Форвард «Оренбурга» Воробьев: «В Европу сейчас не стоит ехать хотя бы ради безопасности. Могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с флагом»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Баник Градец Кралове Оренбург Д2 Чехия Политика Дмитрий Воробьев Футбол

Дмитрий Воробьев заявил, что не поехал бы в Европу при нынешней политической обстановке. 

– «Градец Кралове». Вы играли в клубе Второй лиги Чехии? Что удивило в стране больше всего?

– Необычное восстановление после игр. Команда идет в ресторан: еду футболисты берут за свой счет, а выпивка – за счет заведения.

– Жили там в нормальных условиях?

– Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас – в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою Playstation дали – и то никакие каналы там не показывали.

– А что с питанием?

– В течение месяца ел за свой счет. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было.

Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед (улыбается).

Сейчас думаю: как я вообще находил во всем этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком.

Потом я ездил на просмотр в чешский «Баник». Провел пару недель на сборах. С моей стороны все было идеально, хорошо тренировался, но меня почему-то не взяли. Агент предлагал другие варианты в Чехии, но я решил: чешские испытания пора заканчивать.

– При нынешней политической ситуации поехали бы в Чехию или другую европейскую страну?

– Вряд ли. Семья, скорее всего, тоже была бы против. Сейчас туда не стоит ехать хотя бы ради своей безопасности.

Плюс могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с ее флагом, например. При таком раскладе я тут же вернулся бы в Россию, – сказал нападающий «Оренбурга».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

93 комментария

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Истину Глаголящий
Ответ мутятя
Пробежался по ветке. Сколько же нацпредателей. Ни чего удивительного. Ну вот такие они.
как там в окопе? кушать вовремя подвозят?
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Crazy_ivan
Ответ Мохнатый55
Ты свой ник полностью оправдываешь.
Впитывай правду, мохнатый;) а то в плену западной пропаганды мозг плавится за очень короткий срок
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ТруФан МуМу
Ответ BananaMama
Да я уже понял что такие как ты окончательно хотят превратить страну, давшую миру Пушкина, Толстого, Зворыкина и Королева, в огромный северный Афганистан. Но не переживай, я уже уехал от таких как ты подальше. Жалко только нормальных людей, которые ещё вынуждены рядом с такими как ты оставаться и ещё призывают меня жалеть вас "ну что ты на них так злишься, они на самом деле хорошие, это пропаганда их такими сделала! " Наивные...
Уехал, но все свободное время тратит на спорц
АХАХХАХАХАХАХ
Кому иы заливаешь, интернетный воин
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edem_sandlar
Ответ Вероника Иванова
Это так мило, эта же либераха тут под каждой украинской веткой пускает слезинки ребенка о том, как несправедливо Украину бомбят, и тут же ыыыы бамбас ыыыыыыы. Эталон
Хорошо, как скажешь)
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ТруФан МуМу
Ответ Pol Belov
по ту сторону баррикад так-то в***а идет, инфраструктура уничтожается, люди тысячами каждый день умирают не по своей воле, а "тут" - пиво пьют и футбол обсуждают... вы этого не знали, что ли?
А минусы будут?
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Вероника Иванова
Ответ edem_sandlar
Дружище, ты зачем тут такие вопросы сложные задаешь? Это же другое, ты не понимаешь, 8 лет бамбаса, ну)
Это так мило, эта же либераха тут под каждой украинской веткой пускает слезинки ребенка о том, как несправедливо Украину бомбят, и тут же ыыыы бамбас ыыыыыыы. Эталон
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Pol Belov
Ответ Вероника Иванова
А как оцениваешь сбор на ВСУ этим самым баром? По ту сторону баррикад за такое просто убивают, а тут заставили целую песенку спеть, ухе режЫм
по ту сторону баррикад так-то в***а идет, инфраструктура уничтожается, люди тысячами каждый день умирают не по своей воле, а "тут" - пиво пьют и футбол обсуждают... вы этого не знали, что ли?
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ТруФан МуМу
Ответ North213
Плохо сливать в одно страну и лиц, ею руководящих. Кстати, как оцениваешь отправку ребёнка в приют из-за рисунка?
Кстати, информацию можно брать и не с ютубчика
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Мохнатый55
Ответ Crazy_ivan
В НХЛ кому-то есть дело до страны 404? Русских хоккеистов там обожают и никто не заставит участвовать в позорных акциях, Овечкина никто не просил выйти из команды Путина, например. А все эти акции для вассалов: Чехия, Польша, Прибалтика и прочие фейл стейт. В Италии или Франции такие акции только бешенцы проводят, а местным либо плевать либо им противно все это жовто-блакитное сумашествие
Ты свой ник полностью оправдываешь.
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ТруФан МуМу
Ответ North213
Интересно, а требование в баре намалевать что-то с литерой Z и спеть ради услады силовиков - это как, неприятный момент? Или, наоборот, светлый, и надо ликовать всей своей российской душой?
Самый светлый
В Европе бы их просто посадили, а бар бы закрыли))))))
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prus_3
Воробьева уже в Европу приглашают?
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nmnackjbxkasbk
а могут и на гей-парад заставить пойти.
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Вероника Иванова
Ответ North213
Плохо сливать в одно страну и лиц, ею руководящих. Кстати, как оцениваешь отправку ребёнка в приют из-за рисунка?
А как оцениваешь сбор на ВСУ этим самым баром? По ту сторону баррикад за такое просто убивают, а тут заставили целую песенку спеть, ухе режЫм
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мутятя
Пробежался по ветке. Сколько же нацпредателей. Ни чего удивительного. Ну вот такие они.
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Crazy_ivan
Ответ Илья Сутурин
Чувак какой бы я скрепный не был, но ты не перебарщивай, Головина и Миранчука никто ничего не заставляет делать!
Не равняй Монако и Италию с бесправными васслалами типа Чехий и Польш с прибалтиками. Там никто таких акций не проводит, кроме беженцев с 404, которые так уже достали местных, что там популярны мемы типа русские бомбы спасают цивилизованное общество от украинцев😱
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Циник Петербургский
Ответ Илья Деньгин
Он это на полном серьёзе говорит? Про безопасность. У меня сестра уже почти 2 года живёт в Англии и за это время ни она, ни её русские местные друзья и знакомые нигде ни разу не встречались с так называемой русофобией, про которую все кричат из каждого утюга. Все адекватные люди, все понимают ситуацию. Ну а про показаться с флагом Украины - это совсем он себе напридумывал что-то. Головина с Миранчуком наверное чуть ли не каждый матч об этом просят, ага)
Кому как повезет... Я живу в ЕС. Лично сталкивался и с русофобией и с откровенной агрессией, когда узнавали, что мой родной язык - русский. По этой причине я стараюсь чаще говорить на других языках (говорю на 2-х европейских языках, кроме родного русского) - так проще уберечься от агрессивных идиотов.

