Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ретивых и Коростелев выступят в классическом спринте

Большунов, Устюгов, Терентьев и Ретивых пробегут классический спринт на чемпионате России.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 9:30 по московскому времени, финалы – после 11:00

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Савелий Коростелев

Александр Большунов

Сергей Ардашев

Владимир Фролов

Иван Горбунов

Сергей Устюгов

Иван Якимушкин

Глеб Ретивых

Илья Семиков

Александр Терентьев

Алексей Червоткин

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени