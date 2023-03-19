Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 99 очков в 70 играх

сделал 2 передачи в матче с « », у него 99 очков в сезоне.

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Канадиенс» (5:3).

В 70 играх сезона у него 99 (27+72) очков. Кучеров по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 134 очка в 70 играх) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 104 в 68).

Сегодня Кучеров (19:13, 1:56 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю.