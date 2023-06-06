«Филадельфия» получила трех игроков и три драфт-пика в сделке по переходу Проворова в «Коламбус»
Подтвержден переход Ивана Проворова в «Коламбус».
«Коламбус», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес» официально сообщили о проведении трехстороннего обмена.
Итоги обмена выглядят следующим образом:
«Коламбус» получил:
Защитник Иван Проворов;
«Филадельфия» получила:
Вратарь Кэл Петерсен;
Защитник Шон Уолкер;
Защитник Хельге Гранс;
Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 (22-й номер, от «Коламбуса», полученный от «Лос-Анджелеса» в сделке по переходу Владислава Гаврикова);
Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 (от «Лос-Анджелеса»);
Условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2024 или 2025 году (от «Коламбуса»);
«Лос-Анджелес» получил:
Записал в свою платежную ведомость 30 процентов зарплаты Ивана Проворова;
Защитник Кевин Коннотон;
Нападающий Хэйден Ходжсон.
«Филадельфия» обменивает Ивана Проворова и Хейдена Ходжсона в «Лос-Анджелес» в обмен на Келвина Петерсена , Шона Уокера , Хельге Гранса и выбор «Кингз» во втором раунде 2024 года.
«Коламбус» приобретает Кевина Коннаутона из «Филадельфии» в обмен на выбор в первом раунде 2023 года (22-е место в общем зачете) и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 или 2025 года.
Коламбус приобретает Проворова из Лос-Анджелеса в обмен на Коннаутона