Арина Соболенко: «Прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко»

прокомментировала фотографии с , за которые ее критиковали в последнее время.

– Мы играли Кубок Федерации в Беларуси. Он ходил на матчи и фотографировался с нами после. Тогда в Беларуси, Украине и России ничего плохого не происходило.

Я уже много раз говорила, что не поддерживаю [боевые действия]. Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию, знаете мой ответ.

Но я не хочу, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я просто 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела участвовать в политике, меня бы тут не было. Я не хочу заниматься политикой. Хочу просто быть теннисисткой.

– Вы до сих пор поддерживаете Александра Лукашенко?

– Я не поддерживаю [боевые действия], так что прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко, – сказала Соболенко на пресс-конференции после четвертьфинала « ».

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