Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 99 очков в 70 играх

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Монреалем», у него 99 очков в сезоне.

Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:3). 

В 70 играх сезона у него 99 (27+72) очков. Кучеров по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 134 очка в 70 играх) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 104 в 68). 

Сегодня Кучеров (19:13, 1:56 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю. 

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