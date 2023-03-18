Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере
Криштиану Роналду забил прямым ударом со штрафного впервые с апреля 2022 года.
Форвард «Аль-Насра» отличился на 78-й минуте матча 21-го тура лиги Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1).
Теперь у португальца 59 голов со штрафных в карьере: 34 в чемпионатах стран и 49 в клубной карьере суммарно.
В последний раз Роналду забивал прямым ударом со штрафного 16 апреля 2022 года – за «Манчестер Юнайтед» «Норвичу» в АПЛ.
Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.
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Так что последний на сегодня гол в карьере Кринж забил осенью в МЮ.
Шикарный штрафной - рекордный
Дальний и точный удар в угол 👍
https://youtu.be/6H7QgDZ5biw
Как дела? 😁
Месси было 33 года когда он в последний раз забивал у плей-офф ЛЧ… скоро Месси пойдет 37-й год 😁
😁