Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»
Арина Соболенко прокомментировала фотографии с Александром Лукашенко, за которые ее критиковали в последнее время.
– Мы играли Кубок Федерации в Беларуси. Он ходил на матчи и фотографировался с нами после. Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило.
Я уже много раз говорила, что не поддерживаю [боевые действия]. Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию, знаете мой ответ.
Но я не хочу, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я просто 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела участвовать в политике, меня бы тут не было. Я не хочу заниматься политикой. Хочу просто быть теннисисткой.
– Вы до сих пор поддерживаете Александра Лукашенко?
– Я не поддерживаю [боевые действия], так что прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко, – сказала Соболенко на пресс-конференции после четвертьфинала «Ролан Гаррос».
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Ага)
Те шикарные времена, когда уже в конце 90х под себя переписывалась конституция, пропадали бесследно оппозиционеры, вся семья была при должностях, а некоторые не могли приехать в Беларусь без риска присесть надолго или вообще "пропасть" из-за своей позиции по лукашенко и его политике)
Славное время было)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
Арина всегда была лицемеркой. Тут даже никто ей речь не написал нормальной