что закончил с футболом. Зачем людям лить эту пургу?
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Velirpa
наконец-то Каримчик дома.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Kemal Gul
Интересно, знал ли Карим хотя бы название этой команды с удивительной историей пару месяцев назад?)
Ну за такой контракт надо было это сказать, это обыденность, Кринж типа того говорил)
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гилберт
Реаль Итиихад.
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Новый Орлеан
Ответ Danckoi tabak
Думаешь теперь перейдет в другую? Казахстан или Монголия
Бруней.
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Кокич
Шутки шутками, а этому клубу уже 95 лет.
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Lucky Luciano
Канте подъезжает , Романо сообщил
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