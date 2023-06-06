Тебас выложил фото Переса и Лапорты после выхода «Ювентуса» из Суперлиги: «Последний пусть выключит свет»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Хавьер Тебас пошутил над основателями Суперлиги Европы после отказа «Ювентуса» от проекта.

Как сегодня стало известно, туринцы уведомили «Реал» и «Барселону» о том, что не будут принимать участие в создании турнира.

Глава Ла Лиги выложил снимок, на котором запечатлены президент «Реала» Флорентино Перес, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также Бернд Райхарт –  генеральный директор A22 Sports, компании, занимающейся поддержкой и развитием проекта Суперлиги.

«Последний пусть закроет дверь и выключит свет», – написал Тебас.

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21 комментарий

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Cruel Snake
Погасите кто нибудь его самого уже
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Los Galácticos
Перес останется сидеть один с включенным светом до самого конца :)
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Cruel Snake
Вот это глава Ла Лиги, из 10 новостей о нём, только 2 две где он говорит про то чем руководит. Так это Лига 1, АПЛ, суперлига, шейхи. И то как заходит речь об 🇪🇸 чемпионате, обязательно, где-то навредил или что испортил, кому то проблем создал. Работничек
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DolJun
Ответ rigobersong
Я тебе задал конкретный вопрос, а ты начал сразу сливаться:)) 👏👏👏
фк мемас слил 0-4 на моу камп) как тебе еще конкретнее ответить?)
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HI MARS
У тебя в лиге один клуб два десятилетия платил чиновнику из судейского комитета,а ты про суперлигу)
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DolJun
Ответ rigobersong
Напомни как последний раз Барселона и Реал сыграли с фк Мемасом?:)
помню как реал развалил фк мемас 4-0 незадолго до матча с челси в лиге чемпионов) или твоя память и это блокирует?)
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Nika13
у него с головой всё в порядке? мало того, что ла лига итак стремительно теряла популярность последние годы, так ещё сейчас за ней закрепился статус дистрибьютера расизма в футболе, а он в твиттере мемы про суперлигу выкладывает
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igls54
Уходя - гасите свет!
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crazy_elky
Зачем им выключать свет, если Тебасу еще полы потом мыть?
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Петросян: мой пиз*к
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Футбол, хоккей итд
Тебас в Контакте что-ли зарегенился?
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Станислав Л
Под праздник, под воскресный день,
Пред тем, как на ночь лечь,
Хозяйка жарить принялась,
Варить, тушить и печь.
Стояла осень на дворе,
И ветер дул сырой.
Старик старухе говорит:
- Старуха, дверь закрой!
- Мне только дверь и закрывать.
Другого дела нет.
По мне - пускай она стоит
Открытой сотню лет!
Так без конца между собой
Вели супруги спор,
Пока супруг не предложил
Супруге уговор:
- Давай, старуха, помолчим.
А кто откроет рот
И первый вымолвит словцо,
Тот двери и запрёт! -

Проходит час, а ним другой.
Хозяева молчат.
Давно в печи погас огонь.
В углу часы стучат.
Вот бьют часы двенадцать раз,
А дверь не заперта.
Два незнакомца входят в дом,
А в доме темнота.
- А ну-ка, - гости говорят, -
Кто в домике живет? -
Молчат старуха и старик,
Воды набрали в рот.
Ночные гости из печи
Берут по пирогу,
И потроха, и петуха, -
Хозяйка - ни гугу.
Нашли табак у старика.
- Хороший табачок! -
Из бочки выпили пивка.
Хозяева - молчок.
Всё взяли гости, что могли,
И вышли за порог.
Идут двором и говорят:
- Сырой у них пирог!
А им вослед старуха: - Нет!
Пирог мой не сырой! -
Ей из угла старик в ответ:
- Старуха, дверь закрой!
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VuNePonimaete
Самый отстойный президент за всю историю Ла Лиги. Ему бы в цирке выступать, а не вот это вот всё
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