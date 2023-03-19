Физиев проиграл Гейджи решением большинства судей

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Легковесы Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев провели бой на турнире UFC 286 в Лондоне.

Гейджи в трех прошлых боях дважды проиграл (оба раза – в титульниках). Физиев шел на серии из шести побед.

Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Почему Физиев выступает за Азербайджан, хотя его мама – русская?

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58 комментариев

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Ярослав Ройс
Ответ Mr. Blonde
ну он видимо возомнил себя моуриньо. типа из переводчика в тренеры, но забыл что он не мооуринье и близко
йозе марино
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Ярослав Ройс
этот зал в тайланде надо браковать, все проигрывают
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Ярослав Ройс
Ответ Mr. Blonde
у физиева тот же бестолковый угловой что у Яна, ?
да
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bpfx5h6vrf
Ответ greatst
Победа очевидная, но один судья дал ничью - как? Типа 2-0 первые раунды за физиев и потом 10-8 гейджи.. но это бред, потому что гейджи забрал без вариантов. Хотя физиев в начале мне понравился, хороший заряженный боец
Кого гейджи забрал без вариантов? Первые два забрал физиев
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greatst
Ответ Trash Talking
Результат справедливый. Первые два раунда равные, третий явно за Гейджи.
Победа очевидная, но один судья дал ничью - как? Типа 2-0 первые раунды за физиев и потом 10-8 гейджи.. но это бред, потому что гейджи забрал без вариантов. Хотя физиев в начале мне понравился, хороший заряженный боец
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Пашка Кругляков
думаю, после двух раундов счёт был 1:1. ну, а в третьем без вопросов Гейджи
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mag+
завтра напишут что у Рафа были 3 травмы. Левый глаз, правый глаз и Саяд в углу
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Ruslan Isaev
Тайланд всё простит)
Если тактика Физиева была перебить лучшего ударника в лёгком весе, отражая удары лицом то Атаман справился.
А если серьезно та же самая проблема что и у Пети.
Пока завязывать с рубками в Тайланде и начать тренировки у хорошего тренера, и жить отдельно от семьи. А то устроили себе зоны комфорта а как правило там где комфорт там нет дисциплины
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Oskar 09
Ответ Nastra
1 и 2 второй за Физиевым, в 3-м поплыл. Местами странное решение судей.
Ты чем смотрел все по делу безоговорочноя победа гейджи.
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Вася Енотов
По факту Тревор Уитман победил ноунейма
+2
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Мистер Блин
третий раунд гейджи его уничтожил, конечно)
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bozhko rus
Петя, Рафа - гоните своего кенточка манагера углового) он вас на низа тянет…
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Alpams Shumanov
Ответ kardanoff
что делает Саят в углу своих бойцов? что он может подсказать профессионалам будучи любителем по факту? в углу должны быть тренеры и профи.
Бабки отбивает😄
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MoRo
Ответ Tpy6kaMerlina
Лицо Гейджи абсолютно чистое. В отличие от соперника. Третий раунд в одну калитку. В первых двух активнее был Физиев, но точность и тоннаж его ударов оставляли желать лучшего. Результат соответствует именно этому. p.s. Гейджи как будто килограмм 15 прибавляет за сутки со взвешивания. Выглядит очень мощно, при этом высок. Потенциал безусловно чемпионский.
Физиев корпус много обрабатывал, а Гейджи за головой охотился
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Dido Escobar
Комада вытащила Гэтжи. А Рафа вместе с Петром дальше чилить поедут
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Ivan Balashov
Ответ Mr Heisenberg
опять вместо команды в углу менеджер, что за приколы такие?!
Переводил вроде
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h5fvhwbkbh
Изначально Рафа выбрал не правильный геймплан, он пытался разбить ударами в корпус но бой был всего 3 раунда.И вышло так что Гейджи их все съел и передышал его в третьем. Плюс ему скорее всего подсказали про джеб перед третьим. Это чисто тренерская победа.
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Bullet91
Ответ Андрей Соловьёв
Тычок был в левый глаз и без последствий, а заплыл у Физиева правый глаз после удара Гейджи.
После тычка в левый глаз Физиев начал отвлекаться на этот глаз и очень сильно сбавил, ещё до правого глаза.
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Aibek Zhaparov
Молодец Гейджибек 🇰🇬🇰🇬🇰🇬🇰🇬
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Mr. Blonde
Ответ kardanoff
что делает Саят в углу своих бойцов? что он может подсказать профессионалам будучи любителем по факту? в углу должны быть тренеры и профи.
ну он видимо возомнил себя моуриньо. типа из переводчика в тренеры, но забыл что он не мооуринье и близко
+5
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melwood- lfc
да, кстати, как многие тут заметили Уитман зарешал подсказками про джеб и разбитое лицо
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Пёс Газзаева
Посмотрите на лица бойцов, они обо всем скажут. Так называемый тычок в глаз в слоумо, он прошел без последствий. Джастин был сильнее
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Стен Шайпак
Гейджи справедливо,есть у него ещё порох, но чемпом уже точно не станет. Показалась мне странной тактика Рафы, голову вообще не выцеливал как-будто, видимо с целью полностью вложиться в кики в корпус,чтобы замедлить Гейджи к 3 раунду,но в итоге сам этот раунд и проиграл. Наверное стоило попробовать бить комбинации на разрыве, выбрасывать больше коленей, поскольку в тайском Гейджи ему это позволял. Как итог, лёгкий кэф 2.65.
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Mr. Blonde
у физиева тот же бестолковый угловой что у Яна, ?
+22
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+22
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TITUL
Первый раунд 50 на 50. Второй с небольшим перевесом Физиев. Третий Гейджи с явным преимуществом. Справедливое решение
+3
0
+3
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