Кроме того, ну, о-очень много друзей и знакомых, тоже живущих в ЕС, рассказывали истории о ситуациях с русофобией и агрессией. Разумеется, адекватные европейцы этой дикости не поддерживают. Но в том то и дело, что адекватны, к сожалению, не все. Так что это Ваше "Все адекватные люди, все понимают ситуацию", увы, не соответствует действительности. Повторю, кому как повезет...
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Crazy_ivan
Ответ ДудьСдулся
Особенно трудно приходится овечкину в США!
В НХЛ кому-то есть дело до страны 404? Русских хоккеистов там обожают и никто не заставит участвовать в позорных акциях, Овечкина никто не просил выйти из команды Путина, например. А все эти акции для вассалов: Чехия, Польша, Прибалтика и прочие фейл стейт. В Италии или Франции такие акции только бешенцы проводят, а местным либо плевать либо им противно все это жовто-блакитное сумашествие
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BananaMama
Ответ Алекс Я
Мало видать ,раз ты тут пишешь.не дошло.
Да я уже понял что такие как ты окончательно хотят превратить страну, давшую миру Пушкина, Толстого, Зворыкина и Королева, в огромный северный Афганистан.
Но не переживай, я уже уехал от таких как ты подальше.
Жалко только нормальных людей, которые ещё вынуждены рядом с такими как ты оставаться и ещё призывают меня жалеть вас "ну что ты на них так злишься, они на самом деле хорошие, это пропаганда их такими сделала! " Наивные...
+6
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pyatachyok
Ответ papa buba diop
Покажите товарищу глобус - сколько ехать из Оренбурга до Европы?
Как раз по Оренбургу проходит граница Европы и Азии: там прям на мосту через Урал стоят столбы: у одного берега написано «Европа», а у другого — «Азия».
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pyatachyok
Ответ Алекс Я
Так он же не в Англию поехал бы,а Восточную Европу,а там вполне это могло быть.
Как Черчесов? И что с Черчесовым случилось? Был в Чехии вон профессор, который сказал, что не будет у русских экзамен принимать — так сразу профессора зачморили, извиняться ему пришлось. Не надо мерить всех по России, где проректора РУДН поперли за то, что на выставке землячеств РУДН оказались украинцы.
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Уэмбли Стедиум
Да кто россиян зовёт в Европу ? Изгой есть изгой
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Alex Metallov
Ответ selso99
Миранчук с Головиным измучались.
Славянофилы всегда мучаются заграницей.
Вон Достоевский разок съездил заграницу от эпилепсии лечился и выдал потом в своем "Идиоте"

"Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию, и по, свидетельству Евгения Павловича она желчно и пристрастно критиковала ему всё заграничное: «Хлеба негде испечь хорошего не умеют, зиму, как мыши в подвале мёрзнут, - говорила она, - по крайней мере, вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала», прибавила она, в волнении указывая на князя, совершенно её не узнававшего. «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!» - заключила она, чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем."
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Василий Питерский
Зомбирований телевизором
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EAstman
Заставят фотаться с Украинским флагом, а тебя потом еще извиняться за это на родине. Вот ведь незадача, там и там будут нагибать🤣
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Алекс Я
Ответ Илья Деньгин
Он это на полном серьёзе говорит? Про безопасность. У меня сестра уже почти 2 года живёт в Англии и за это время ни она, ни её русские местные друзья и знакомые нигде ни разу не встречались с так называемой русофобией, про которую все кричат из каждого утюга. Все адекватные люди, все понимают ситуацию. Ну а про показаться с флагом Украины - это совсем он себе напридумывал что-то. Головина с Миранчуком наверное чуть ли не каждый матч об этом просят, ага)
Так он же не в Англию поехал бы,а Восточную Европу,а там вполне это могло быть.
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