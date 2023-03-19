Легковесы Джастин Гейджи и провели бой на турнире UFC 286 в Лондоне.

Гейджи в трех прошлых боях дважды проиграл (оба раза – в титульниках). Физиев шел на серии из шести побед.

Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Почему Физиев выступает за Азербайджан, хотя его мама – русская?