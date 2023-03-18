заявил, что не поехал бы в Европу при нынешней политической обстановке.

– « ». Вы играли в клубе Второй лиги Чехии? Что удивило в стране больше всего?

– Необычное восстановление после игр. Команда идет в ресторан: еду футболисты берут за свой счет, а выпивка – за счет заведения.

– Жили там в нормальных условиях?

– Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас – в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою Playstation дали – и то никакие каналы там не показывали.

– А что с питанием?

– В течение месяца ел за свой счет. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было.

Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед (улыбается).

Сейчас думаю: как я вообще находил во всем этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком.

Потом я ездил на просмотр в чешский «Баник». Провел пару недель на сборах. С моей стороны все было идеально, хорошо тренировался, но меня почему-то не взяли. Агент предлагал другие варианты в Чехии, но я решил: чешские испытания пора заканчивать.

– При нынешней политической ситуации поехали бы в Чехию или другую европейскую страну?

– Вряд ли. Семья, скорее всего, тоже была бы против. Сейчас туда не стоит ехать хотя бы ради своей безопасности.

Плюс могут быть неприятные моменты – требования публично поддержать Украину и показаться с ее флагом, например. При таком раскладе я тут же вернулся бы в Россию, – сказал нападающий « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас