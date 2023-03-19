Поражение «Спартака», камбэк «Локо», шоу-турнир фигуристов и Загитова в образе Мэрилин Монро, хет-трик Холанда, очередной финал Медведева, победа СКА и другие новости утра

1. «Спартак» проиграл в Мир РПЛ впервые с сентября – «Оренбургу» (0:2). Москвичи пропустили 2 гола за 6 минут, один из них – после удара пяткой с лету.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Краснодара» – 3:2. У Дзюбы в этом матче гол и ассист, Артем забил 4 мяча в 3 матчах за «Локо» в чемпионате. Жаль, что вживую этот матч видели чуть больше трех тысяч человек.

«Сочи» Курбана Бердыева разгромно проиграл второй тур подряд, на этот раз «Факелу» (0:3). Для воронежцев это лишь вторая победа в сезоне. «Урал» проиграл впервые за 17 матчей – «Динамо» (0:1).

2. Алексей Ягудин выиграл турнир фигуристов по шоу-программам «Русский вызов», Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я, Загитова – 9-я, Валиева – 10-я.

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро и повторила эпизод с задранным платьем (а потом передала привет «доброжелателям»), Камила Валиева представила номер в образе шаманки, Евгения Медведева – программу с отсылкой к Олимпиаде-2018 под вокал певицы Mia Boyka.

Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий. Голосование началось еще до их выступления.

3. «Ман Сити» разнес «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии – 6:0. Холанд оформил 6-й хет-трик за сезон (и Гвардиола снова его заменил!), теперь у него 42 гола в сезоне.

В чемпионате Англии «Челси» упустил победу над «Эвертоном», пропустив на 89-й – 2:2. «Тоттенхэм» обыгрывал «Саутгемптон» со счетом 3:1, но пропустил два гола в концовке – 3:3. Все результаты тура – тут.

4. СКА обыграл «Торпедо» (5:4) во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина и повел в ней 2-0. «Ак Барс» победил «Адмирал» (2:1) и также ведет в серии 2-0. Зинэтула Билялетдинов одержал рекордную 80-ю победу в плей-офф КХЛ среди тренеров.

5. Даниил Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафу и вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллс. Это 4-й подряд финал для россиянина, он вернется в топ-5 рейтинга.

6. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» (6:0), Шестеркин сыграл на ноль, Панарин сделал дубль, у Тарасенко 1+1. «Тампа» справилась с «Монреалем», Сергачев и Кучеров набрали по 0+2, Гурьянов опять забил. «Флорида» обыграла «Нью-Джерси», Бобровский отразил 33 броска из 35. Все результаты дня – здесь.

7. UFC 286. Леон Эдвардс победил Камару Усмана и защитил титул в полусреднем весе, Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи. Все результаты вечера – здесь.

8. НБА. «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» нанес поражение «Денверу» и другие результаты.

9. Йоханнес Бо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене и обновил рекорд по количеству побед за сезон – 18.

У женщин Жюлия Симон выиграла общий зачет Кубка мира в сезоне-2022/23, Доротея Вирер – 2-я.

10. «Милан» проиграл «Удинезе» на выезде в 27-м туре Серии А – 1:3. Результат для «россонери» немного скрасил Златан Ибрагимович – великий швед стал самым возрастным автором гола в истории лиги, забив в 41 год и 166 дней. Остальные результаты дня в Италии – здесь.

11. Первый за год гол Роналду со штрафного помог «Аль-Насру» обыграть «Абху» – 2:1. Криштиану забил впервые за 4 матча, у него 9 голов за 8 игр в лиге Саудовской Аравии. В конце игры португалец великодушно отдал пенальти одноклубнику Талиске, за что тренер «Аль-Насра» назвал его великим.

12. Перес выиграл поул по итогам квалификации к Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й (Фернандо стартует с первого ряда во 2-й раз за последние 10 лет, «Астон Мартин» – впервые с 1959 года). Ферстаппен стал 15-м из-за технических проблем.

13. «Боруссия» разнесла «Кельн» (6:1) в 25-м туре Бундеслиги. Великий Марко Ройс сделал дубль и установил рекорд «Дортмунда» по голам – 161. Все результаты дня в чемпионате Германии – здесь.

14. Сергей Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России по лыжным гонкам, Терентьев – 2-й, Большунов – 3-й.

15. Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут.

16. НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов. Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал допустить россиян к соревнованиям.

17. Папу Гомес попросил ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы попасть в состав Аргентины на ЧМ-2022, заявил журналист Гонсало Кардосо. За это его вывели из состава сборной на предстоящие матчи.

18. Гринвуд планирует жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании. Пара ждет ребенка.

Цитаты дня.

Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Жулин о Fan ID: «Его придумали для хулиганов. Фанаты зря уперлись. Уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все! Я получил за 2 минуты»

«По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них». Норвежский журналист Сальтведт о россиянах

Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»

Хави о деле Негрейры: «Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения»

Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»

Форвард «Оренбурга» Воробьев: «В Европу сейчас не стоит ехать хотя бы ради безопасности. Могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с флагом»

Алина Загитова: «Считаю, что каждый из нас должен попробовать в жизни практически все»

«Заменил Холанда, чтобы он не побил рекорд Месси в Кубке Англии». Гвардиола о хет-трике Эрлинга

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