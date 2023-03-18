UFC 286: Эдвардс – Усман, Гейджи – Физиев и другие бои

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Роман Долидзе Рафаэль Физиев Марвин Веттори Мухаммад Мокаев Усман - Эдвардс UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

В ночь на 19 марта состоится турнир UFC 286.

В главном событии состоится чемпионский бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

В соглавном бое встретятся легковесы Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев.

Главные бои ивента:

Леон Эдвардс (20-3) – Камару Усман (20-2)

Джастин Гейджи (23-4) – Рафаэль Физиев (12-1)

Гуннар Нельсон (18-5-1) – Брайан Барберена (18-9)

Дженнифер Майя (20-9-1) – Кейси О’Нилл (9-0)

Марвин Веттори (18-6-1) – Роман Долидзе (12-1)

Мухаммад Мокаев (9-0) – Жафел Фильо (14-2)

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 00:00. Трансляция – на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

Взвешивание UFC 286: Эдвардс и Усман показали одинаковые цифры

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне

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2 комментария

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Interista1985
Ответ oka79410
Ждем новость про бойца UFC Джеффа Молина
а что сним?
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oka79410
Ждем новость про бойца UFC Джеффа Молина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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