Форвард «Оренбурга» Воробьев: «В Европу сейчас не стоит ехать хотя бы ради безопасности. Могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с флагом»
Дмитрий Воробьев заявил, что не поехал бы в Европу при нынешней политической обстановке.
– «Градец Кралове». Вы играли в клубе Второй лиги Чехии? Что удивило в стране больше всего?
– Необычное восстановление после игр. Команда идет в ресторан: еду футболисты берут за свой счет, а выпивка – за счет заведения.
– Жили там в нормальных условиях?
– Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас – в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою Playstation дали – и то никакие каналы там не показывали.
– А что с питанием?
– В течение месяца ел за свой счет. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было.
Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед (улыбается).
Сейчас думаю: как я вообще находил во всем этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком.
Потом я ездил на просмотр в чешский «Баник». Провел пару недель на сборах. С моей стороны все было идеально, хорошо тренировался, но меня почему-то не взяли. Агент предлагал другие варианты в Чехии, но я решил: чешские испытания пора заканчивать.
– При нынешней политической ситуации поехали бы в Чехию или другую европейскую страну?
– Вряд ли. Семья, скорее всего, тоже была бы против. Сейчас туда не стоит ехать хотя бы ради своей безопасности.
Плюс могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с ее флагом, например. При таком раскладе я тут же вернулся бы в Россию, – сказал нападающий «Оренбурга».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
АХАХХАХАХАХАХ
Кому иы заливаешь, интернетный воин
В Европе бы их просто посадили, а бар бы закрыли))))))
Кроме того, ну, о-очень много друзей и знакомых, тоже живущих в ЕС, рассказывали истории о ситуациях с русофобией и агрессией. Разумеется, адекватные европейцы этой дикости не поддерживают. Но в том то и дело, что адекватны, к сожалению, не все. Так что это Ваше "Все адекватные люди, все понимают ситуацию", увы, не соответствует действительности. Повторю, кому как повезет...
Но не переживай, я уже уехал от таких как ты подальше.
Жалко только нормальных людей, которые ещё вынуждены рядом с такими как ты оставаться и ещё призывают меня жалеть вас "ну что ты на них так злишься, они на самом деле хорошие, это пропаганда их такими сделала! " Наивные...
Вон Достоевский разок съездил заграницу от эпилепсии лечился и выдал потом в своем "Идиоте"
"Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию, и по, свидетельству Евгения Павловича она желчно и пристрастно критиковала ему всё заграничное: «Хлеба негде испечь хорошего не умеют, зиму, как мыши в подвале мёрзнут, - говорила она, - по крайней мере, вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала», прибавила она, в волнении указывая на князя, совершенно её не узнававшего. «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!» - заключила она, чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем."