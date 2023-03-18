Евгения Медведева представила шоу-программу с отсылкой к Олимпиаде-2018. Она выступила под вокал певицы Mia Boyka

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на турнире шоу-программ в Москве.

Номер начался с отсылки к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где фигуристка завоевала серебро. На фоне звучал фрагмент комментария Татьяны Тарасовой.

Далее Медведева выступила под вокал певицы Mia Boyka.

Скриншоты из трансляции Первого канала:

37 комментариев

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Jane Earlosofical
номер - рукалицо.
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Arty K.
Называть ЭТО вокалом?..
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Arti22
Вокал певицы нифига себе.. Это та которая про пикачу пела?
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Caerly
Отвратительное.
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Sportsfan
Очень красивый номер, что за комментарии злые
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Люблю Женьку
Катание по кругу. Весь смак номера в вокале.
Зачем педалировать ситуацию пятилетней давности? "Я была против", но Авербух ничего саеженького придумать не мог? Опять идею у ТШТ перехватил, те с капюшоном весь сезон Валиеву катать страдания заставили. Здесь тоже страдания по тому "что ты заслужила" якобы 🤔 🙄
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Акселек давай
Лучше бы Женя просто показала свое красивое катание без кринжа ввиде вставок с Олимпиады (как у Валиевой) и жуткой певички.
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Светлана Бузуева
Классный номер! А поддержка зала ❤️
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STAVRsSC
не хватило фантазии. Решили подстроиться под номер-трагедию Валиевой. Получилось посредственно. Всё-таки свербит у Медведевой до сих пор проигрыш на ОИ.
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N-fox
Сам номер слабоват. Никакой, на мой взгляд. Не поклонница Жени, но она талантливая, можно было что-то более цепляющее придумать. А здесь самый "цепляющий" момент - кринжевый возврат к ОИ.
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fruit jellies
Интересно, если бы Загитова номер сделала жизнь после ОИ какой бы визг стоял
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Алина Бель
Ответ burefan
Какой же душный номер
и оценки, хотя это все условно, конечно , но - доказательство
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japonka
Ответ Татьяна Денисова
Да ну ладно вам. Она до сих пор не отпустила эту ситуацию. И это нормально - она шла к ОИ много лет, оказалась совсем рядом - казалось бы только руку протянуть. Но нет...но это спорт, это жизнь. Вся эта ситуация сильно повлияла на нее. Я ее понимаю, мне ее жаль в этой ситуации
Согласна полностью. Столько труда было вложено
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IVWT
"Не заняла место, которое должна была занять" - что значит должна?
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fruit jellies
Ох уж эти страдалицы))) хорошо, за этот невероятный номер не 19 баллов)))
+4
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люблю тутберят
"не заняла то место,которое должна была" 🙈🙈боже,что номер,что комментарии Хрусталева-дно ,просто дно😨
+11
-1
+10
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девочкитакиедевочки
Ответ April77
Не фанат Медведевой, но ждала чего-то интересного. А тему Олимпиады зря взяла. Показала, что это ее до сих пор не отпустило
все как обычно опять идею скопипостила
+3
-1
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Кошка Матраскина
Номер не впечатлил.
+5
-1
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Татьяна Денисова
Да ну ладно вам. Она до сих пор не отпустила эту ситуацию. И это нормально - она шла к ОИ много лет, оказалась совсем рядом - казалось бы только руку протянуть. Но нет...но это спорт, это жизнь. Вся эта ситуация сильно повлияла на нее. Я ее понимаю, мне ее жаль в этой ситуации
+7
-3
+4
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japonka
Имеет право
+2
-4
-2
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Juliana11
Что это вообщее было? К чему это все?
+9
-2
+7
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Maria Savchenko
Вот Жене в ЛП ставили и она катала (особенно с Федотовым) хорошие номера. Почему нельзя было поставить прекрасный номер без отсылки к ОИ? Его бы оценили, люди запомнили
+4
0
+4
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Алеся Ткаченко
Опять страдашки по ОИ.Не смешно уже.Пока самый неудачный номер
+17
-1
+16
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4AIKA
ОИ18 Медо не отпустит никогда, видимо…
+9
-1
+8
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Лизавета Анна -Мария
Мдяяяяяяяя......Хмммммм........Ожидала бОльшего
+5
-1
+4
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