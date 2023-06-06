Тебас выложил фото Переса и Лапорты после выхода «Ювентуса» из Суперлиги: «Последний пусть выключит свет»

Хавьер Тебас пошутил над основателями Суперлиги Европы после отказа «Ювентуса» от проекта.

Как сегодня стало известно, туринцы уведомили « » и «Барселону» о том, что не будут принимать участие в создании турнира.

Глава Ла Лиги выложил снимок, на котором запечатлены президент «Реала» , президент «Барселоны» , а также Бернд Райхарт – генеральный директор A22 Sports, компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта .

«Последний пусть закроет дверь и выключит свет», – написал .

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