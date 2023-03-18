Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал допустить россиян к соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Хусейн Аль-Мусаллам Эмма Терхо Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) призвал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

Об этом сообщила пресс-служба ОСА по итогам первого дня форума спортсменов в Бангкоке. Мероприятие проходило с участием главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эммы Терхо и генерального директора ОСА Хусейна Аль-Муссалама.

«Спортсмены полностью поддерживают автономию олимпийского движения на основе базовых принципов олимпизма – без какой‑либо дискриминации по признаку национальности, вероисповедания, этнической принадлежности.

В связи с этим участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны наказываться за действия своих властей. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям, включая Азиатские игры, без какой‑либо дискриминации.

Что касается участия российских и белорусских спортсменов, то они должны вернуться на международные соревнования с четкими условиями, среди которых: отсутствие государственных должностных лиц из России и Беларуси (на соревнованиях – Sports.ru), участие спортсменов исключительно в нейтральном статусе – без флага или национальной символики, полное соблюдение всех антидопинговых правил и положений, справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе», – говорится в заявлении ОСА.

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27 комментариев

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OlegLawyer
Это прорыв или рывок ?
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Katerina Sunny
Ответ Грустный Тролль
Возникает логичный вопрос Если их квоты будут затронуты, то будут ли дальше азиаты так настаивать на допуске ? Что-то есть сомнения в этом)
Они не настаивают, они предлагают как альтернативный вариант, если на европейские соревнования до сих пор допуска нет. Но и свои квоты естественно отдавать не хотят.
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Грустный Тролль
Так а где победа то ? Кучу условий выдвигают каких-то. Очень много воды
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Грустный Тролль
Ответ Katerina Sunny
А кто увеличит квоты азиатскому региону?
Возникает логичный вопрос
Если их квоты будут затронуты, то будут ли дальше азиаты так настаивать на допуске ? Что-то есть сомнения в этом)
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Лакс
Ответ Katerina Sunny
Что они имеют ввиду: "справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе"?
это по поводу добывания олимпийских квот и отбора на ОИ
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BananaMama
Ответ Мыкола
Начали хорошо, а закончили бредом про отсутствие символики, флага и гимна
Губа там не треснет, а? Может азиатам еще вам свои путевки отдать просто так? Радуйтесь, что хоть что-то предлагают
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BananaMama
Ответ Max9999
"справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе" ах вы ж хитрые жопы.
Для кого-то открытие, что азиаты предлагают такие идеи не по доброте душевной, что спать не могут, как же Россия без Олимпиады, давайте им свои квоты отдадим - а рассчитывая что-то за это получить, как минимум, не в ущерб своим интересам?

Собственно, и в политике, и в экономике азиаты ведут себя в сложившейся ситуации ровно так же прагматично. Можем на выгодных для себя условиях вести дела с РФ, которой все равно теперь деваться некуда - ведем и зарабатываем, будет ущерб от вторичных санкций - ну ее нафиг эту Россию.
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Просто так!
Ответ Katerina Sunny
По сути никакой конкретики. Точнее они за нейтральный статус без чиновников, но не против присутствия на их отборочных соревнованиях россиян, но их квоты трогать нельзя.
Так и есть похоже.
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Katerina Sunny
Ответ Просто так!
Да всё это на воде вилами писано. Просто высказали пожелание. Ситуация нелегкая со всех сторон.
По сути никакой конкретики. Точнее они за нейтральный статус без чиновников, но не против присутствия на их отборочных соревнованиях россиян, но их квоты трогать нельзя.
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garovatat
мда... риторика пошла более агрессивная, унизительная и уже с явным тематическим душком.... вот тебе и квалификация... "спортсмены не должны наказываться за действия своих властей... отсутствие государственных должностных лиц, без флага, национальных символов и т.д." Любой спортсмен - это человек, гражданин своей страны, от которой он не может отделиться, а если отделяется - это уже гражданин какой-то другой страны... И потом что это за странное требование справедливости по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе?? Разве справедливость оценивания кого бы то ни было - это не априори? Или для азиатских спортсменов требуется особая справедливость, выраженная в плановом доминировании?
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Gregari
А как быть с командными видами спорта? Как будет называться команда?
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Alexander Prokofyev
Ответ Iuliia Timofeyeva
КНДР?
Да, есть такая страна..
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murzzzzzilka
Полностью поддерживаю недопуск чиновников.
Но спортсмены должны выступать, и должны выступать со своим флагом.
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Vasily Ivanov
Ждем российских спортсменов , согласившихся без флага,герба и гимна требовать потом от государства миллионы , ордена и мерседесы.....
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Alexander Prokofyev
Первый абзац написали КНДР с Ираном Второй - Япония с Южной Кореей
КНДР?
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Vasily Ivanov
Ответ Katerina Sunny
Что они имеют ввиду: "справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе"?
Гандикап в 20 баллов , 5 минут , и 5 шайб соответственно в фигурке , лыжах и хоккее....
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Просто так!
Ответ Katerina Sunny
А кто увеличит квоты азиатскому региону?
Да всё это на воде вилами писано. Просто высказали пожелание.
Ситуация нелегкая со всех сторон.
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Katerina Sunny
Ответ Просто так!
Видимо, предполагается, что российские атлеты будут отбираться на ОИ в азиатском регионе. Чтобы квоты и места азиатов при этом не отобрали.
А кто увеличит квоты азиатскому региону?
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AERN
даже азиаты нас уже под нейтральным хотят видеть. Вот вам и друзья, а этот китаец который собрался в Москву дать ему пинка.
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maripous
Ну, короче: и олимпийский совет Азии не поддержал, а тоже послал российских спортсменов.
Потому что никакого нейтрального статуса сейчас быть не может.
А лишение нашей сборной символики-это не поддержка.
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Просто так!
Ответ Katerina Sunny
Что они имеют ввиду: "справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе"?
Видимо, предполагается, что российские атлеты будут отбираться на ОИ в азиатском регионе. Чтобы квоты и места азиатов при этом не отобрали.
+4
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Max9999
"справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе" ах вы ж хитрые жопы.
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EuhenioV
Ответ Alexander Prokofyev
Первый абзац написали КНДР с Ираном Второй - Япония с Южной Кореей
Красиво +.
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Katerina Sunny
Что они имеют ввиду: "справедливость по отношению к азиатским спортсменам на любом квалификационном этапе"?
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EuhenioV
Ответ Мыкола
Начали хорошо, а закончили бредом про отсутствие символики, флага и гимна
Согласен.Лучше уж никак,чем так.👍
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