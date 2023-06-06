«Филадельфия» получила трех игроков и три драфт-пика в сделке по переходу Проворова в «Коламбус»

Теги переходы Филадельфия Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Кевин Коннотон Иван Проворов Кэл Петерсен Хельге Гранс Хэйден Ходжсон Хоккей

Подтвержден переход Ивана Проворова в «Коламбус».

«Коламбус», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес» официально сообщили о проведении трехстороннего обмена.

Итоги обмена выглядят следующим образом:

«Коламбус» получил:

Защитник Иван Проворов;

«Филадельфия» получила:

Вратарь Кэл Петерсен;

Защитник Шон Уолкер;

Защитник Хельге Гранс;

Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 (22-й номер, от «Коламбуса», полученный от «Лос-Анджелеса» в сделке по переходу Владислава Гаврикова);

Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 (от «Лос-Анджелеса»);

Условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2024 или 2025 году (от «Коламбуса»);

«Лос-Анджелес» получил:

Записал в свою платежную ведомость 30 процентов зарплаты Ивана Проворова;

Защитник Кевин Коннотон;

Нападающий Хэйден Ходжсон.

24 комментария

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Bartez1986
на Проворова бы хотелось в контендере посмотреть. Коламбус вряд ли вариант. с другой стороны, в НХЛ хрен поймёшь, кто контендер)
+14
0
+14
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Красно-Белый
Ответ Константин Михайлович
я правильно понял Коламбус отдал потенциально первый выбор на драфте где есть шанс получить Бедарда?
Нет, 22 общий выбор который они выменяли у Кингс в марте за Гавра и Корпи
+11
0
+11
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Иван Павлов
Ответ Макс Голубев
А в чем плюс Лос Анджелесу от этого?
Они освободили 5.6 млн в платёжке, скинув Уокера и Питерсена, и получили возможность переподписать Гаврикова на эти деньги
+7
0
+7
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Красно-Белый
Вот как выглядит трейд пошагово

«Филадельфия» обменивает Ивана Проворова и Хейдена Ходжсона в «Лос-Анджелес» в обмен на Келвина Петерсена , Шона Уокера , Хельге Гранса и выбор «Кингз» во втором раунде 2024 года.

«Коламбус» приобретает Кевина Коннаутона из «Филадельфии» в обмен на выбор в первом раунде 2023 года (22-е место в общем зачете) и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 или 2025 года.

Коламбус приобретает Проворова из Лос-Анджелеса в обмен на Коннаутона
+5
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+5
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Джорджио Че
Ответ Константин Михайлович
я правильно понял Коламбус отдал потенциально первый выбор на драфте где есть шанс получить Бедарда?
Первый выбор у Чикаго
+5
0
+5
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NARTMEN
Очень жаль, но господин Проворов свой талант не реализовал и на 50%, по крайней мере на уровне ощущений. Очень надеюсь, что в Коламбусе все-таки дорастет до топа.
+6
-2
+4
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Вадим Скорин
Недавно был опубликован список от Daily Faceoff с первоочередными обменами по их мнению. Кузнецов в списке 5 - й, Проворов 18-й, Кевин Хэйс из "Филадельфии" вообще 3 - й. 18 - й из списка уже в другом клубе, предположения и прогнозы прикольная штука.
+3
0
+3
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Stillinger
Защитник Кевин Коннотон в ЛА вместе с нападающим Хэйденом Ходжсоном. Поправьте.
+2
0
+2
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Джорджио Че
Ответ Константин Михайлович
там жеребьёвка же есть
уже была
+2
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+2
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Константин Михайлович
Ответ Красно-Белый
Нет, 22 общий выбор который они выменяли у Кингс в марте за Гавра и Корпи
понятно
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Макс Голубев
А в чем плюс Лос Анджелесу от этого?
Скинулт Петерсена
+2
0
+2
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rjrjy
Петерсен пару лет назад мог стать основным в ЛА, но потом сдулся и в нынешнем своём состоянии вряд ли сильно поможет "Лётчикам" даже в случае прогресса. Уолкер - защитник для третьей пары с двумя полноценными сезонами в НХЛ. В минувшем чемпионате получал менее 15 минут игрового времени в среднем за матч. Гранс - домосед из АХЛ, который в перспективе тоже может заиграть где-нибудь в третьей паре (у него когда-то в молодёжной и юниорской сборной Швеции была неплохая связка с другим проспектом "Филадельфии" Эмилем Андре). В итоге основная компенсация за Проворова - просто три пика, что, наверное, выглядит неплохо, но довольно рискованно. Ну а "Короли", получается, скинули часть контракта Петерсена и пик второго раунда за двух АХЛ-овцев. Они могут позволить себе отдать пару выборов на драфте, но тут надо знать их дальнейшие планы, чтобы как-то однозначно оценивать эти действия.
+1
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Макс Голубев
А в чем плюс Лос Анджелесу от этого?
+1
-1
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Константин Михайлович
Ответ Джорджио Че
Первый выбор у Чикаго
там жеребьёвка же есть
+1
-1
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Никита Вратарь
Ответ Константин Михайлович
там жеребьёвка же есть
она была уже
0
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Константин Михайлович
Ответ Никита Вратарь
она была уже
пропустил новость об этом
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Cbj Fan
Ответ Константин Михайлович
я правильно понял Коламбус отдал потенциально первый выбор на драфте где есть шанс получить Бедарда?
Только это #22 а у нас ещё #3.
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Jeff Lebowski
Ответ Cbj Fan
Только это #22 а у нас ещё #3.
Прилетает Мотя в Коламбус, а на парковке аэропорта его встречает Ваня с жарящейся на грилле кукурузой.
0
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