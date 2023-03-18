Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

забил прямым ударом со штрафного впервые с апреля 2022 года.

Форвард « » отличился на 78-й минуте матча 21-го тура лиги Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1).

Теперь у португальца 59 голов со штрафных в карьере: 34 в чемпионатах стран и 49 в клубной карьере суммарно.

В последний раз Роналду забивал прямым ударом со штрафного 16 апреля 2022 года – за « » «Норвичу» в АПЛ.

Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

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