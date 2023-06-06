«Филадельфия» получила трех игроков и три драфт-пика в сделке по переходу Проворова в «Коламбус»

Подтвержден переход Ивана Проворова в «Коламбус».

«Коламбус», « » и «Лос-Анджелес» официально сообщили о проведении трехстороннего обмена.

Итоги обмена выглядят следующим образом:

« » получил:

Защитник Иван Проворов;

« » получила:

Вратарь Кэл Петерсен;

Защитник Шон Уолкер;

Защитник Хельге Гранс;

Выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 (22-й номер, от «Коламбуса», полученный от «Лос-Анджелеса» в сделке по переходу Владислава Гаврикова);

Выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 (от «Лос-Анджелеса»);

Условный выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2024 или 2025 году (от « »);

« » получил:

Записал в свою платежную ведомость 30 процентов зарплаты Ивана Проворова;

Защитник Кевин Коннотон;

Нападающий Хэйден Ходжсон.