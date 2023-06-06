Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»

Теги Ролан Гаррос WTA Александр Лукашенко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала фотографии с Александром Лукашенко, за которые ее критиковали в последнее время.

– Мы играли Кубок Федерации в Беларуси. Он ходил на матчи и фотографировался с нами после. Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило.

Я уже много раз говорила, что не поддерживаю [боевые действия]. Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию, знаете мой ответ.

Но я не хочу, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я просто 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела участвовать в политике, меня бы тут не было. Я не хочу заниматься политикой. Хочу просто быть теннисисткой.

– Вы до сих пор поддерживаете Александра Лукашенко?

– Я не поддерживаю [боевые действия], так что прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко, – сказала Соболенко на пресс-конференции после четвертьфинала «Ролан Гаррос».

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70 комментариев

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закрыт по беспределу
Ну прямо сейчас, вероятно, и сам Лукашенко не поддерживает военные действия.
+57
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+52
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encaro_one
Я не хочу заниматься политикой - так прям и говорила, когда "поддерживала" и даже после 2020 года?
+51
-14
+37
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Nikolay Stavrogin
"Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило."
Ага)
Те шикарные времена, когда уже в конце 90х под себя переписывалась конституция, пропадали бесследно оппозиционеры, вся семья была при должностях, а некоторые не могли приехать в Беларусь без риска присесть надолго или вообще "пропасть" из-за своей позиции по лукашенко и его политике)
Славное время было)
+39
-7
+32
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robson82
Ответ dimamak10
Как уже достали с этими вопросами. В январе мучали Рыбакину сейчас Арину
Да, ответить на вопрос сидя на пресс-конференции во Франции - адская мука.
+29
-4
+25
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Глеб Егоров
Ответ Павел Светлов
и себя самого!
как говорил классик: "У меня есть мнение, но я с ним категорически не согласен."
+21
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encaro_one
Ответ Fitz88
Лукашенко вроде не ведет боевые действия
Беларусь является участником агрессивной войны, согласно пункту f статьи 3 определение агрессии ООН.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
+31
-10
+21
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serginn
Играть захочешь - не так ракорячишься (с)
+20
-2
+18
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Vladiator88
Во Франции не поддерживаю, в Беларуси - поддерживаю
+18
-3
+15
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IrbIS
прямо сейчас - не поддерживаю, а вот как выйду из этой комнаты пыток - там уже посмотрим
+23
-9
+14
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Павел Светлов
Ответ закрыт по беспределу
Ну прямо сейчас, вероятно, и сам Лукашенко не поддерживает военные действия.
и себя самого!
+13
-1
+12
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Criptonit
А раньше значит поддерживала, все мы знаем Аринка, не пытайся юлить тут
+15
-7
+8
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Pink Animals
честно говоря, меня удивило, что она, молодая беларуска, представитель молодого поколения, что должно смотреть только вперёд, поддержала его в 2020 во время протестов. ладно еще старики и пенсионеры из эпохи СССР его никак не отпускают, но она-то зачем. заставляли наверное многих тогда писать эти письма. говорили даже, что за спортсменов выдавали себя уборщицы, менты, местные чиновники, и все кому не лень, поголовно писали эти письма под угрозой увольнения или чего похуже, и так набрали эти якобы "голоса 300 спортсменов". иначе просто странно. молодой, продвинутый менталитет, ведь и за границей Арина не раз побывала и много чего повидала, но опять же голосующий за Луку - это как очередное возвращение назад к эпохе Сталина или Хрущева, практически. куда-то в далекие сороковые-пятидесятые. не сопостовляется как-то Арина и НКВД у меня. не из того времени она человек.
+10
-3
+7
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Vitto
Ответ Fitz88
Где в статье 3 боевые действия?
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
+6
0
+6
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Nikolay Stavrogin
Ответ Нина Верных
она еще не родилась даже тогда.
Это все происходит на протяжении последних 25 лет
+7
-2
+5
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Stas Salesov
Лука лично одобрял эту формулировку для пресс-конференции, как пить дать
+7
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Леди Гаага
"Тогда в... Беларуси ничего не происходило".... Как и тогда,когда пришла на новогоднее поздравления от Лукашенко?
Арина всегда была лицемеркой. Тут даже никто ей речь не написал нормальной
+4
-1
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Нина Верных
Ответ Nikolay Stavrogin
"Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило." Ага) Те шикарные времена, когда уже в конце 90х под себя переписывалась конституция, пропадали бесследно оппозиционеры, вся семья была при должностях, а некоторые не могли приехать в Беларусь без риска присесть надолго или вообще "пропасть" из-за своей позиции по лукашенко и его политике) Славное время было)
она еще не родилась даже тогда.
+5
-2
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vxcvrgfdf
Ответ Леди Гаага
Информация в открытом доступе
что на согласовании присуствовал?
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Водяра
Ответ Nikolay Stavrogin
"Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило." Ага) Те шикарные времена, когда уже в конце 90х под себя переписывалась конституция, пропадали бесследно оппозиционеры, вся семья была при должностях, а некоторые не могли приехать в Беларусь без риска присесть надолго или вообще "пропасть" из-за своей позиции по лукашенко и его политике) Славное время было)
От куда этому полумужику бьющему по мячам об этот знать?
+4
-2
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Russ Ivan
Коллаборация - она такая, зад всё время подгорает...
+5
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Stas Salesov
Ответ Aryna Lapko
Лука, прям офигел) интересно, что он скажет)
Не ведись, это согласовано, реакции не будет) Авторитет же его не подорван, в его легитимности или способах подавления волнений внутри страны не усомнилась, все ок. А тут он ее поддержал типа "все понимают, что я подневольный здесь, так что давай кинь западным журналистам кость, раз им так неймется, только уточни, что не поддерживаешь исключительно сейчас"
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vxcvrgfdf
Ответ Nomen Meum
Беларусь не ведёт никаких военных действий, окститесь. Прекрасная, достойная страна, возможно, лучшая в мире (я не оттуда).
в глазах европейской общественности еще как ведет. мало того, ведут ее все, кто принадлежит национальности
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DMBS
Ответ vxcvrgfdf
ты бы задался вопросом, зачем это на главную повесили
видимо потому, что Соболенко вторая ракетка мира и безусловно самая известная в мире действующая спортсменка с постсоветского пространства
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bullFrog
Ответ unknownman
А почему она раньше не должна была поддерживать Лукашенко? Белоруссия классная страна была, а в период ковида - ещё и самая свободная.
Хз, до ковида Белоруссия не дожила. А Беларусь, да, свободная была))) Вирусы не видно же как летают, значит их нет
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Gaiar
Ответ Что с рылом?
Комментарий удален модератором
Кстати да. Спортс, где же новость?
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