Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022-го. Гол «Абхе» – его 59-й гол со штрафного в карьере

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду забил прямым ударом со штрафного впервые с апреля 2022 года.

Форвард «Аль-Насра» отличился на 78-й минуте матча 21-го тура лиги Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1).

Теперь у португальца 59 голов со штрафных в карьере: 34 в чемпионатах стран и 49 в клубной карьере суммарно.

В последний раз Роналду забивал прямым ударом со штрафного 16 апреля 2022 года – за «Манчестер Юнайтед» «Норвичу» в АПЛ.

Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

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107 комментариев

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Silent Mode
Ответ Эрнандес Эрнандес
90% комментов от кулес) Вот они настоящие фанаты Роналду) Реально проверьте комменты… 90% кулесы 🤣
90% комментов буквально от тебя
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Игорь Климов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Специально для кулесов из Каталонии 😁 Шикарный штрафной - рекордный Дальний и точный удар в угол 👍 https://youtu.be/6H7QgDZ5biw
Это курьёзный гол, можно только посмеяться над теми, кто этот гол считает достойным восхищения)
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Ali Artykov
Ответ luu
Вратарь стенку не поставил?
Поставил . Просто прошил стенку на сквозь
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Universal1000
Ответ Александр Дьяков
Так себе у вас подсчеты. Что-то голы Пушкаша, Пеле, Бицана и др. должны считаться, а у Роналду - нет. Кто скажет, какая лига и в какое время была лучшей, а какая так себе? Это как в лыжах, считать рекордсмена мира по абсолютному времени на конкретной трассе в разные года. Или вы считаете по каким то конкретным голам, которые вам нравятся?
Не знаю че там у Пушкаша, но голы в Саудовской Аравии считаться не будут точно.
Так что последний на сегодня гол в карьере Кринж забил осенью в МЮ.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Игорь Климов
Ну, а какие могут быть серьёзные достижения в этом чемпионате Саудовской Аравии?!
Ну так почему вы не идёте лесом а приходите петь баллады о своём великом герое раз вам так сильно не интересен этот чемпионат. Я три дня гналась за вами чтобы сказать вам как вы мне неинтересны типа того?
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Игорь Климов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Лучший бомбардир в истории футбола - Роналду Как дела? 😁
Лео Месси - Чемпион Мира, был дважды признан MVP этого турнира(ЧМ), два раза MVP на Копа Америка, и ещё выиграл 7 Золотых Мячей (будет 8-й) и 6 Золотых Бутс, ну, и как у тебя дела?
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Эрнандес Эрнандес
Специально для кулесов из Каталонии 😁

Шикарный штрафной - рекордный

Дальний и точный удар в угол 👍

https://youtu.be/6H7QgDZ5biw
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Эрнандес Эрнандес
Ответ grek087
Гол со штрафного это год со штрафного хоть где. При чем тут лига?!
Лига 1 тоже считается топом, если ПСЖ не проходит 1/8 ЛЧ уже два сезона подряд)
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Человек1991
Месси вся карьера на данный момент: 889 голов , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов , лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей .
Ты сильно переоценнил Месси. Учитывая что он разгромнел в 2020ом
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Игорь Климов
Ответ U. M. A. Muhammad
Уже 4 комментарий удалили, бесполезно что-то говорить. Мне просто удивительно почему Месси фанаты так не любят достижения Роналду неужели каждое результативное действие Рона принижает заслуги Месси
Ну, а какие могут быть серьёзные достижения в этом чемпионате Саудовской Аравии?!
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grek087
Ответ КрутойЧувак
Следующая остановка - вторая лига Узбекистана. Там можно и Месси по голам со штрафных обойти.
Гол со штрафного это год со штрафного хоть где. При чем тут лига?!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ U. M. A. Muhammad
Точнее вылизыватели кулес одного Аргентина
Конечно 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Гвардиола-мл.
отрывается в песках...
Лучший бомбардир в истории футбола - Роналду

Как дела? 😁
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U. M. A. Muhammad
Ответ Эрнандес Эрнандес
КУЛЕСЫ 😁
Точнее вылизыватели кулес одного Аргентина
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Epicman
Ответ Эрнандес Эрнандес
А за кого им болеть? Барса давно не конкурент в еврокубках… ПСЖ с приходом Месси тоже стал аутсайдером в еврокубках… Без Негрейры у Месси плохо получается 🤣
У кристинки зато получается в Саудовской аравии))) пока Месси блистает на кубке мира, его выкинули на свалку карьеры к арабам)) но ты не плачь, кристинка нашёл свое место))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Buharoid
20 голов для нынешнего Леонида достаточно серьезное препятствие.
Если в плей-офф ЛЧ, то уже можно заканчивать карьеру 🤣

Месси было 33 года когда он в последний раз забивал у плей-офф ЛЧ… скоро Месси пойдет 37-й год 😁
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Игорь Климов
Ответ Bad_Panda
Как забил-то? Крученым все-таки или наклболом?
Там мяч курьёзным образом пролетел сквозь стенку, а ещё и вратарь сыграл почему-то неуклюже.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Экспертное мнение
Партнеры вроде Нея и Мбаппе лишь отбирают стату, написал так будто это какое-то преимущество. Поэтому Криш приходя сразу выгоняет конкурентов: Манджук, Игуаин, Абубакар, Рауль, Игуаина дважды выгнал кстати.
Игуаин вообще не тянул и это дважды. Все знают даже персофаны Месси признали его кривоногим
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yrok77
Ответ Bad_Panda
Как забил-то? Крученым все-таки или наклболом?
боковыми ножницами
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Гвардиола-мл.
Ответ Эрнандес Эрнандес
Один кулес пишет, что Месси возможно станет лучшим бомбардиром в истории… Но пока Месси догоняет, Роналду отрывается 🤣
отрывается в песках...
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Гвардиола-мл.
Щас как попрут штрафные и голы.... Даже фейковую стату Пеле перебьет!
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yrok77
Ответ VERBLYUD
Кстати, Месси в этом календарном году станет лучшим бомбардиром в истории футбола, для этого ему осталось забить 20 голов) Так как позор больше не играет на топовом уровне, его голы за Аль-Наср никто в здравом уме не будет учитывать)
конечно, позор не играет.он пешком ходит в играх и на тренировках
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Эрнандес Эрнандес
Ответ U. M. A. Muhammad
Уже 4 комментарий удалили, бесполезно что-то говорить. Мне просто удивительно почему Месси фанаты так не любят достижения Роналду неужели каждое результативное действие Рона принижает заслуги Месси
КУЛЕСЫ

😁
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Buharoid
Ответ VERBLYUD
Кстати, Месси в этом календарном году станет лучшим бомбардиром в истории футбола, для этого ему осталось забить 20 голов) Так как позор больше не играет на топовом уровне, его голы за Аль-Наср никто в здравом уме не будет учитывать)
20 голов для нынешнего Леонида достаточно серьезное препятствие.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Эрнандес Эрнандес
А за кого им болеть? Барса давно не конкурент в еврокубках… ПСЖ с приходом Месси тоже стал аутсайдером в еврокубках… Без Негрейры у Месси плохо получается 🤣
Уже 4 комментарий удалили, бесполезно что-то говорить. Мне просто удивительно почему Месси фанаты так не любят достижения Роналду неужели каждое результативное действие Рона принижает заслуги Месси
+1
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