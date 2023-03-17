Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ретивых и Коростелев выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России спринт Глеб Ретивых Сергей Устюгов Алексей Червоткин Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Владимир Фролов Сергей Ардашев Александр Терентьев Иван Горбунов Савелий Коростелев Лыжи

Большунов, Устюгов, Терентьев и Ретивых пробегут классический спринт на чемпионате России.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:30 по московскому времени, финалы – после 11:00

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Савелий Коростелев

Александр Большунов

Сергей Ардашев

Владимир Фролов

Иван Горбунов

Сергей Устюгов

Иван Якимушкин

Глеб Ретивых

Илья Семиков

Александр Терентьев

Алексей Червоткин

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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3 комментария

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LoRa
Удачи ребятам! Интересный будет спринт 😊
+2
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Йенс Мустерманн
Спринт - не лыжи (с)
Чего же вечно второй бежит его?
+1
-5
-4
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selso99
Опять классический....
0
0
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