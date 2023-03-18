UFC 286: Эдвардс – Усман, Гейджи – Физиев и другие бои

В ночь на 19 марта состоится турнир UFC 286.

В главном событии состоится чемпионский бой в полусреднем весе между и .

В соглавном бое встретятся легковесы и .

Главные бои ивента:

Леон Эдвардс (20-3) – Камару Усман (20-2)

Джастин Гейджи (23-4) – Рафаэль Физиев (12-1)

Гуннар Нельсон (18-5-1) – Брайан Барберена (18-9)

Дженнифер Майя (20-9-1) – Кейси О’Нилл (9-0)

Марвин Веттори (18-6-1) – Роман Долидзе (12-1)

Мухаммад Мокаев (9-0) – Жафел Фильо (14-2)

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 00:00. Трансляция – на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

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