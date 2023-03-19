Физиев проиграл Гейджи решением большинства судей
Легковесы Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев провели бой на турнире UFC 286 в Лондоне.
Гейджи в трех прошлых боях дважды проиграл (оба раза – в титульниках). Физиев шел на серии из шести побед.
Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).
Почему Физиев выступает за Азербайджан, хотя его мама – русская?
Если тактика Физиева была перебить лучшего ударника в лёгком весе, отражая удары лицом то Атаман справился.
А если серьезно та же самая проблема что и у Пети.
Пока завязывать с рубками в Тайланде и начать тренировки у хорошего тренера, и жить отдельно от семьи. А то устроили себе зоны комфорта а как правило там где комфорт там нет дисциплины