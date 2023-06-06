Тебас выложил фото Переса и Лапорты после выхода «Ювентуса» из Суперлиги: «Последний пусть выключит свет»
Хавьер Тебас пошутил над основателями Суперлиги Европы после отказа «Ювентуса» от проекта.
Как сегодня стало известно, туринцы уведомили «Реал» и «Барселону» о том, что не будут принимать участие в создании турнира.
Глава Ла Лиги выложил снимок, на котором запечатлены президент «Реала» Флорентино Перес, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также Бернд Райхарт – генеральный директор A22 Sports, компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.
«Последний пусть закроет дверь и выключит свет», – написал Тебас.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Пред тем, как на ночь лечь,
Хозяйка жарить принялась,
Варить, тушить и печь.
Стояла осень на дворе,
И ветер дул сырой.
Старик старухе говорит:
- Старуха, дверь закрой!
- Мне только дверь и закрывать.
Другого дела нет.
По мне - пускай она стоит
Открытой сотню лет!
Так без конца между собой
Вели супруги спор,
Пока супруг не предложил
Супруге уговор:
- Давай, старуха, помолчим.
А кто откроет рот
И первый вымолвит словцо,
Тот двери и запрёт! -
Проходит час, а ним другой.
Хозяева молчат.
Давно в печи погас огонь.
В углу часы стучат.
Вот бьют часы двенадцать раз,
А дверь не заперта.
Два незнакомца входят в дом,
А в доме темнота.
- А ну-ка, - гости говорят, -
Кто в домике живет? -
Молчат старуха и старик,
Воды набрали в рот.
Ночные гости из печи
Берут по пирогу,
И потроха, и петуха, -
Хозяйка - ни гугу.
Нашли табак у старика.
- Хороший табачок! -
Из бочки выпили пивка.
Хозяева - молчок.
Всё взяли гости, что могли,
И вышли за порог.
Идут двором и говорят:
- Сырой у них пирог!
А им вослед старуха: - Нет!
Пирог мой не сырой! -
Ей из угла старик в ответ:
- Старуха, дверь закрой!