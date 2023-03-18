Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал допустить россиян к соревнованиям
Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) призвал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.
Об этом сообщила пресс-служба ОСА по итогам первого дня форума спортсменов в Бангкоке. Мероприятие проходило с участием главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эммы Терхо и генерального директора ОСА Хусейна Аль-Муссалама.
«Спортсмены полностью поддерживают автономию олимпийского движения на основе базовых принципов олимпизма – без какой‑либо дискриминации по признаку национальности, вероисповедания, этнической принадлежности.
В связи с этим участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны наказываться за действия своих властей. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям, включая Азиатские игры, без какой‑либо дискриминации.
Что касается участия российских и белорусских спортсменов, то они должны вернуться на международные соревнования с четкими условиями, среди которых: отсутствие государственных должностных лиц из России и Беларуси (на соревнованиях – Sports.ru), участие спортсменов исключительно в нейтральном статусе – без флага или национальной символики, полное соблюдение всех антидопинговых правил и положений, справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе», – говорится в заявлении ОСА.
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Если их квоты будут затронуты, то будут ли дальше азиаты так настаивать на допуске ? Что-то есть сомнения в этом)
Собственно, и в политике, и в экономике азиаты ведут себя в сложившейся ситуации ровно так же прагматично. Можем на выгодных для себя условиях вести дела с РФ, которой все равно теперь деваться некуда - ведем и зарабатываем, будет ущерб от вторичных санкций - ну ее нафиг эту Россию.
Но спортсмены должны выступать, и должны выступать со своим флагом.
Ситуация нелегкая со всех сторон.
Потому что никакого нейтрального статуса сейчас быть не может.
А лишение нашей сборной символики-это не поддержка.