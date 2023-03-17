Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ретивых и Коростелев выступят в классическом спринте
Большунов, Устюгов, Терентьев и Ретивых пробегут классический спринт на чемпионате России.
Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
Спринт, классический стиль
Квалификация – 9:30 по московскому времени, финалы – после 11:00
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Сергей Ардашев
Владимир Фролов
Иван Горбунов
Илья Семиков
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
Чего же вечно второй бежит его?