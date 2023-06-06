Карим Бензема: «У «Аль-Иттихада» удивительная история и большие амбиции. Тут хорошая лига, и присутствие Роналду показывает, что она растет»

Карим Бензема дал первый комментарий после перехода в «Аль-Иттихад».

«Рад познакомиться с новой лигой в другой стране. У « » удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться.

Мне посчастливилось добиться удивительных успехов в своей карьере, добиться всего в Испании и Европе. Чувствую, что пришло время для нового вызова и нового проекта. Посещая Саудовскую Аравию, я всякий раз чувствовал тепло и любовь со стороны болельщиков и жителей. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами и возможности помочь вывести этот удивительный клуб и футбол Саудовской Аравии на новый уровень.

Я сделаю все для того, чтобы завоевывать трофеи, забивать голы, показывать свое мастерство, радовать фанатов, клуб, президента.

Это хороший чемпионат, где выступает много хороших игроков. уже здесь – мой друг, который показывает, что лига Саудовской Аравии начинает развиваться до следующего уровня. Я здесь для того, чтобы побеждать, как это было в Европе», – сказал форвард.

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