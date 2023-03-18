Евгения Медведева представила шоу-программу с отсылкой к Олимпиаде-2018. Она выступила под вокал певицы Mia Boyka
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на турнире шоу-программ в Москве.
Номер начался с отсылки к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где фигуристка завоевала серебро. На фоне звучал фрагмент комментария Татьяны Тарасовой.
Далее Медведева выступила под вокал певицы Mia Boyka.
Скриншоты из трансляции Первого канала:
Зачем педалировать ситуацию пятилетней давности? "Я была против", но Авербух ничего саеженького придумать не мог? Опять идею у ТШТ перехватил, те с капюшоном весь сезон Валиеву катать страдания заставили. Здесь тоже страдания по тому "что ты заслужила" якобы 🤔 🙄